Gospodarka

Cegielski ma stać się filarem polskiego przemysłu pancernego. W Poznaniu powstaną nowe kompetencje

H. Cegielski-Poznań S.A. obchodzi w 2026 roku 180-lecie działalności. Jubileusz ma być nie tylko okazją do przypomnienia historii zakładów, lecz także początkiem nowego etapu rozwoju spółki. W Poznaniu powstaje koncepcja Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego - informują w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

18 września 2026, 15:19
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGZ

Jubileusz 180-lecia H. Cegielski-Poznań S.A

fot: PGZ

H. Cegielski-Poznań S.A. obchodzi w 2026 roku 180-lecie działalności. Jubileusz ma być nie tylko okazją do przypomnienia historii zakładów, lecz także początkiem nowego etapu rozwoju spółki. W Poznaniu powstaje koncepcja Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego - informują w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.

180 lat przemysłowej historii

H. Cegielski-Poznań S.A. została założona przez Hipolita Cegielskiego w 1846 roku. Przez blisko dwa stulecia zakłady były świadkiem najważniejszych przemian gospodarczych i społecznych w Polsce, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli polskiego przemysłu.

Od 2023 roku spółka należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Obecnie zajmuje się przede wszystkim produkcją konstrukcji metalowych, wytwarzaniem i serwisem dmuchaw promieniowych, produkcją części zamiennych do wysokoprężnych silników Diesla oraz serwisem silników.

H. Cegielski-Poznań realizuje również zadania w obszarze specjalnym. Spółka produkuje m.in. elementy konstrukcji wojskowych, takie jak pontony i palety transportowe modułów parku pontonowego, mosty składane oraz stalowe konstrukcje wykorzystywane w wozach bojowych.

– H. Cegielski to symbol polskiej przedsiębiorczości, przemysłu i patriotyzmu gospodarczego. Pracujemy nad przyszłością zakładu, nad realizacją nowych projektów, które nie tylko będą wpływać na zwiększenie naszego bezpieczeństwa i zdolności obronnych, ale będą również powodem satysfakcji z pracy – powiedział Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.

Wielkopolskie Zakłady Pancerne

Jednym z najważniejszych projektów związanych z przyszłością spółki jest utworzenie Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. W czerwcu 2026 roku podpisano list intencyjny w sprawie realizacji tego przedsięwzięcia. Nowy podmiot ma połączyć potencjał produkcyjny H. Cegielski-Poznań z doświadczeniem Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w zakresie obsługi, remontów, modernizacji i utrzymania sprzętu wojskowego.

Założeniem projektu jest stworzenie w Poznaniu kompletnego ośrodka kompetencji w obszarze pojazdów pancernych i artylerii. Zakres działalności ma obejmować cały cykl życia sprzętu wojskowego – od produkcji i integracji, przez obsługę i remonty, po modernizację oraz wsparcie eksploatacji.

– To wyjątkowy moment w historii Cegielskiego. Obchodząc 180-lecie firmy, oddajemy szacunek pokoleniom pracowników, którzy budowali jej pozycję. Przez lata siłą zakładu byli ludzie, którzy zawsze stanowili o jego potencjale, a także o pozycji miasta i całego regionu – mówi Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Jak podkreśla, 180 lat historii H. Cegielski-Poznań jest zobowiązaniem, ale również inspiracją do myślenia o przyszłości.

– Konsekwentnie budujemy projekt Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego, który połączy przemysłowe dziedzictwo Poznania z nowoczesnymi technologiami obronnymi. Naszym celem jest stworzenie silnego krajowego centrum produkcji, serwisowania i rozwoju sprzętu pancernego, które będzie służyć Siłom Zbrojnym RP przez kolejne dekady – dodaje Leszkiewicz.

Współpraca z BAE Systems

Budowa nowych kompetencji już znajduje odzwierciedlenie w konkretnych projektach realizowanych przez spółki PGZ. W czerwcu H. Cegielski-Poznań, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne oraz BAE Systems podpisały memorandum dotyczące współpracy przy rozwoju zdolności produkcyjnych i serwisowych.

Porozumienie obejmuje m.in. pojazdy zabezpieczenia technicznego M88A2. Współpraca z międzynarodowym koncernem ma pomóc w rozwijaniu krajowego zaplecza przemysłowego oraz zwiększaniu udziału polskich podmiotów w obsłudze sprzętu wojskowego.

WZM z technologią do czołgów K2

Kolejnym krokiem było ogłoszone 17 września 2026 roku rozszerzenie współpracy Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych z południowokoreańską firmą Hyundai Rotem Company.

WZM zostały wskazane jako podmiot przewidziany do transferu technologii w zakresie obsługi, napraw i remontów silników czołgów K2 wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP. Oznacza to możliwość budowy w Poznaniu nowych kompetencji serwisowych związanych z jednym z najważniejszych programów modernizacyjnych polskiej armii.

– Konsolidacja otwiera przed nami zupełnie nową perspektywę. Łączymy doświadczenie i możliwości produkcyjne H. Cegielski-Poznań z kompetencjami Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych. Dzięki temu możemy budować w Poznaniu kompletny ośrodek kompetencji w obszarze pojazdów pancernych – mówi Grzegorz Szkaradek, prezes zarządu H. Cegielski-Poznań S.A. i Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.

Szansa na inwestycje i miejsca pracy

Powstanie Wielkopolskich Zakładów Pancernych ma znaczenie nie tylko dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Sił Zbrojnych RP. Projekt może również wpłynąć na rozwój gospodarczy Poznania i całej Wielkopolski.

Połączenie potencjału H. Cegielski-Poznań i WZM oznacza perspektywę nowych inwestycji, rozwoju kompetencji technologicznych oraz tworzenia wyspecjalizowanych miejsc pracy. Jednocześnie pozwala zachować przemysłowe dziedzictwo marki, nadając mu nowe znaczenie w związku z rozwojem krajowego przemysłu obronnego.

Dla PGZ projekt jest elementem budowy nowoczesnego zaplecza przemysłowego, które ma wspierać modernizację Sił Zbrojnych RP i zwiększać krajowe zdolności w zakresie produkcji, utrzymania oraz rozwoju sprzętu pancernego.

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