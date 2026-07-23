Nowe rozwiązania dla użytkowników magazynów energii i klientów zainteresowanych cenami dynamicznymi to kolejny krok Enei w rozwoju nowoczesnej oferty dla gospodarstw domowych. Nowe produkty zwiększają elastyczność korzystania z energii i pozwalają lepiej dopasować sposób rozliczeń do potrzeb klientów.

Nowe rozwiązania dla użytkowników magazynów energii i klientów zainteresowanych cenami dynamicznymi to kolejny krok Enei w rozwoju nowoczesnej oferty dla gospodarstw domowych. Nowe produkty zwiększają elastyczność korzystania z energii i pozwalają lepiej dopasować sposób rozliczeń do potrzeb klientów.

Ceny dynamiczne dla posiadaczy magazynów energii bez opłaty handlowej

Enea konsekwentnie rozszerza portfolio produktów energetycznych dla klientów indywidualnych, odpowiadając na zmieniający się rynek energii i rosnące zainteresowanie nowoczesnymi technologiami w gospodarstwach domowych. Uruchomiła ofertę z cenami dynamicznymi dla klientów korzystających z przydomowych magazynów energii - bez opłaty handlowej. Jednocześnie grupę produktów Enei uzupełniła nowa oferta Ceny Dynamiczne MAX. Jest ona przeznaczona dla klientów, którzy chcą korzystać z cen dynamicznych w bardziej przewidywalnej formule, ale nie mają możliwości instalacji magazynu energii w swoim domu.

Więcej:

https://energiapress.pl/news/6001/wieksza-elastycznosc-wiecej-mozliwosci-enea-rozwija-nowoczesne-oferty-dla-gospodarstw