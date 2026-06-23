Większość Polaków chce wyjechać na wakacje latem

Wyjazd na wakacje w lecie planuje 79 proc. Polaków, a połowa z nich nie opuści kraju - wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i Travelist. Uczestnicy badania szacują, że koszt wyjazdu w tym roku na jedną osobę wyniesie od 1001 do 2000 zł.

Wyjazd na wakacje w lecie planuje 79 proc. Polaków, a połowa z nich nie opuści kraju - wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i Travelist. Uczestnicy badania szacują, że koszt wyjazdu w tym roku na jedną osobę wyniesie od 1001 do 2000 zł.

W tym roku co najmniej raz latem chce wyjechać 74 proc. badanych Polaków, a kolejne 5 proc. planuje jednodniowe wycieczki. Urlopu nie przewiduje 12 proc. osób, a 9 proc. jeszcze nie zdecydowało. Ponad połowa (58 proc.) wyjeżdzających pozostanie w Polsce, natomiast za granicę wyjedzie 34 proc.

Najważniejsze: wypoczynek i relaks

Pytani o cel swoich podróży, uczestnicy badania najczęściej wymieniali wypoczynek i relaks (58 proc.) oraz zwiedzanie atrakcji (22 proc.). Aktywny wyjazd połączony ze sportem planuje 8 proc. osób, a kolejne 7 proc. odwiedzi krewnych i znajomych. Wśród kierunków wyjazdu najczęściej wskazywano na morze - 33 proc., góry - 20 proc. i jeziora - 13 proc. Do miasta wybiera się 9 proc. badanych.

Najwięcej osób (42 proc.) poza domem zamierza spędzić sześć noclegów; jedna czwarta (25 proc.) przewiduje, że będą to trzy noclegi, a 22 proc. - dziesięć. Dłuższe wyjazdy, obejmujące 14 i 15 nocy, planuje 9 proc. Na wakacje najczęściej wybieramy się z rodziną - wskazuje tak 80 proc. uczestników badania, a rzadziej samemu (10 proc.) lub ze znajomymi (7 proc.).

Pytani o wakacyjne wydatki, Polacy najczęściej deklarowali, że chcą zmieścić się w przedziale od 1001 do 2000 zł (29 proc.) na osobę. Od 2001 do 3000 zł planuje przeznaczyć 16 proc. i taki sam odsetek myśli o kwotach powyżej 4000 zł. Koszty między 3001 a 4000 zł planuje 12 proc. badanych.

Ranking Polskich Plaż

Polska Organizacja Turystyczna i Travelist stworzyły także Ranking Polskich Plaż. To 13. edycja plebiscytu, która ma wskazać miejsca nad Bałtykiem, które najlepiej odpowiadają na różne potrzeby plażowiczów: od rodzinnego wypoczynku, przez aktywny urlop, po piękne kadry i bliski kontakt z naturą.

Po 13 latach tego zestawienia doszło do zmiany lidera - tytuł Plaży Roku 2026 zdobyła Ustka, która wygrała także w kategorii najlepszej plaży dla rodzin. Wcześniej przez 12 lat plażą roku było Świnoujście, które w ostatniej edycji spadło na 2. miejsce. Zdaniem autorów zestawienia o sukcesie Ustki zadecydowało połączenie rozwiniętej infrastruktury oraz walorów przyrodniczych.

Przedstawiciele POT i Travelist wskazując na Świnoujście zwrócili uwagę, że największym atutem miasta pozostaje wyjątkowo szeroka, piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do wody i rozbudowaną infrastrukturą. "Dzięki temu Świnoujście od lat przyciąga zarówno rodziny, osoby aktywne, jak i turystów szukających dobrze zorganizowanego kurortu" - przekazali.

Podium zamknęło Dźwirzyno - miejscowość doceniona przez plażowiczów jako "bardziej kameralna alternatywa dla największych kurortów".

Oprócz plaży roku internauci głosowali również w pięciu kategoriach tematycznych. W każdej z nich eksperci organizatorów plebiscytu wytypowali po 10 nominowanych miejsc, a o końcowej kolejności zadecydowały głosy plażowiczów. Za najlepszą plażę dla rodzin została uznana Ustka, wyprzedzając Świnoujście i Łebę. W kategorii "Najlepsza plaża dla aktywnych" zwyciężyło Świnoujście, a na drugim i trzecim miejscu znalazły się odpowiednio Kołobrzeg i Jastarnia.