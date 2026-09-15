NFOŚiGW zwiększa wsparcie na efektywność energetyczną. Ruszają inwestycje w komendach, urzędach i uczelniach
Prawie 852 mln zł z Funduszy Europejskich trafi na poprawę efektywności energetycznej w 75 obiektach użyteczności publicznej w całej Polsce. Dzięki zwiększonemu budżetowi programu FENX.01.01 termomodernizację przejdą m.in. komendy policji i straży pożarnej, urzędy, uczelnie oraz szpitale, co ma przełożyć się na niższe rachunki za energię i mniejszą emisję CO₂.
fot: NFOŚiGW
Więcej środków na termomodernizację budynków publicznych z Funduszy Europejskich
fot: NFOŚiGW
Prawie 852 mln zł z Funduszy Europejskich trafi na poprawę efektywności energetycznej w 75 obiektach użyteczności publicznej w całej Polsce. Dzięki zwiększonemu budżetowi programu FENX.01.01 termomodernizację przejdą m.in. komendy policji i straży pożarnej, urzędy, uczelnie oraz szpitale, co ma przełożyć się na niższe rachunki za energię i mniejszą emisję CO₂.
Kto otrzyma dofinansowanie?
Wśród beneficjentów drugiego naboru konkurencyjnego dominują państwowe jednostki budżetowe. Najwięcej projektów zrealizują:
- jednostki Krajowej Administracji Skarbowej – 36 projektów,
- uczelnie wyższe – 11 projektów,
- Państwowa Straż Pożarna – 9 projektów,
- Policja – 7 projektów.
Środki trafią także do stacji sanitarno-epidemiologicznych, urzędów wojewódzkich, instytutów badawczych oraz Szpitala Wojskowego w Szczecinie. Łącznie wsparcie otrzyma 75 przedsięwzięć o wartości przekraczającej 1,13 mld zł, przy czym podpisano już 58 umów.
Co zostanie zmodernizowane?
Dofinansowanie obejmuje kompleksową poprawę efektywności energetycznej budynków, w tym obiektów zabytkowych, wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE). W ramach inwestycji realizowane będą m.in.:
- termomodernizacja budynków (ocieplenie, wymiana stolarki),
- modernizacja systemów grzewczych i wentylacyjnych,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne,
- wdrażanie systemów zarządzania energią,
- instalacja OZE (np. pompy ciepła, fotowoltaika).
Efektem ma być ograniczenie zużycia energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów publicznych.
Budżet zwiększony z 500 mln zł do 852 mln zł
Pierwotnie na drugi nabór konkurencyjny w ramach działania FENX.01.01 przeznaczono 500 mln zł. Ze względu na duże zainteresowanie NFOŚiGW zwiększył alokację do niemal 852 mln zł, dzięki czemu więcej projektów mogło uzyskać rekomendację do dofinansowania.
– Ostatni nabór konkurencyjny cieszył się ogromnym zainteresowaniem, dlatego podjęliśmy działania, aby zwiększyć jego alokację. Dzięki realizacji inwestycji zmniejszy się zużycie energii, ograniczona zostanie emisja gazów cieplarnianych, a koszty utrzymania budynków ulegną obniżeniu – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes zarządu NFOŚiGW.
Dodała, że modernizowane obiekty będą bardziej komfortowe, nowocześniejsze i lepiej dostosowane do potrzeb wszystkich obywateli, w tym osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności.
Program FENX.01.01: dwa nabory konkurencyjne i ścieżka niekonkurencyjna
Działanie FENX.01.01 „Efektywność energetyczna” realizowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021–2027. Dotychczas rozstrzygnięto dwa nabory konkurencyjne:
- w pierwszym dofinansowanie otrzymało 46 projektów (m.in. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny w Warszawie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie),
- w drugim – 75 projektów na łączną kwotę niemal 852 mln zł.
Program obejmuje również ścieżkę niekonkurencyjną dla przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla państwa, zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą. Dotychczas wsparcie w tym trybie otrzymało 6 projektów o łącznej wartości dofinansowania przekraczającej 421 mln zł.
Kolejny nabór niekonkurencyjny pod koniec września 2026 r.
NFOŚiGW zapowiada, że pod koniec września 2026 r. uruchomiony zostanie kolejny nabór niekonkurencyjny w ramach działania FENX.01.01, skierowany do projektów zidentyfikowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ma to umożliwić objęcie wsparciem kolejnych inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej i dalsze ograniczanie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych.
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