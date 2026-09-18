Podczas renowacji starszych maszyn, urządzeń czy zabytkowej stolarki może się okazać, że części dostępne w regularnej sprzedaży po prostu nie pasują. W takich sytuacjach zamiast przerabiać konstrukcję warto zdecydować się na uszczelki na zamówienie, wykonane według konkretnych wymiarów lub na wzór starego elementu. Kiedy takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne? Sprawdź!

Podczas renowacji starszych maszyn, urządzeń czy zabytkowej stolarki może się okazać, że części dostępne w regularnej sprzedaży po prostu nie pasują. W takich sytuacjach zamiast przerabiać konstrukcję warto zdecydować się na uszczelki na zamówienie, wykonane według konkretnych wymiarów lub na wzór starego elementu. Kiedy takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne? Sprawdź!

Kiedy uszczelki na zamówienie są jedynym wyjściem w trakcie renowacji maszyn i zabytkowej stolarki?

Renowacja różni się od naprawy przede wszystkim tym, że często trzeba pracować z elementami wykonanymi kilkadziesiąt lat temu. Gotowa uszczelka sprawdzi się tylko wtedy, gdy jej wymiary, profil i właściwości odpowiadają konkretnej konstrukcji. Jeżeli tak nie jest, zastosowanie produktu „najbardziej zbliżonego” może prowadzić do problemów ze szczelnością, montażem albo działaniem całego mechanizmu. Wtedy pozostaje zakup uszczelki na zamówienie.

Kiedy warto po nią sięgnąć?

Gdy oryginalne uszczelki nie są już dostępne

W przypadku starych maszyn zdobycie oryginalnej części zamiennej bywa niemożliwe. Producent mógł zakończyć działalność, wycofać konkretną serię urządzeń albo wiele lat wcześniej zaprzestać produkcji danego typu uszczelnienia.

Podobny problem pojawia się podczas renowacji starej stolarki. Jeżeli okna lub drzwi mają nietypową konstrukcję, współczesne zamienniki mogą nie odpowiadać rozwiązaniom stosowanym w momencie ich wykonania. Uszczelkę można wtedy odtworzyć na podstawie zachowanego fragmentu.

Gdy standardowe profile nie pasują wymiarami

Kilka milimetrów różnicy może wystarczyć, aby uszczelka nie spełniała swojej funkcji:

za szeroki profil może utrudniać zamykanie okna, drzwi czy pokrywy maszyny,

zbyt mały nie zapewni odpowiedniego przylegania.

Problem jest szczególnie częsty w konstrukcjach, które powstały przed ujednoliceniem obecnie stosowanych rozwiązań. Uszczelka na zamówienie pozwala wówczas dopasować element do istniejącego rowka lub szczeliny.

Gdy trzeba odwzorować nietypowy kształt starej uszczelki

Nie każda uszczelka ma prosty, powszechnie spotykany profil. W starszych urządzeniach można znaleźć elementy o nietypowych zaokrągleniach, wypustkach, kanałach czy sposobach mocowania. Jeśli zachował się fragment starej uszczelki, może posłużyć jako wzór do wykonania nowej. Dzięki temu nie trzeba eksperymentować z kilkoma gotowymi profilami i sprawdzać, który z nich będzie najlepiej pasował.

Gdy konstrukcji nie można przerobić pod gotowe rozwiązanie

Podczas zwykłej naprawy czasem można zmienić sposób montażu i zastosować współczesny zamiennik. Przy renowacji nie zawsze jest to jednak dobrym rozwiązaniem.

W zabytkowej stolarce ingerencja w ramę, skrzydło czy oryginalne frezowanie może być niepożądana. Podobnie jest w przypadku starszych maszyn, których przebudowa wymagałaby dodatkowej obróbki lub mogłaby wpłynąć na działanie innych elementów. Wykonanie właściwej uszczelki pozwala pozostawić konstrukcję bez zmian.

Gdy potrzebny jest niestandardowy przekrój uszczelki

O skuteczności uszczelnienia nie decydują wyłącznie długość i szerokość elementu. Duże znaczenie ma jego przekrój, ponieważ to on wpływa na 3 istotne obszary:

sposób osadzenia, zakres docisku, zachowanie uszczelki po zamknięciu konstrukcji.

Jeżeli potrzebny profil nie występuje wśród standardowych produktów, wykonanie go na zamówienie może być najprostszym sposobem na przywrócenie pierwotnej funkcjonalności maszyny, okna lub drzwi.

Gdy uszczelka musi być odporna na konkretne warunki pracy

W maszynach uszczelnienia mogą mieć kontakt z wysoką lub niską temperaturą, olejami, smarami, wilgocią czy innymi substancjami. Zwykły profil gumowy nie zawsze jest przygotowany na takie warunki. Przy zamawianiu elementu można uwzględnić nie tylko jego kształt, lecz także wymagania wynikające ze środowiska pracy.

Przy renowacji starszych maszyn i zabytkowej stolarki gotowe rozwiązania nie zawsze są najlepszym wyborem. Jeżeli profil jest nietypowy, oryginalna część przestała być produkowana albo konstrukcji nie można modyfikować, uszczelka wykonana na zamówienie będzie lepszą opcją – pozwala dopasować element do istniejących warunków.

W ofercie centrumuszczelek.pl dostępny jest szeroki wybór gotowych modeli, a także możliwość realizacji produktów na indywidualne zamówienie. Dzięki temu rozwiązanie może zostać dopasowane do konkretnych wymagań pod względem parametrów, wykonania i oczekiwanego efektu.

Artykuł sponsorowany