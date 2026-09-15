Ekoprofity

NFOŚiGW zwiększa wsparcie na efektywność energetyczną. Ruszają inwestycje w komendach, urzędach i uczelniach

Prawie 852 mln zł z Funduszy Europejskich trafi na poprawę efektywności energetycznej w 75 obiektach użyteczności publicznej w całej Polsce. Dzięki zwiększonemu budżetowi programu FENX.01.01 termomodernizację przejdą m.in. komendy policji i straży pożarnej, urzędy, uczelnie oraz szpitale, co ma przełożyć się na niższe rachunki za energię i mniejszą emisję CO₂.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

15 września 2026, 11:07
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: NFOŚiGW

Więcej środków na termomodernizację budynków publicznych z Funduszy Europejskich

fot: NFOŚiGW

Prawie 852 mln zł z Funduszy Europejskich trafi na poprawę efektywności energetycznej w 75 obiektach użyteczności publicznej w całej Polsce. Dzięki zwiększonemu budżetowi programu FENX.01.01 termomodernizację przejdą m.in. komendy policji i straży pożarnej, urzędy, uczelnie oraz szpitale, co ma przełożyć się na niższe rachunki za energię i mniejszą emisję CO₂.

Kto otrzyma dofinansowanie?

Wśród beneficjentów drugiego naboru konkurencyjnego dominują państwowe jednostki budżetowe. Najwięcej projektów zrealizują:

  • jednostki Krajowej Administracji Skarbowej – 36 projektów,
  • uczelnie wyższe – 11 projektów,
  • Państwowa Straż Pożarna – 9 projektów,
  • Policja – 7 projektów.

Środki trafią także do stacji sanitarno-epidemiologicznych, urzędów wojewódzkich, instytutów badawczych oraz Szpitala Wojskowego w Szczecinie. Łącznie wsparcie otrzyma 75 przedsięwzięć o wartości przekraczającej 1,13 mld zł, przy czym podpisano już 58 umów.

Co zostanie zmodernizowane?

Dofinansowanie obejmuje kompleksową poprawę efektywności energetycznej budynków, w tym obiektów zabytkowych, wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE). W ramach inwestycji realizowane będą m.in.:

  • termomodernizacja budynków (ocieplenie, wymiana stolarki),
  • modernizacja systemów grzewczych i wentylacyjnych,
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
  • wdrażanie systemów zarządzania energią,
  • instalacja OZE (np. pompy ciepła, fotowoltaika).

Efektem ma być ograniczenie zużycia energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów publicznych.

Budżet zwiększony z 500 mln zł do 852 mln zł

Pierwotnie na drugi nabór konkurencyjny w ramach działania FENX.01.01 przeznaczono 500 mln zł. Ze względu na duże zainteresowanie NFOŚiGW zwiększył alokację do niemal 852 mln zł, dzięki czemu więcej projektów mogło uzyskać rekomendację do dofinansowania.

– Ostatni nabór konkurencyjny cieszył się ogromnym zainteresowaniem, dlatego podjęliśmy działania, aby zwiększyć jego alokację. Dzięki realizacji inwestycji zmniejszy się zużycie energii, ograniczona zostanie emisja gazów cieplarnianych, a koszty utrzymania budynków ulegną obniżeniu – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes zarządu NFOŚiGW.

Dodała, że modernizowane obiekty będą bardziej komfortowe, nowocześniejsze i lepiej dostosowane do potrzeb wszystkich obywateli, w tym osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności.

Program FENX.01.01: dwa nabory konkurencyjne i ścieżka niekonkurencyjna

Działanie FENX.01.01 „Efektywność energetyczna” realizowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021–2027. Dotychczas rozstrzygnięto dwa nabory konkurencyjne:

  • w pierwszym dofinansowanie otrzymało 46 projektów (m.in. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny w Warszawie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie),
  • w drugim – 75 projektów na łączną kwotę niemal 852 mln zł.

Program obejmuje również ścieżkę niekonkurencyjną dla przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla państwa, zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą. Dotychczas wsparcie w tym trybie otrzymało 6 projektów o łącznej wartości dofinansowania przekraczającej 421 mln zł.

Kolejny nabór niekonkurencyjny pod koniec września 2026 r.

NFOŚiGW zapowiada, że pod koniec września 2026 r. uruchomiony zostanie kolejny nabór niekonkurencyjny w ramach działania FENX.01.01, skierowany do projektów zidentyfikowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ma to umożliwić objęcie wsparciem kolejnych inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej i dalsze ograniczanie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Powiązane tematy:

nfośigw wfośigw w katowicach termomodernizacja efektywność energetyczna

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

EkoObiektyw

Wielki finał „Ekoprzedszkolaka 2026”. 75 przedszkoli z dotacjami na zielone przestrzenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach podsumował pierwszą, pilotażową edycję konkursu „Ekoprzedszkolak”. Do projektu zgłosiło się 141 placówek, a dofinansowanie otrzymało 75 przedszkoli samorządowych z całego województwa śląskiego.

Ekoprofity

WFOŚiGW w Katowicach wznawia nabór na usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych. Samorządy mogą sfinansować nawet 100% kosztów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach ogłosił wznowienie naboru wniosków na finansowanie usuwania azbestu z gospodarstw rolnych. Program realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu NFOŚiGW, a środki trafią do samorządów, które zrealizują zadania w imieniu rolników – ostatecznych beneficjentów Działania A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Ekoprofity

95 szkół w Śląskiem zyska „Ekopracownie pod chmurką”. WFOŚiGW w Katowicach ogłosił laureatów 2026

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach ogłosił listę laureatów konkursu „Ekopracownia pod chmurką 2026”. Dofinansowanie otrzymało 95 placówek oświatowych z całego województwa śląskiego, które łącznie pozyskały ponad 6,6 mln zł na tworzenie plenerowych pracowni przyrodniczych.

EkoObiektyw

Ponad 8 km nowej kanalizacji w gminie Kozy. WFOŚiGW w Katowicach dofinansuje inwestycję za 8,2 mln zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Gaje w gminie Kozy. W ramach drugiego etapu inwestycji powstanie ponad 8 km sieci, z której skorzysta 760 mieszkańców.