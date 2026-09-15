Prawie 852 mln zł z Funduszy Europejskich trafi na poprawę efektywności energetycznej w 75 obiektach użyteczności publicznej w całej Polsce. Dzięki zwiększonemu budżetowi programu FENX.01.01 termomodernizację przejdą m.in. komendy policji i straży pożarnej, urzędy, uczelnie oraz szpitale, co ma przełożyć się na niższe rachunki za energię i mniejszą emisję CO₂.

Więcej środków na termomodernizację budynków publicznych z Funduszy Europejskich

Prawie 852 mln zł z Funduszy Europejskich trafi na poprawę efektywności energetycznej w 75 obiektach użyteczności publicznej w całej Polsce. Dzięki zwiększonemu budżetowi programu FENX.01.01 termomodernizację przejdą m.in. komendy policji i straży pożarnej, urzędy, uczelnie oraz szpitale, co ma przełożyć się na niższe rachunki za energię i mniejszą emisję CO₂.

Kto otrzyma dofinansowanie?

Wśród beneficjentów drugiego naboru konkurencyjnego dominują państwowe jednostki budżetowe. Najwięcej projektów zrealizują:

jednostki Krajowej Administracji Skarbowej – 36 projektów,

uczelnie wyższe – 11 projektów,

Państwowa Straż Pożarna – 9 projektów,

Policja – 7 projektów.

Środki trafią także do stacji sanitarno-epidemiologicznych, urzędów wojewódzkich, instytutów badawczych oraz Szpitala Wojskowego w Szczecinie. Łącznie wsparcie otrzyma 75 przedsięwzięć o wartości przekraczającej 1,13 mld zł, przy czym podpisano już 58 umów.

Co zostanie zmodernizowane?

Dofinansowanie obejmuje kompleksową poprawę efektywności energetycznej budynków, w tym obiektów zabytkowych, wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE). W ramach inwestycji realizowane będą m.in.:

termomodernizacja budynków (ocieplenie, wymiana stolarki),

modernizacja systemów grzewczych i wentylacyjnych,

wymiana oświetlenia na energooszczędne,

wdrażanie systemów zarządzania energią,

instalacja OZE (np. pompy ciepła, fotowoltaika).

Efektem ma być ograniczenie zużycia energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów publicznych.

Budżet zwiększony z 500 mln zł do 852 mln zł

Pierwotnie na drugi nabór konkurencyjny w ramach działania FENX.01.01 przeznaczono 500 mln zł. Ze względu na duże zainteresowanie NFOŚiGW zwiększył alokację do niemal 852 mln zł, dzięki czemu więcej projektów mogło uzyskać rekomendację do dofinansowania.

– Ostatni nabór konkurencyjny cieszył się ogromnym zainteresowaniem, dlatego podjęliśmy działania, aby zwiększyć jego alokację. Dzięki realizacji inwestycji zmniejszy się zużycie energii, ograniczona zostanie emisja gazów cieplarnianych, a koszty utrzymania budynków ulegną obniżeniu – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes zarządu NFOŚiGW.

Dodała, że modernizowane obiekty będą bardziej komfortowe, nowocześniejsze i lepiej dostosowane do potrzeb wszystkich obywateli, w tym osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności.