Wiceminister energii w najlepszej polskiej kopalni

Podczas rozmów omówiono aktualną sytuację LW Bogdanka, najważniejsze wyzwania oraz ryzyka związane z dalszym funkcjonowaniem spółki.

Jak informuje LW Bogdanka, spotkanie umożliwiło również wymianę opinii z przedstawicielami związków zawodowych.

Wiceminister Marian Zmarzły złożył również kwiaty i zapalił znicz pod pomnikiem upamiętniającym zmarłych górników.

Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka za 2025 r. wypracowała ponad 2,8 mld zł przychodów ze sprzedaży. W tym okresie sprzedała 7,7 mln ton węgla handlowego - o 5,6 proc. mniej niż w poprzednim roku. Miała blisko 264 mln zł zysku netto.

LW Bogdanka sprzedała 7,7 mln ton węgla handlowego, o 5,6 proc. mniej niż w 2024 r. Grupa utrzymała dominującą pozycję na rynku, uzyskując 30,4 proc. udziału w dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce.