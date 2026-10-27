Na północy województwa śląskiego realizowane są największe inwestycje drogowe w tej części regionu – przebudowy dróg wojewódzkich nr 491 i 492. O postępach prac rozmawiali w poniedziałek, 26 października 2026 r., przedstawiciele parlamentarzystów, władz województwa i samorządów lokalnych – informują w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Przebudowa DW 491 i 492 na północy woj. śląskiego

Na północy województwa śląskiego realizowane są największe inwestycje drogowe w tej części regionu – przebudowy dróg wojewódzkich nr 491 i 492. O postępach prac rozmawiali w poniedziałek, 26 października 2026 r., przedstawiciele parlamentarzystów, władz województwa i samorządów lokalnych – informują w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Fundamentalne znaczenie dla powiatu kłobuckiego

Modernizacja obu arterii ma zmienić układ komunikacyjny północnej części województwa śląskiego, ze szczególnym znaczeniem dla powiatu kłobuckiego.

– To największa inwestycja drogowa na północy naszego regionu. Dla powiatu kłobuckiego modernizacja tych arterii ma charakter fundamentalny – diametralnie zmienia układ komunikacyjny z korzyścią dla mieszkańców – przekonuje marszałek Wojciech Saługa.

Jak podkreśla wicemarszałek Grzegorz Boski nowe rozwiązania geometryczne mają wyeliminować najbardziej niebezpieczne punkty na trasach.

– Bezpieczeństwo mieszkańców zwiększy budowa wydzielonych dróg pieszo-rowerowych, chodników oraz nowoczesnego, doświetlonego oznakowania i przejść dla pieszych – dodaje wicemarszałek.

DW 491: Od granicy z Łódzkiem do Częstochowy

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 491 obejmuje odcinek od granicy województwa łódzkiego, przez całą gminę Miedźno, aż do granic Częstochowy.

W ramach inwestycji powstaną nowe ronda, chodniki, ścieżki rowerowe oraz obiekty mostowe. Ze względu na szeroki zakres robót na trasie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i liczne objazdy. Mają one potrwać do początku 2028 roku.

DW 492: modernizacja od Kłobucka do granicy województwa

Druga inwestycja dotyczy drogi wojewódzkiej nr 492. Modernizacja obejmuje trasę od Kłobucka, od skrzyżowania z drogą krajową nr 43, do granicy województwa.

Kluczowe etapy prac na DW 492 zaplanowano do połowy 2028 roku. Jak zaznaczają w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, całość inwestycji będzie kosztować blisko 700 mln zł, a roboty są już zrealizowane w ponad 60 procentach.

– Realizacja tych inwestycji to wzorowy przykład współpracy samorządu lokalnego i województwa – akcentuje wiceminister edukacji Henryk Kiepura.

Mocniejsza konstrukcja dla transportu i inwestycji

Ze względu na szeroki zakres robót wprowadzono liczne objazdy oraz tymczasową organizację ruchu, która w przypadku DW 491 ma potrwać do początku 2028 roku. Z kolei kluczowe etapy prac na DW 492 zaplanowano do połowy 2028 roku.

– Obie drogi zyskują całkowicie nową, potężną konstrukcję nośną. Umożliwi to bezproblemowy ruch samochodów ciężarowych bez niszczenia lokalnej infrastruktury, co otworzy region na nowe inwestycje logistyczne i przemysłowe – podsumowuje dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor.

Kolejna inwestycja: DW 494

W subregionie północnym planowana jest kolejna duża modernizacja drogowa. Trwają już prace projektowe dotyczące drogi wojewódzkiej nr 494.

Celem inwestycji jest rekonstrukcja zniszczonej trasy łączącej Częstochowę z granicą województwa opolskiego.