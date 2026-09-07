Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach ogłosił wznowienie naboru wniosków na finansowanie usuwania azbestu z gospodarstw rolnych. Program realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu NFOŚiGW, a środki trafią do samorządów, które zrealizują zadania w imieniu rolników – ostatecznych beneficjentów Działania A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach ogłosił wznowienie naboru wniosków na finansowanie usuwania azbestu z gospodarstw rolnych. Program realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu NFOŚiGW, a środki trafią do samorządów, które zrealizują zadania w imieniu rolników – ostatecznych beneficjentów Działania A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Dla kogo środki i kto składa wnioski?

Beneficjenci wniosku: jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) i ich związki – to one składają wniosek do WFOŚiGW w Katowicach i realizują zadanie w imieniu mieszkańców.

jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) i ich związki – to one składają wniosek do WFOŚiGW w Katowicach i realizują zadanie w imieniu mieszkańców. Ostateczni odbiorcy korzyści: rolnicy, którzy: otrzymali dofinansowanie z ARiMR w ramach Działania A1.4.1 KPO, zakończyli i rozliczyli tę inwestycję.

rolnicy, którzy:

Samorządy będą mogły sfinansować dla takich rolników zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest – nawet do 100% kosztów kwalifikowanych.

Ile pieniędzy i do kiedy?

Alokacja: 1 000 000 zł (z możliwością zwiększenia puli).

1 000 000 zł (z możliwością zwiększenia puli). Termin naboru: nabór ciągły do 31 stycznia 2027 r. lub do wyczerpania środków.

nabór ciągły do lub do wyczerpania środków. Kolejność rozpatrywania: zgodnie z datą wpływu wniosku do WFOŚiGW.

Fundusz zastrzega, że nabór może zostać zakończony lub wstrzymany wcześniej – informacja pojawi się na stronie www.wfosigw.katowice.pl.

Co można sfinansować?

Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie:

zbieranie materiałów zawierających azbest,

materiałów zawierających azbest, transport tych odpadów,

tych odpadów, unieszkodliwianie (utylizację) odpadów azbestowych.

Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy efektu ekologicznego wyrażonego w Mg (megagramach) unieszkodliwionych odpadów azbestowych.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy przygotować na obowiązujących formularzach dostępnych w zakładce „Wniosek o dofinansowanie” na stronie WFOŚiGW.

Dokumenty można złożyć na dwa sposoby:

w wersji papierowej – komplet w zaklejonej kopercie (listem poleconym, kurierem lub osobiście); decyduje data wpływu do biura Funduszu. Dokumentów nie należy zszywać, bindować ani wkładać do teczek/segregatorów.

– komplet w zaklejonej kopercie (listem poleconym, kurierem lub osobiście); decyduje data wpływu do biura Funduszu. Dokumentów nie należy zszywać, bindować ani wkładać do teczek/segregatorów. przez e-Doręczenia – z konta wnioskodawcy na skrytkę e-Doręczeń WFOŚiGW w Katowicach, z podpisami elektronicznymi; decyduje data wysłania na skrytkę.

Ważne wymogi prawne

Zadanie musi być realizowane zgodnie z rozporządzeniami w sprawie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 z późn. zm.).

W odniesieniu do rolników stosuje się zasady pomocy de minimis w sektorze rolnym (rozporządzenie KE nr 1408/2013); obowiązki podmiotu udzielającego pomocy ciążą na dotowanej jednostce samorządu.

Gdzie szukać szczegółów?

Szczegółowe zasady, program priorytetowy, regulamin naboru oraz formularze dostępne są na stronie: https://wfosigw.katowice.pl/nabory/azbest-rolnicy/