PGZ rozwija sieć kooperantów. Regionalne forum odbyło się w Kaliszu

Blisko 200 przedstawicieli firm wzięło udział w Regionalnym Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego, które 17 września 2026 r. odbyło się w Kaliszu. Spotkanie zorganizowała Polska Grupa Zbrojeniowa w ramach projektu „Produkujemy Twoje bezpieczeństwo. W polskich zakładach”. - Celem inicjatywy jest rozwój krajowego łańcucha dostaw dla sektora obronnego oraz zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw w realizacji programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP – informują w PGZ.

Blisko 200 przedstawicieli firm wzięło udział w Regionalnym Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego, które 17 września 2026 r. odbyło się w Kaliszu. Spotkanie zorganizowała Polska Grupa Zbrojeniowa w ramach projektu „Produkujemy Twoje bezpieczeństwo. W polskich zakładach”. - Celem inicjatywy jest rozwój krajowego łańcucha dostaw dla sektora obronnego oraz zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw w realizacji programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP – informują w PGZ.

Firmy rozmawiały o współpracy

Forum skierowano do przedsiębiorców zainteresowanych współpracą ze spółkami Grupy PGZ. Uczestnicy poznali m.in. zasady kooperacji, aktualne potrzeby Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Kalisz oraz Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2.

Ważną częścią spotkania były informacje dotyczące:

wymagań związanych z certyfikacją;

polityki local content, czyli udziału krajowych dostawców w realizowanych projektach;

możliwości pozyskiwania finansowania dla przedsięwzięć na potrzeby sektora obronnego;

zasad wejścia do ekosystemu współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się indywidualne rozmowy biznesowe. Przedsiębiorcy mogli podczas nich bezpośrednio zaprezentować przedstawicielom spółek PGZ swoje kompetencje, produkty i ofertę technologiczną.

PGZ: ponad 14 tysięcy podmiotów

Jak poinformował Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ, liczba firm zarejestrowanych w ekosystemie współpracy Grupy przekroczyła już 14 tysięcy. W kwietniu, gdy rozpoczynano cykl Regionalnych Forów Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego, współpracą zainteresowanych było około 12 tysięcy przedsiębiorstw.

- Kiedy rozpoczynaliśmy Regionalne Fora Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w kwietniu tego roku, współpracowaliśmy z blisko 12 tysiącami przedsiębiorstw. Dziś liczba podmiotów zarejestrowanych w ekosystemie współpracy PGZ przekroczyła już 14 tysięcy. To najlepszy dowód na to, że polscy przedsiębiorcy chcą uczestniczyć w budowie bezpieczeństwa państwa i widzą swoją rolę w rozwoju krajowego przemysłu obronnego – powiedział Adam Leszkiewicz.

Prezes PGZ podkreślił, że zadaniem Grupy jest łączenie potencjału dużych spółek zbrojeniowych, innowacyjnych przedsiębiorstw, uczelni oraz ośrodków badawczych.