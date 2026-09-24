W kolejnych szkołach województwa śląskiego otwarto Zielone Pracownie i Ekopracownie pod chmurką. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczniowie z Sośnicowic, Mikołowa, Żywca i Raciborza zyskali nowe miejsca do nauki przyrody, ekologii i geografii poprzez doświadczenie.

W kolejnych szkołach województwa śląskiego otwarto Zielone Pracownie i Ekopracownie pod chmurką. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczniowie z Sośnicowic, Mikołowa, Żywca i Raciborza zyskali nowe miejsca do nauki przyrody, ekologii i geografii poprzez doświadczenie.

Nauka przyrody poza szkolną ławką

Nowe pracownie mają łączyć edukację ekologiczną z bezpośrednim kontaktem z naturą. Uczniowie mogą prowadzić obserwacje, wykonywać doświadczenia i poznawać procesy zachodzące w środowisku.

Programy Zielona Pracownia i Ekopracownia pod chmurką są skierowane do szkół podstawowych i średnich z województwa śląskiego. W przypadku konkursu „Zielona Pracownia” dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 60 tys. zł. W konkursie „Ekopracownia pod chmurką” dotacja sięga 70 tys. zł.

Zielona Pracownia w Sośnicowicach

Nowoczesną Zieloną Pracownię otwarto w Szkole Podstawowej im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach. Sala ma być miejscem praktycznej nauki przyrody i ekologii, opartej na doświadczeniach, obserwacjach oraz zajęciach angażujących uczniów.

– Inwestując w edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, inwestujemy w przyszłość całego naszego regionu – podkreślano podczas otwarcia.

Pracownia ma pomóc uczniom lepiej rozumieć otaczający świat i zachęcać ich do samodzielnego odkrywania zjawisk przyrodniczych.

Ekoterapia w Mikołowie

Wyjątkową Ekopracownię pod chmurką otwarto w Zespole Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie. Projekt „Ekoterapia” łączy edukację ekologiczną, kontakt z przyrodą i elementy terapii.

Na terenie pracowni znalazły się m.in.:

zielona przestrzeń do prowadzenia zajęć,

ścieżka sensoryczna,

gra terenowa,

domki dla owadów i karmnik dla ptaków,

zbiorniki na deszczówkę oraz system nawodnienia,

pomoce dydaktyczne do nauki poprzez doświadczenie.

Przestrzeń ma wspierać rozwój ciekawości, wrażliwości na przyrodę i samodzielności uczniów. Zajęcia prowadzone na świeżym powietrzu będą mogły łączyć obserwację środowiska z aktywnością ruchową i działaniami terapeutycznymi.

Ogród Wiedzy Ekologicznej w Żywcu

Kolejna Ekopracownia pod chmurką powstała przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Żywcu. Ogród Wiedzy Ekologicznej ma być miejscem, w którym nauka wychodzi poza szkolne mury, a przyroda staje się częścią codziennych zajęć.

Uczniowie będą mogli prowadzić obserwacje, poznawać otaczający ich świat oraz zdobywać wiedzę ekologiczną poprzez praktyczne doświadczenia. Taka forma edukacji pozwala łączyć teorię z bezpośrednim poznawaniem procesów zachodzących w środowisku.

– Edukacja ekologiczna ma szczególną wartość wtedy, gdy młodzi ludzie mogą doświadczać przyrody i przekładać teorię na praktykę – zaznaczono przy okazji otwarcia pracowni.

Książęcy Eko-gród Osiemnastki w Raciborzu

Nowa Ekopracownia pod chmurką została również otwarta przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Raciborzu, w którym działa Szkoła Podstawowa nr 18 im. Książąt Raciborskich.

Książęcy Eko-gród Osiemnastki wyposażono w:

zadaszoną wiatę,

wielkoformatowe gry edukacyjne,

ścieżkę sensoryczną,

przestrzeń do obserwacji przyrody.

Pracownia będzie wykorzystywana podczas zajęć plenerowych. Dzięki zadaszonej wiacie uczniowie będą mogli korzystać z niej także przy mniej sprzyjającej pogodzie.

355 Ekopracowni pod chmurką w regionie

WFOŚiGW w Katowicach podkreśla, że celem programu jest poprawa warunków nauczania przedmiotów przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych i geologicznych. W tegorocznej edycji konkursu „Ekopracownia pod chmurką” wpłynęło 170 wniosków, a po realizacji wszystkich wybranych projektów w województwie śląskim będzie działać łącznie 355 takich pracowni.

Nowe przestrzenie mają służyć nie tylko prowadzeniu lekcji, lecz także rozwijaniu u dzieci i młodzieży odpowiedzialności za środowisko. Dzięki nim uczniowie mogą poznawać przyrodę bezpośrednio – przez obserwację, eksperyment i codzienny kontakt z zielenią.