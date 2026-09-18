Gospodarka

Viasat i PGZ badają współpracę w zakresie łączności satelitarnej

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) i amerykański Viasat podpisały 16 września 2026 r. list intencyjny, otwierający drogę do wspólnych prac nad zaawansowanymi technologiami łączności satelitarnej i kosmicznej dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Polski.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

18 września 2026, 12:05
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGZ

Viasat i PGZ podpisały list intencyjny

fot: PGZ

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) i amerykański Viasat podpisały 16 września 2026 r. list intencyjny, otwierający drogę do wspólnych prac nad zaawansowanymi technologiami łączności satelitarnej i kosmicznej dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Polski.

Co przewiduje porozumienie?

Dokument ma charakter wstępny – nie jest jeszcze wiążącym kontraktem, ale formalną deklaracją woli zbadania konkretnych pól współpracy. Strony zadeklarowały ocenę potencjalnych obszarów kooperacji w zakresie:

  • anten stacji naziemnych,
  • terminali SATCOM,
  • wojskowych satelitów łącznościowych,
  • innych rozwiązań wykorzystujących technologię kosmiczną.

Celem jest wypracowanie bezpiecznych, odpornych i niezawodnych rozwiązań łączności, które zaspokoją przyszłe potrzeby polskiego rządu i sektora obronnego.

PGZ i Viasat o celach współpracy

– Podpisany list intencyjny rozszerzy nasze możliwości w zakresie współpracy z firmami z domeny kosmicznej. PGZ konsekwentnie realizuje podejście otwarte na współpracę z różnymi partnerami technologicznymi i przemysłowymi, zachowując neutralność wobec konkretnych dostawców oraz elastyczność w zakresie wyboru przyszłych rozwiązań – powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A.

Dodał, że współpraca z Viasat pozwoli rozwijać w PGZ kompetencje zarówno w obszarze anten i terminali satelitarnych, jak i wojskowych systemów łączności satelitarnej, co ma przełożyć się na skuteczniejszą odpowiedź na potrzeby Sił Zbrojnych RP w zakresie technologii kosmicznych.

– Polska Grupa Zbrojeniowa jest głęboko zakorzeniona w polskim ekosystemie obronnym i przemysłowym, utrzymuje silne relacje lokalne i wykazuje chęć dalszego rozwijania polskich zdolności kosmicznych – i właśnie w tym obszarze Viasat może służyć wsparciem – ocenił Craig Miller, prezes Viasat Government.

Dodał, że firma Viasat cieszy się na współpracę z jedną z najbardziej cenionych polskich organizacji zbrojeniowych, która pozwoli przyspieszyć realizację przedsięwzięć wspierających przyszłe ambicje kraju w sektorze kosmicznym i obronnym. Wskazał też na doświadczenie Viasat we wspieraniu rządów państw sojuszniczych jako zaufanego dostawcy technologii łączności i rozwiązań kosmicznych.

Polska buduje własne zdolności MILSATCOM

Inicjatywa z Viasat wpisuje się w szerszy trend wzmacniania polskich zdolności w domenie kosmicznej. Kilka dni wcześniej, 11 września 2026 r., PGZ i fińsko-polski ICEYE podpisały podczas MSPO w Kielcach list intencyjny dotyczący prac nad koncepcją wojskowego systemu łączności satelitarnej (MILSATCOM) dla Sił Zbrojnych RP.

Tamten program, planowany na lata 2026–2030, zakłada m.in. budowę segmentu kosmicznego o rozproszonej architekturze, utworzenie w Polsce infrastruktury naziemnej oraz zdolności produkcyjnych dostosowanych do wymagań wojska. Premier Donald Tusk zapowiadał wówczas, że finałem procesu może być „polski Starlink” – suwerenny system łączności satelitarnej zmniejszający zależność od zewnętrznych dostawców.

W tym świetle współpraca z Viasat może być postrzegana jako równoległy tor budowy kompetencji i potencjału przemysłowego, przy jednoczesnym zachowaniu przez PGZ neutralności technologicznej i elastyczności wyboru rozwiązań.

Dlaczego to ważne dla Polski?

  • Bezpieczna i odporna łączność satelitarna jest kluczowa dla dowodzenia, rozpoznania i koordynacji działań Sił Zbrojnych RP, zwłaszcza w scenariuszach kryzysowych.
  • Rozwój krajowych zdolności w zakresie anten, terminali i systemów SATCOM wzmacnia polski przemysł obronny i tworzy podstawy pod przyszłe programy kosmiczne.portalobronny.
  • Wieloletnie relacje Polski z USA i Wielką Brytanią w obszarze kosmosu i obronności stanowią „solidny fundament” pod pogłębioną współpracę przemysłową z Viasat – podkreślono w komunikacie.

Na razie strony będą wspólnie oceniać potencjalne obszary współpracy i poszukiwać sposobów zaspokojenia przyszłych potrzeb rządu i sektora obronnego. Ewentualne konkretne projekty i umowy wykonawcze będą następstwem tych prac studyjnych i negocjacyjnych.

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