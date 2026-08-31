Z ostatniej chwili
Górnictwo

Wiceprezes PGG: Górnicy są bezpieczni, jeśli chodzi o wynagrodzenie i pracę

Protest górników w kopalni Wujek skomentował wiceprezes PGG ds. restrukturyzacji Grzegorz Wacławek. Tymczasem jak informują związkowcy z WZZ „Sierpień 80”, do protestu przyłączyła się popołudniowa zmiana.

Monika Krezel

Monika Krężel

31 sierpnia 2026, 15:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Protest w kopalni Wujek nadal trwa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Protest górników w kopalni Wujek skomentował wiceprezes PGG ds. restrukturyzacji Grzegorz Wacławek. Tymczasem jak informują związkowcy z WZZ „Sierpień 80”, do protestu przyłączyła się popołudniowa zmiana.

W kopalni Wujek nadal trwa protest załogi. Górnicy przystąpili do niego w poniedziałek rano 31 sierpnia. Już w piątek 28 sierpnia w kopalni Wujek, części Polskiej Grupy Górniczej,  rozpoczął się protest w obronie dyrektora Oddziału KWK w Likwidacji Tomasza Dudy. 

- W poniedziałek protestowała ranna zmiana, teraz wyjechała na powierzchnię. Trochę po czasie, gdyż prowadzony jest protest rotacyjny, przyłączyła się do niego popołudniowa zmiana – mówi Damian Hacaś, przewodniczący WZZ „Sierpień 80” w KWK Wujek. – Protestujący nie prowadzą głodówki, przekonaliśmy ich, żeby tego nie robili – dodaje.

W sprawie protestu w kopalni Wujek jest już komentarz wiceprezesa PGG ds. restrukturyzacji Grzegorza Wacławka.

- Na bieżąco śledzimy tę sytuację, jesteśmy z nią zaskoczeni. Ona wynika z tego, że zakomunikowaliśmy pewnego rodzaju zmianę kadrową w Oddziale w Likwidacji. Postulat pracowników, który został zgłoszony do dyspozytora kopalni jest taki, że pracownicy dzisiaj zostają pod ziemią w obronie dyrektora, któremu powierzyliśmy pełnienie obowiązków na Oddziale Likwidacji – tłumaczy Grzegorz Wacławek, wiceprezes PGG ds. restrukturyzacji. - Cały czas ze zdziwieniem słuchamy wszystkich doniesień prasowych, oskarżeń i pomówień tak naprawdę WZZ „Sierpień 80”, który sugeruje nam, że będziemy wprowadzać firmy obce celem likwidacji kopalni, że nie będziemy wykorzystywać swoich pracowników. Przykładem tego są liczby. Dzisiaj Polska Grupa Górnicza, od roku 2024, ograniczyła udział firm w pracach na rzecz naszej spółki prawie o 43 proc – dodaje.

Wiceprezes podkreślił w komentarzu, że kompetencją zarządu jest obsada stanowisk kierowniczych. To zarząd odpowiada za organizację pracy, za dobór kadry zarządzającej oraz właściwe przygotowanie poszczególnych jednostek do funkcjonowania.

- Ze swej strony chciałbym jeszcze raz podkreślić, że sam strajk jest strajkiem nielegalnym, ale będziemy dążyć do tego, by porozumieć się z załogą – podkreśla wiceprezes Wacławek. - Chcemy zagwarantować załodze, że jest bezpieczna pod kątem wynagrodzenia, zatrudnienia, ale i tego, że będziemy własnymi siłami realizować proces likwidacji. Tutaj nikt naprawdę nie ma zamiaru żadnych firm obcych do tego procesu dopuścić. Chcemy wykonywać - w sposób jak najtańszy - sam proces likwidacji, ale przy pełnym wykorzystaniu wszelkich możliwości naszych pracowników i zasobów, jakimi dysponujemy.


 


 

Powiązane tematy:

kopalnia wujek protest pgg

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Pilne
Węgiel kamienny

PGG o proteście w kopalni Wujek: „Nielegalny strajk”

Polska Grupa Górnicza odniosła się do podziemnego protestu górników w katowickiej kopalni Wujek.

Z ostatniej chwili
Węgiel kamienny

Grube miliardy dla górnictwa węgla kamiennego w 2027 r.

Na realizację zadań państwa w sektorze górnictwa węgla kamiennego w 2027 r. zaplanowano 6 mld zł - wynika z projektu ustawy budżetowej. Natomiast na transformację sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego zaplanowano 216 mln zł.

Z ostatniej chwili
Związki zawodowe

Protestujący górnicy z kopalni Wujek rozważają głodówkę

Nadal trwa protest porannej zmiany w kopalni Wujek. Górnicy przystąpili do niego w poniedziałek rano 31 sierpnia. „Dochodzą do nas głosy, że chcą zaostrzyć protest i wprowadzić głodówkę” – mówi Damian Hacaś, przewodniczący WZZ „Sierpień 80” w KWK Wujek.

Środowisko

Można zdobyć dyplom z zagrożeń geologicznych. Trwa rekrutacja

Rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe na kierunku Geozagrożenia prowadzone wspólnie przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.