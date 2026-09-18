Viasat i PGZ badają współpracę w zakresie łączności satelitarnej

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) i amerykański Viasat podpisały 16 września 2026 r. list intencyjny, otwierający drogę do wspólnych prac nad zaawansowanymi technologiami łączności satelitarnej i kosmicznej dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Polski.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) i amerykański Viasat podpisały 16 września 2026 r. list intencyjny, otwierający drogę do wspólnych prac nad zaawansowanymi technologiami łączności satelitarnej i kosmicznej dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Polski.

Co przewiduje porozumienie?

Dokument ma charakter wstępny – nie jest jeszcze wiążącym kontraktem, ale formalną deklaracją woli zbadania konkretnych pól współpracy. Strony zadeklarowały ocenę potencjalnych obszarów kooperacji w zakresie:

anten stacji naziemnych,

terminali SATCOM,

wojskowych satelitów łącznościowych,

innych rozwiązań wykorzystujących technologię kosmiczną.

Celem jest wypracowanie bezpiecznych, odpornych i niezawodnych rozwiązań łączności, które zaspokoją przyszłe potrzeby polskiego rządu i sektora obronnego.

PGZ i Viasat o celach współpracy

– Podpisany list intencyjny rozszerzy nasze możliwości w zakresie współpracy z firmami z domeny kosmicznej. PGZ konsekwentnie realizuje podejście otwarte na współpracę z różnymi partnerami technologicznymi i przemysłowymi, zachowując neutralność wobec konkretnych dostawców oraz elastyczność w zakresie wyboru przyszłych rozwiązań – powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A.

Dodał, że współpraca z Viasat pozwoli rozwijać w PGZ kompetencje zarówno w obszarze anten i terminali satelitarnych, jak i wojskowych systemów łączności satelitarnej, co ma przełożyć się na skuteczniejszą odpowiedź na potrzeby Sił Zbrojnych RP w zakresie technologii kosmicznych.

– Polska Grupa Zbrojeniowa jest głęboko zakorzeniona w polskim ekosystemie obronnym i przemysłowym, utrzymuje silne relacje lokalne i wykazuje chęć dalszego rozwijania polskich zdolności kosmicznych – i właśnie w tym obszarze Viasat może służyć wsparciem – ocenił Craig Miller, prezes Viasat Government.

Dodał, że firma Viasat cieszy się na współpracę z jedną z najbardziej cenionych polskich organizacji zbrojeniowych, która pozwoli przyspieszyć realizację przedsięwzięć wspierających przyszłe ambicje kraju w sektorze kosmicznym i obronnym. Wskazał też na doświadczenie Viasat we wspieraniu rządów państw sojuszniczych jako zaufanego dostawcy technologii łączności i rozwiązań kosmicznych.