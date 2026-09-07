WFOŚiGW w Katowicach wznawia nabór na usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych. Samorządy mogą sfinansować nawet 100% kosztów
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach ogłosił wznowienie naboru wniosków na finansowanie usuwania azbestu z gospodarstw rolnych. Program realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu NFOŚiGW, a środki trafią do samorządów, które zrealizują zadania w imieniu rolników – ostatecznych beneficjentów Działania A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy (KPO).
fot: Gov.pl
Usuwanie azbestu
fot: Gov.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach ogłosił wznowienie naboru wniosków na finansowanie usuwania azbestu z gospodarstw rolnych. Program realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu NFOŚiGW, a środki trafią do samorządów, które zrealizują zadania w imieniu rolników – ostatecznych beneficjentów Działania A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy (KPO).
Dla kogo środki i kto składa wnioski?
- Beneficjenci wniosku: jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) i ich związki – to one składają wniosek do WFOŚiGW w Katowicach i realizują zadanie w imieniu mieszkańców.
- Ostateczni odbiorcy korzyści: rolnicy, którzy:
- otrzymali dofinansowanie z ARiMR w ramach Działania A1.4.1 KPO,
- zakończyli i rozliczyli tę inwestycję.
Samorządy będą mogły sfinansować dla takich rolników zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest – nawet do 100% kosztów kwalifikowanych.
Ile pieniędzy i do kiedy?
- Alokacja: 1 000 000 zł (z możliwością zwiększenia puli).
- Termin naboru: nabór ciągły do 31 stycznia 2027 r. lub do wyczerpania środków.
- Kolejność rozpatrywania: zgodnie z datą wpływu wniosku do WFOŚiGW.
Fundusz zastrzega, że nabór może zostać zakończony lub wstrzymany wcześniej – informacja pojawi się na stronie www.wfosigw.katowice.pl.
Co można sfinansować?
Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie:
- zbieranie materiałów zawierających azbest,
- transport tych odpadów,
- unieszkodliwianie (utylizację) odpadów azbestowych.
Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy efektu ekologicznego wyrażonego w Mg (megagramach) unieszkodliwionych odpadów azbestowych.
Jak złożyć wniosek?
Wnioski należy przygotować na obowiązujących formularzach dostępnych w zakładce „Wniosek o dofinansowanie” na stronie WFOŚiGW.
Dokumenty można złożyć na dwa sposoby:
- w wersji papierowej – komplet w zaklejonej kopercie (listem poleconym, kurierem lub osobiście); decyduje data wpływu do biura Funduszu. Dokumentów nie należy zszywać, bindować ani wkładać do teczek/segregatorów.
- przez e-Doręczenia – z konta wnioskodawcy na skrytkę e-Doręczeń WFOŚiGW w Katowicach, z podpisami elektronicznymi; decyduje data wysłania na skrytkę.
Ważne wymogi prawne
- Zadanie musi być realizowane zgodnie z rozporządzeniami w sprawie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 z późn. zm.).
- W odniesieniu do rolników stosuje się zasady pomocy de minimis w sektorze rolnym (rozporządzenie KE nr 1408/2013); obowiązki podmiotu udzielającego pomocy ciążą na dotowanej jednostce samorządu.
Gdzie szukać szczegółów?
Szczegółowe zasady, program priorytetowy, regulamin naboru oraz formularze dostępne są na stronie: https://wfosigw.katowice.pl/nabory/azbest-rolnicy/
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