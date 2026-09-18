Piątkowe dane GUS pokazują obraz wyraźnego, ale selektywnego ożywienia - napisali ekonomiści PKO BP. Poprawa koncentruje się w segmentach korzystających z rosnących inwestycji w AI, elektronikę, energetykę i obronność. Słabiej radzą sobie tradycyjne branże.

Piątkowe dane GUS pokazują obraz wyraźnego, ale selektywnego ożywienia - napisali ekonomiści PKO BP. Poprawa koncentruje się w segmentach korzystających z rosnących inwestycji w AI, elektronikę, energetykę i obronność. Słabiej radzą sobie tradycyjne branże.

Produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 4,3 proc. w ujęciu rocznym a w porównaniu z zeszłym miesiącem spadła o 7,5 proc. - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2 proc. niższym niż w lipcu.

Gdzie górnictwo?

"Wzrost objął 25 z 34 działów przemysłu, odpowiadających łącznie za 80 proc. produkcji sektora. Najmocniej rosła produkcja dóbr zaopatrzeniowych (+8,5 proc. r/r), do czego przyczynił się wzrost produkcji metali (+7,2 proc. r/r), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (+5,2 proc. r/r) oraz materiałów budowlanych (+5,8 proc. r/r). Popyt krajowy w tym segmencie pozostaje wysoki, jednak dane handlowe wskazują również na rosnący eksport dóbr pośrednich do Niemiec. Może to być związane z pierwszymi oznakami ożywienia w Niemczech, widocznego dotychczas w zamówieniach. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 4,7 proc. r/r. Wysokie dynamiki notowały sektory: maszyny i urządzenia (+12,8 proc. r/r) oraz pozostały sprzęt transportowy (+6,7 proc. r/r), podczas gdy motoryzacja (-1,5 proc. r/r) pozostawała słaba" - napisali ekonomiści banku PKO BP w komentarzy do danych GUS.

Ocenili, że taka struktura może odzwierciedlać rozwój przemysłu obronnego i rosnący popyt na maszyny. Jednocześnie utrzymuje się słaby popyt na europejskie samochody.

"W segmencie high-tech wyróżniały się urządzenia elektryczne (+18,7 proc. r/r) oraz komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (+7,1 proc. r/r). Wzrost produkcji w tych kategoriach może odzwierciedlać popyt ze strony przemysłu obronnego oraz włączanie się krajowych firm w nowe łańcuchy dostaw sprzętu wykorzystywanego do rozwoju AI. Produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych zwiększyła się o 4,8 proc. r/r, przy dobrych wynikach producentów żywności (+3,7 proc. r/r), napojów (+6,1 proc. r/r) i farmaceutyków (+11,9 proc. r/r). Słabiej wyglądały branże wytwarzające dobra trwałe (-7,0 proc. r/r)" - napisali ekonomiści PKO BP.

Zagrożeniem dla dalszego wzrostu są ceny surowców

Ich zdaniem, "presja cenowa po stronie producentów wyraźnie wzrosła". Jak podał w piątek GUS, ceny produkcji przemysłowej w sierpniu 2026 r. wzrosły o 4,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,6 proc.