Wielka przebudowa dróg na północy woj. śląskiego. Koniec prac na DW 491 i 492 w 2028 roku
Na północy województwa śląskiego realizowane są największe inwestycje drogowe w tej części regionu – przebudowy dróg wojewódzkich nr 491 i 492. O postępach prac rozmawiali w poniedziałek, 26 października 2026 r., przedstawiciele parlamentarzystów, władz województwa i samorządów lokalnych – informują w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
fot: Tomasz Żak/UMWS
Przebudowa DW 491 i 492 na północy woj. śląskiego
fot: Tomasz Żak/UMWS
Na północy województwa śląskiego realizowane są największe inwestycje drogowe w tej części regionu – przebudowy dróg wojewódzkich nr 491 i 492. O postępach prac rozmawiali w poniedziałek, 26 października 2026 r., przedstawiciele parlamentarzystów, władz województwa i samorządów lokalnych – informują w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
Fundamentalne znaczenie dla powiatu kłobuckiego
Modernizacja obu arterii ma zmienić układ komunikacyjny północnej części województwa śląskiego, ze szczególnym znaczeniem dla powiatu kłobuckiego.
– To największa inwestycja drogowa na północy naszego regionu. Dla powiatu kłobuckiego modernizacja tych arterii ma charakter fundamentalny – diametralnie zmienia układ komunikacyjny z korzyścią dla mieszkańców – przekonuje marszałek Wojciech Saługa.
Jak podkreśla wicemarszałek Grzegorz Boski nowe rozwiązania geometryczne mają wyeliminować najbardziej niebezpieczne punkty na trasach.
– Bezpieczeństwo mieszkańców zwiększy budowa wydzielonych dróg pieszo-rowerowych, chodników oraz nowoczesnego, doświetlonego oznakowania i przejść dla pieszych – dodaje wicemarszałek.
DW 491: Od granicy z Łódzkiem do Częstochowy
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 491 obejmuje odcinek od granicy województwa łódzkiego, przez całą gminę Miedźno, aż do granic Częstochowy.
W ramach inwestycji powstaną nowe ronda, chodniki, ścieżki rowerowe oraz obiekty mostowe. Ze względu na szeroki zakres robót na trasie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i liczne objazdy. Mają one potrwać do początku 2028 roku.
DW 492: modernizacja od Kłobucka do granicy województwa
Druga inwestycja dotyczy drogi wojewódzkiej nr 492. Modernizacja obejmuje trasę od Kłobucka, od skrzyżowania z drogą krajową nr 43, do granicy województwa.
Kluczowe etapy prac na DW 492 zaplanowano do połowy 2028 roku. Jak zaznaczają w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, całość inwestycji będzie kosztować blisko 700 mln zł, a roboty są już zrealizowane w ponad 60 procentach.
– Realizacja tych inwestycji to wzorowy przykład współpracy samorządu lokalnego i województwa – akcentuje wiceminister edukacji Henryk Kiepura.
Mocniejsza konstrukcja dla transportu i inwestycji
Ze względu na szeroki zakres robót wprowadzono liczne objazdy oraz tymczasową organizację ruchu, która w przypadku DW 491 ma potrwać do początku 2028 roku. Z kolei kluczowe etapy prac na DW 492 zaplanowano do połowy 2028 roku.
– Obie drogi zyskują całkowicie nową, potężną konstrukcję nośną. Umożliwi to bezproblemowy ruch samochodów ciężarowych bez niszczenia lokalnej infrastruktury, co otworzy region na nowe inwestycje logistyczne i przemysłowe – podsumowuje dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor.
Kolejna inwestycja: DW 494
W subregionie północnym planowana jest kolejna duża modernizacja drogowa. Trwają już prace projektowe dotyczące drogi wojewódzkiej nr 494.
Celem inwestycji jest rekonstrukcja zniszczonej trasy łączącej Częstochowę z granicą województwa opolskiego.