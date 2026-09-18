Viasat i PGZ badają współpracę w zakresie łączności satelitarnej
Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) i amerykański Viasat podpisały 16 września 2026 r. list intencyjny, otwierający drogę do wspólnych prac nad zaawansowanymi technologiami łączności satelitarnej i kosmicznej dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Polski.
fot: PGZ
Viasat i PGZ podpisały list intencyjny
fot: PGZ
Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) i amerykański Viasat podpisały 16 września 2026 r. list intencyjny, otwierający drogę do wspólnych prac nad zaawansowanymi technologiami łączności satelitarnej i kosmicznej dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Polski.
Co przewiduje porozumienie?
Dokument ma charakter wstępny – nie jest jeszcze wiążącym kontraktem, ale formalną deklaracją woli zbadania konkretnych pól współpracy. Strony zadeklarowały ocenę potencjalnych obszarów kooperacji w zakresie:
- anten stacji naziemnych,
- terminali SATCOM,
- wojskowych satelitów łącznościowych,
- innych rozwiązań wykorzystujących technologię kosmiczną.
Celem jest wypracowanie bezpiecznych, odpornych i niezawodnych rozwiązań łączności, które zaspokoją przyszłe potrzeby polskiego rządu i sektora obronnego.
PGZ i Viasat o celach współpracy
– Podpisany list intencyjny rozszerzy nasze możliwości w zakresie współpracy z firmami z domeny kosmicznej. PGZ konsekwentnie realizuje podejście otwarte na współpracę z różnymi partnerami technologicznymi i przemysłowymi, zachowując neutralność wobec konkretnych dostawców oraz elastyczność w zakresie wyboru przyszłych rozwiązań – powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A.
Dodał, że współpraca z Viasat pozwoli rozwijać w PGZ kompetencje zarówno w obszarze anten i terminali satelitarnych, jak i wojskowych systemów łączności satelitarnej, co ma przełożyć się na skuteczniejszą odpowiedź na potrzeby Sił Zbrojnych RP w zakresie technologii kosmicznych.
– Polska Grupa Zbrojeniowa jest głęboko zakorzeniona w polskim ekosystemie obronnym i przemysłowym, utrzymuje silne relacje lokalne i wykazuje chęć dalszego rozwijania polskich zdolności kosmicznych – i właśnie w tym obszarze Viasat może służyć wsparciem – ocenił Craig Miller, prezes Viasat Government.
Dodał, że firma Viasat cieszy się na współpracę z jedną z najbardziej cenionych polskich organizacji zbrojeniowych, która pozwoli przyspieszyć realizację przedsięwzięć wspierających przyszłe ambicje kraju w sektorze kosmicznym i obronnym. Wskazał też na doświadczenie Viasat we wspieraniu rządów państw sojuszniczych jako zaufanego dostawcy technologii łączności i rozwiązań kosmicznych.
Polska buduje własne zdolności MILSATCOM
Inicjatywa z Viasat wpisuje się w szerszy trend wzmacniania polskich zdolności w domenie kosmicznej. Kilka dni wcześniej, 11 września 2026 r., PGZ i fińsko-polski ICEYE podpisały podczas MSPO w Kielcach list intencyjny dotyczący prac nad koncepcją wojskowego systemu łączności satelitarnej (MILSATCOM) dla Sił Zbrojnych RP.
Tamten program, planowany na lata 2026–2030, zakłada m.in. budowę segmentu kosmicznego o rozproszonej architekturze, utworzenie w Polsce infrastruktury naziemnej oraz zdolności produkcyjnych dostosowanych do wymagań wojska. Premier Donald Tusk zapowiadał wówczas, że finałem procesu może być „polski Starlink” – suwerenny system łączności satelitarnej zmniejszający zależność od zewnętrznych dostawców.
W tym świetle współpraca z Viasat może być postrzegana jako równoległy tor budowy kompetencji i potencjału przemysłowego, przy jednoczesnym zachowaniu przez PGZ neutralności technologicznej i elastyczności wyboru rozwiązań.
Dlaczego to ważne dla Polski?
- Bezpieczna i odporna łączność satelitarna jest kluczowa dla dowodzenia, rozpoznania i koordynacji działań Sił Zbrojnych RP, zwłaszcza w scenariuszach kryzysowych.
- Rozwój krajowych zdolności w zakresie anten, terminali i systemów SATCOM wzmacnia polski przemysł obronny i tworzy podstawy pod przyszłe programy kosmiczne.portalobronny.
- Wieloletnie relacje Polski z USA i Wielką Brytanią w obszarze kosmosu i obronności stanowią „solidny fundament” pod pogłębioną współpracę przemysłową z Viasat – podkreślono w komunikacie.
Na razie strony będą wspólnie oceniać potencjalne obszary współpracy i poszukiwać sposobów zaspokojenia przyszłych potrzeb rządu i sektora obronnego. Ewentualne konkretne projekty i umowy wykonawcze będą następstwem tych prac studyjnych i negocjacyjnych.