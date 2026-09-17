PGZ rozwija sieć kooperantów. Regionalne forum odbyło się w Kaliszu
Blisko 200 przedstawicieli firm wzięło udział w Regionalnym Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego, które 17 września 2026 r. odbyło się w Kaliszu. Spotkanie zorganizowała Polska Grupa Zbrojeniowa w ramach projektu „Produkujemy Twoje bezpieczeństwo. W polskich zakładach”. - Celem inicjatywy jest rozwój krajowego łańcucha dostaw dla sektora obronnego oraz zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw w realizacji programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP – informują w PGZ.
fot: PGZ
Regionalne Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Kaliszu
fot: PGZ
Blisko 200 przedstawicieli firm wzięło udział w Regionalnym Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego, które 17 września 2026 r. odbyło się w Kaliszu. Spotkanie zorganizowała Polska Grupa Zbrojeniowa w ramach projektu „Produkujemy Twoje bezpieczeństwo. W polskich zakładach”. - Celem inicjatywy jest rozwój krajowego łańcucha dostaw dla sektora obronnego oraz zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw w realizacji programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP – informują w PGZ.
Firmy rozmawiały o współpracy
Forum skierowano do przedsiębiorców zainteresowanych współpracą ze spółkami Grupy PGZ. Uczestnicy poznali m.in. zasady kooperacji, aktualne potrzeby Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Kalisz oraz Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2.
Ważną częścią spotkania były informacje dotyczące:
- wymagań związanych z certyfikacją;
- polityki local content, czyli udziału krajowych dostawców w realizowanych projektach;
- możliwości pozyskiwania finansowania dla przedsięwzięć na potrzeby sektora obronnego;
- zasad wejścia do ekosystemu współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się indywidualne rozmowy biznesowe. Przedsiębiorcy mogli podczas nich bezpośrednio zaprezentować przedstawicielom spółek PGZ swoje kompetencje, produkty i ofertę technologiczną.
PGZ: ponad 14 tysięcy podmiotów
Jak poinformował Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ, liczba firm zarejestrowanych w ekosystemie współpracy Grupy przekroczyła już 14 tysięcy. W kwietniu, gdy rozpoczynano cykl Regionalnych Forów Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego, współpracą zainteresowanych było około 12 tysięcy przedsiębiorstw.
- Kiedy rozpoczynaliśmy Regionalne Fora Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w kwietniu tego roku, współpracowaliśmy z blisko 12 tysiącami przedsiębiorstw. Dziś liczba podmiotów zarejestrowanych w ekosystemie współpracy PGZ przekroczyła już 14 tysięcy. To najlepszy dowód na to, że polscy przedsiębiorcy chcą uczestniczyć w budowie bezpieczeństwa państwa i widzą swoją rolę w rozwoju krajowego przemysłu obronnego – powiedział Adam Leszkiewicz.
Prezes PGZ podkreślił, że zadaniem Grupy jest łączenie potencjału dużych spółek zbrojeniowych, innowacyjnych przedsiębiorstw, uczelni oraz ośrodków badawczych.
- Kalisz jest doskonałym przykładem miejsca, w którym te kompetencje spotykają się w jednym ekosystemie. Obecność silnych spółek Grupy PGZ oraz zaangażowanie Uniwersytetu Kaliskiego pokazują, że bezpieczeństwo budujemy nie tylko poprzez inwestycje w zakłady produkcyjne, ale również poprzez rozwój kadr, technologii i partnerstw – dodał.
Kalisz stawia na kształcenie kadr
Gospodarzem forum był Uniwersytet Kaliski. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Pod koniec lipca uczelnia, WSK PZL-Kalisz oraz Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu podpisały porozumienie dotyczące utworzenia Kaliskiego Partnerstwa Kompetencji Przemysłowych.
Inicjatywa ma połączyć edukację na poziomie szkoły średniej, studia wyższe oraz zatrudnienie w nowoczesnym przemyśle. Jej celem jest stworzenie młodym ludziom spójnej ścieżki rozwoju zawodowego i przygotowanie kadr odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw przemysłu obronnego.
W Kaliszu funkcjonują ważne dla tego sektora spółki, w tym WSK PZL-Kalisz oraz Wojskowe Zakłady Uzbrojenia. Współpraca firm z uczelnią i szkołami technicznymi ma ułatwić rozwój kompetencji potrzebnych przy realizacji przyszłych projektów technologicznych i produkcyjnych.
Kolejne fora w Toruniu i Bydgoszczy
Regionalne Fora Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego są elementem strategii PGZ, której założeniem jest rozwój krajowego potencjału przemysłowego. Spotkania mają wzmacniać współpracę pomiędzy dużymi spółkami obronnymi, sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, środowiskiem naukowym oraz ośrodkami badawczymi.
Kolejne wydarzenia zaplanowano w Toruniu – 30 września – oraz w Bydgoszczy – 6 października.