Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta po raz kolejny poprowadzi negocjacje dotyczące sprawiedliwej transformacji podczas szczytu klimatycznego ONZ – informują w MKiŚ. Na COP31 w Antalyi wyznaczono jedynie 10 ministrów na negocjatorów wysokiego szczebla spośród blisko 200 stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta po raz kolejny poprowadzi negocjacje dotyczące sprawiedliwej transformacji podczas szczytu klimatycznego ONZ – informują w MKiŚ. Na COP31 w Antalyi wyznaczono jedynie 10 ministrów na negocjatorów wysokiego szczebla spośród blisko 200 stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

Polska w ścisłej czołówce negocjacji

Powierzenie Krzysztofowi Boleście roli ministerialnego negocjatora oznacza, że Polska będzie współtworzyć jeden z kluczowych wątków COP31 – sprawiedliwą transformację. To proces przejścia od gospodarki opartej na paliwach kopalnych do gospodarki niskoemisyjnej, prowadzony w sposób chroniący miejsca pracy, zapewniający przekwalifikowanie pracowników oraz dostęp do energii w przystępnych cenach.

Dla Polski temat ten ma szczególne znaczenie. Podczas COP24 w Katowicach nasz kraj wprowadził społeczny wymiar transformacji do centrum globalnej debaty klimatycznej, a obecnie konsekwentnie podkreśla, że bez społecznego poparcia transformacja nie powiedzie się.

Co Polska będzie negocjować?

Polska podczas COP31 będzie apelować o priorytetowe traktowanie wdrażania Porozumienia paryskiego i konkretnych działań transformacyjnych. Zdaniem polskiej delegacji globalny charakter wyzwania wymaga zaangażowania wszystkich państw, zwłaszcza największych emitentów.

Wiceminister Bolesta będzie również zabiegał, aby transformacja energetyczna wzmacniała bezpieczeństwo energetyczne, a jej koszty i korzyści były rozkładane sprawiedliwie. To podejście łączy cele klimatyczne z ochroną konsumentów, pracowników i regionów najbardziej uzależnionych od tradycyjnej energetyki.

COP31 w Antalyi

COP31 to 31. Konferencja Stron UNFCCC, czyli coroczny szczyt, na którym przedstawiciele niemal wszystkich państw świata negocjują wspólne działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia i adaptacji do zmian klimatu. Szczyt odbędzie się w Antalyi w Turcji od 9 do 20 listopada 2026 r.

Jednym z najważniejszych zadań będzie operacjonalizacja mechanizmu sprawiedliwej transformacji, nad którym strony uzgodniły dalszą pracę po COP30 w Belém. Wcześniejsze rozmowy w Bonn wskazywały, że sprawiedliwa transformacja pozostaje jednym z kluczowych obszarów negocjacji, obok finansowania klimatycznego, adaptacji i wdrażania krajowych planów klimatycznych.

Priorytety Unii Europejskiej

Unia Europejska podczas COP31 będzie naciskać na skuteczne wdrażanie zobowiązań klimatycznych na poziomie globalnym i realizację Porozumienia paryskiego. Istotnym celem będzie mobilizowanie wszystkich stron, w szczególności największych emitentów, do ograniczenia skali globalnego ocieplenia.

Bruksela zamierza też wzmacniać wielostronną współpracę klimatyczną i budować strategiczne koalicje. Transformację energetyczną UE będzie przedstawiać nie tylko jako obowiązek klimatyczny, ale także jako element bezpieczeństwa energetycznego, odporności gospodarczej i korzyści ekonomicznych. Ważnymi obszarami negocjacji pozostaną adaptacja, sprawiedliwa transformacja oraz finansowanie działań klimatycznych.

Doświadczenie polskiego negocjatora

Krzysztof Bolesta, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, ma wieloletnie doświadczenie w negocjacjach klimatycznych i energetycznych. Wcześniej był m.in. negocjatorem drugiego europejskiego pakietu energetyczno-klimatycznego oraz doradcą prezydenta COP19 w Warszawie.

Podczas COP30 w brazylijskim Belém współprzewodniczył – wraz z meksykańską minister Alicią Bárceną – negocjacjom w obszarze sprawiedliwej transformacji. Teraz ponownie będzie reprezentował Polskę w najbardziej ekskluzywnym gronie negocjatorów ministerialnych COP31.

