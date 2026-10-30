Gospodarka

Wiadomo, kto będzie nowym prezesem CPK. Spółka podała nazwisko

Piotr Borys został powołany na stanowisko prezesa zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

30 października 2026, 12:34
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Port Polska

Piotr Borys.

fot: Port Polska

Piotr Borys został powołany na stanowisko prezesa zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

O wyborze nowego prezesa spółka poinformowała w komunikacie. Piotr Borys jest inżynierem budownictwa. Przez kilkanaście lat pełnił funkcje zarządcze w strukturach inwestycyjnych PKP Polskich Linii Kolejowych. W ostatnim czasie pracował przy inwestycjach infrastrukturalnych jako Inżynier Projektu według międzynarodowych warunków FIDIC.

Doświadczenie nowego prezesa odpowiada obecnemu etapowi programu Port Polska, który przechodzi od przygotowań i projektów do fazy budowy – czytamy w komunikacie spółki.

Postępowanie na stanowisko prezesa zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego rozpoczęło się w sierpniu. W sumie wpłynęło 13 kandydatur, a do etapu rozmów indywidualnych zakwalifikowano cztery osoby. Poprzednim prezesem spółki CPK był dr Filip Czernicki. Został odwołany ze stanowiska pod koniec lipca. 

Spółka informuje, że ewentualne dalsze kompletowanie składu zarządu będzie prowadzone przez radę nadzorczą w porozumieniu z nowo powołanym prezesem.

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