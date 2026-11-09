Cieszący się dużym zainteresowaniem program „NaszEauto” otrzymał zastrzyk gotówki. Jego budżet wzrósł o ponad 82 mln zł.

Jest strategia dla branży motoryzacyjnej.

Cieszący się dużym zainteresowaniem program „NaszEauto” otrzymał zastrzyk gotówki. Jego budżet wzrósł o ponad 82 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska podjęli decyzję o zwiększeniu budżetu projektu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Dzięki dodatkowym ponad 82 milionom złotych, całkowita pula środków wzrosła z 1,18 mld zł do 1,26 mld zł.

Zwiększenie budżetu programu NaszEauto ma być odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie Polaków transportem zeroemisyjnym.

Dodatkowe środki pozwolą sfinansować wszystkie pozytywnie ocenione wnioski spełniające warunki programu, a jednocześnie jeszcze skuteczniej wspierać rozwój rynku pojazdów elektrycznych oraz działania na rzecz poprawy jakości powietrza – mówi Paweł Augustyn, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Pierwotny budżet programu wyczerpał się już 27 stycznia 2026 roku. Od tamtego momentu aż do zamknięcia naboru (30 kwietnia 2026 r.) wnioski były przyjmowane w trybie warunkowym.

Jak informuje NFOŚiGW, w programie NaszEauto złożono ok. 40 tys. wniosków o dofinansowanie. Proces ich oceny dobiega końca, a dotychczas podpisano ponad 37 tys. umów.