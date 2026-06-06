Górnictwo

Wiceminister energii w najlepszej polskiej kopalni

W LW Bogdanka odbyła się wizyta Mariana Zmarzłego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii. Wiceminister spotkał się z zarządem spółki, pracownikami ruchu zakładu górniczego oraz stroną społeczną.

Monika Krezel

Monika Krężel

6 czerwca 2026, 09:40
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: LW Bogdanka

Spotkanie w LW Bogdanka

fot: LW Bogdanka

W LW Bogdanka odbyła się wizyta Mariana Zmarzłego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii. Wiceminister spotkał się z zarządem spółki, pracownikami ruchu zakładu górniczego oraz stroną społeczną.

Podczas rozmów omówiono aktualną sytuację LW Bogdanka, najważniejsze wyzwania oraz ryzyka związane z dalszym funkcjonowaniem spółki.
 
Jak informuje LW Bogdanka, spotkanie umożliwiło również wymianę opinii z przedstawicielami związków zawodowych.
 
Wiceminister Marian Zmarzły złożył również kwiaty i zapalił znicz pod pomnikiem upamiętniającym zmarłych górników.
 
Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka za 2025 r. wypracowała ponad 2,8 mld zł przychodów ze sprzedaży. W tym okresie sprzedała 7,7 mln ton węgla handlowego - o 5,6 proc. mniej niż w poprzednim roku. Miała blisko 264 mln zł zysku netto.
 
LW Bogdanka sprzedała 7,7 mln ton węgla handlowego, o 5,6 proc. mniej niż w 2024 r. Grupa utrzymała dominującą pozycję na rynku, uzyskując 30,4 proc. udziału w  dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce.

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