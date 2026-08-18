Ekoprofity

WFOŚiGW w Katowicach podsumował konkurs „Bezpieczny Strażak 2026”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podsumował tegoroczną edycję konkursu „Bezpieczny Strażak” w centralnej części województwa śląskiego. Wyróżniono aż 130 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i środowiska regionu.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

18 sierpnia 2026, 09:20
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: WFOŚiGW w Katowicach

Konkurs „Bezpieczny Strażak 2026”

fot: WFOŚiGW w Katowicach

Bezpieczny strazak 17 Bezpieczny strazak 68 Bezpieczny strazak 67

+66 Zobacz galerię

Bezpieczny strazak 66 Bezpieczny strazak 69

Galeria
(69 zdjęć)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podsumował tegoroczną edycję konkursu „Bezpieczny Strażak” w centralnej części województwa śląskiego. Wyróżniono aż 130 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i środowiska regionu.

„Inwestując w OSP, inwestujemy w bezpieczeństwo i środowisko”

Spotkanie w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach było okazją do podziękowania druhnom i druhom za codzienną służbę, gotowość do działania oraz zaangażowanie w ochronę ludzi, mienia i środowiska naturalnego. W WFOŚiGW w Katowicach przypominają, że ochotnicze straże pożarne są kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa – nie tylko gaszą pożary i prowadzą akcje ratownicze, ale także reagują na wycieki niebezpiecznych substancji, podtopienia i inne awarie mogące poważnie zagrozić środowisku.

– Dla Funduszu wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych to coś więcej niż zakup sprzętu czy modernizacja remiz. To budowanie realnej zdolności do szybkiego reagowania na zagrożenia, również te, które mogą mieć poważne konsekwencje dla środowiska. Strażak, który ma odpowiedni sprzęt i jest dobrze przygotowany do działania, może skuteczniej ograniczyć skutki pożaru, awarii czy skażenia. Dlatego inwestując w OSP, inwestujemy jednocześnie w bezpieczeństwo mieszkańców i ochronę naszego środowiska – podkreślił Mateusz Pindel, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Konkurs „Bezpieczny Strażak 2026” w liczbach

W całej edycji 2026 konkursu „Bezpieczny Strażak”, realizowanego przez katowicki Fundusz, wsparcie otrzymało łącznie 261 jednostek OSP z całego województwa śląskiego. Łączna kwota przyznanych dotacji przekroczyła 3,6 mln zł. Środki trafią na zakup sprzętu i wyposażenia, środków ochrony osobistej, a także pojazdów technicznych i specjalistycznych, co ma przełożyć się na wyższą gotowość operacyjną straży i lepsze zabezpieczenie środowiska przed skutkami poważnych zdarzeń.

WFOŚiGW w Katowicach konsekwentnie wspiera jednostki OSP nie tylko w doposażaniu i modernizacji infrastruktury, ale także w rozwoju młodych druhów. Fundusz podkreśla, że silna ochotnicza straż to również inwestycja w przyszłość lokalnych społeczności – poprzez szkolenia, udział w młodzieżowych drużynach pożarniczych i budowanie lokalnego potencjału ratowniczego.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Powiązane tematy:

wfośigw w katowicach mateusz pindel bezpieczny strażak osp Ochotnicza Straż Pożarna

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Ekoprofity

Powstaną nowe ścieżki przyrodnicze i ekologiczne. WFOŚiGW w Katowicach przekazał prawie 187 tys. zł

Mieszkańcy i turyści w sześciu miejscowościach w województwie śląskim zyskają nowe możliwości poznawania lokalnej przyrody. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na ten cel łącznie 186 936,60 zł.

Ekoprofity

WFOŚiGW w Katowicach przekaże 2,1 mln zł na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Jednostki służb ratowniczych z województwa śląskiego mogą ubiegać się o dotacje pokrywające do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Z myślą o środowisku

NFOŚiGW otrzymał kolejny miliard złotych na program Czyste Powietrze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał kolejny miliard złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju na finansowanie programu Czyste Powietrze. Przekazanie środków zostało zrealizowane po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z myślą o środowisku

Licznik „Mikroretencji” w woj. śląskim kręci się coraz mocniej. Złożono już ponad tysiąc wniosków

Program „Mikroretencji” w województwie śląskim nabiera tempa. Od startu naboru 22 czerwca do 31 lipca mieszkańcy złożyli już 1122 wnioski na łączną kwotę 7 801 435 zł – informują w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach