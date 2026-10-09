Bartosz Kępa, wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej ds. finansowych złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 31 października 2026 roku z funkcji członka zarządu. Powodem rezygnacji Bartosza Kępy z pełnionej od 1 kwietnia 2024 roku funkcji są względy osobiste - poinformowała PGG.

Bartosz Kępa, wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej ds. finansowych złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 31 października 2026 roku z funkcji członka zarządu. Powodem rezygnacji Bartosza Kępy z pełnionej od 1 kwietnia 2024 roku funkcji są względy osobiste - poinformowała PGG.

- Praca w Polskiej Grupie Górniczej to dla mnie wyjątkowe zawodowe doświadczenie – trudne i wymagające, ale dające dużo satysfakcji. Wszystkim osobom, z którymi realizowałem powierzone mi zadania i współpracowałem przez blisko 2,5 roku serdecznie dziękuję za profesjonalną, konstruktywną i otwartą współpracę - mówi cytowany w komunikacie Bartosz Kępa.

Wiceprezes Kępa zadeklarował, że „wykona obowiązki związane z prawidłowym przekazaniem spraw, informacji i dokumentacji związanych z wykonywaniem funkcji, w zakresie i na zasadach wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania oraz obowiązujących przepisów prawa.

Do czasu wyboru nowego wiceprezesa ds. finansowych obowiązki przejmą pozostali członkowie zarządu.