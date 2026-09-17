Gospodarka

PGZ rozwija sieć kooperantów. Regionalne forum odbyło się w Kaliszu

Blisko 200 przedstawicieli firm wzięło udział w Regionalnym Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego, które 17 września 2026 r. odbyło się w Kaliszu. Spotkanie zorganizowała Polska Grupa Zbrojeniowa w ramach projektu „Produkujemy Twoje bezpieczeństwo. W polskich zakładach”. - Celem inicjatywy jest rozwój krajowego łańcucha dostaw dla sektora obronnego oraz zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw w realizacji programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP – informują w PGZ.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

17 września 2026, 16:50
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGZ

Regionalne Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Kaliszu

fot: PGZ

Blisko 200 przedstawicieli firm wzięło udział w Regionalnym Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego, które 17 września 2026 r. odbyło się w Kaliszu. Spotkanie zorganizowała Polska Grupa Zbrojeniowa w ramach projektu „Produkujemy Twoje bezpieczeństwo. W polskich zakładach”. - Celem inicjatywy jest rozwój krajowego łańcucha dostaw dla sektora obronnego oraz zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw w realizacji programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP – informują w PGZ.

Firmy rozmawiały o współpracy

Forum skierowano do przedsiębiorców zainteresowanych współpracą ze spółkami Grupy PGZ. Uczestnicy poznali m.in. zasady kooperacji, aktualne potrzeby Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Kalisz oraz Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2.

Ważną częścią spotkania były informacje dotyczące:

  • wymagań związanych z certyfikacją;
  • polityki local content, czyli udziału krajowych dostawców w realizowanych projektach;
  • możliwości pozyskiwania finansowania dla przedsięwzięć na potrzeby sektora obronnego;
  • zasad wejścia do ekosystemu współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się indywidualne rozmowy biznesowe. Przedsiębiorcy mogli podczas nich bezpośrednio zaprezentować przedstawicielom spółek PGZ swoje kompetencje, produkty i ofertę technologiczną.

PGZ: ponad 14 tysięcy podmiotów

Jak poinformował Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ, liczba firm zarejestrowanych w ekosystemie współpracy Grupy przekroczyła już 14 tysięcy. W kwietniu, gdy rozpoczynano cykl Regionalnych Forów Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego, współpracą zainteresowanych było około 12 tysięcy przedsiębiorstw.

- Kiedy rozpoczynaliśmy Regionalne Fora Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w kwietniu tego roku, współpracowaliśmy z blisko 12 tysiącami przedsiębiorstw. Dziś liczba podmiotów zarejestrowanych w ekosystemie współpracy PGZ przekroczyła już 14 tysięcy. To najlepszy dowód na to, że polscy przedsiębiorcy chcą uczestniczyć w budowie bezpieczeństwa państwa i widzą swoją rolę w rozwoju krajowego przemysłu obronnego – powiedział Adam Leszkiewicz.

Prezes PGZ podkreślił, że zadaniem Grupy jest łączenie potencjału dużych spółek zbrojeniowych, innowacyjnych przedsiębiorstw, uczelni oraz ośrodków badawczych.

- Kalisz jest doskonałym przykładem miejsca, w którym te kompetencje spotykają się w jednym ekosystemie. Obecność silnych spółek Grupy PGZ oraz zaangażowanie Uniwersytetu Kaliskiego pokazują, że bezpieczeństwo budujemy nie tylko poprzez inwestycje w zakłady produkcyjne, ale również poprzez rozwój kadr, technologii i partnerstw – dodał.

 

Kalisz stawia na kształcenie kadr

Gospodarzem forum był Uniwersytet Kaliski. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Pod koniec lipca uczelnia, WSK PZL-Kalisz oraz Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu podpisały porozumienie dotyczące utworzenia Kaliskiego Partnerstwa Kompetencji Przemysłowych.

Inicjatywa ma połączyć edukację na poziomie szkoły średniej, studia wyższe oraz zatrudnienie w nowoczesnym przemyśle. Jej celem jest stworzenie młodym ludziom spójnej ścieżki rozwoju zawodowego i przygotowanie kadr odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw przemysłu obronnego.

W Kaliszu funkcjonują ważne dla tego sektora spółki, w tym WSK PZL-Kalisz oraz Wojskowe Zakłady Uzbrojenia. Współpraca firm z uczelnią i szkołami technicznymi ma ułatwić rozwój kompetencji potrzebnych przy realizacji przyszłych projektów technologicznych i produkcyjnych.

Kolejne fora w Toruniu i Bydgoszczy

Regionalne Fora Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego są elementem strategii PGZ, której założeniem jest rozwój krajowego potencjału przemysłowego. Spotkania mają wzmacniać współpracę pomiędzy dużymi spółkami obronnymi, sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, środowiskiem naukowym oraz ośrodkami badawczymi.

Kolejne wydarzenia zaplanowano w Toruniu – 30 września – oraz w Bydgoszczy – 6 października.

Powiązane tematy:

pgz polska grupa zbrojeniowa Regionalne Forum Zbrojeniowe kalisz

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Hutnictwo

Zmiany w zarządzie kluczowego zakładu Węglokoksu

Węglokoks ogłosił zmianę na stanowisku prezesa zarządu Huty Częstochowa.

Transport

Nowoczesny system w pociągach zwiększy bezpieczeństwo. Będzie m. in. na śląskich trasach

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, POLREGIO doposaży 15 pociągów w zaawansowany system ETCS.

Branża zbrojeniowa

Połączenie JELCZ i RFK. Kluczowy będzie przyszły rok

Podpisano porozumienie w sprawie połączenia spółek JELCZ i RFK. Fuzja powinna nastąpić do 30 czerwca 2027 roku. 

Transport

Sąd zawiesił postępowanie w sprawie tzw. decyzji węglowej

Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesił postępowanie ws. tzw. decyzji węglowej z lipca 2022 r. - poinformowały w środę PKP Cargo. W związku z wykonaniem tej decyzji spółka domaga się od Skarbu Państwa ponad 1,5 mld zł.