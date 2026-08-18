WFOŚiGW w Katowicach podsumował konkurs „Bezpieczny Strażak 2026”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podsumował tegoroczną edycję konkursu „Bezpieczny Strażak” w centralnej części województwa śląskiego. Wyróżniono aż 130 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i środowiska regionu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podsumował tegoroczną edycję konkursu „Bezpieczny Strażak” w centralnej części województwa śląskiego. Wyróżniono aż 130 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i środowiska regionu.

„Inwestując w OSP, inwestujemy w bezpieczeństwo i środowisko”

Spotkanie w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach było okazją do podziękowania druhnom i druhom za codzienną służbę, gotowość do działania oraz zaangażowanie w ochronę ludzi, mienia i środowiska naturalnego. W WFOŚiGW w Katowicach przypominają, że ochotnicze straże pożarne są kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa – nie tylko gaszą pożary i prowadzą akcje ratownicze, ale także reagują na wycieki niebezpiecznych substancji, podtopienia i inne awarie mogące poważnie zagrozić środowisku.

– Dla Funduszu wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych to coś więcej niż zakup sprzętu czy modernizacja remiz. To budowanie realnej zdolności do szybkiego reagowania na zagrożenia, również te, które mogą mieć poważne konsekwencje dla środowiska. Strażak, który ma odpowiedni sprzęt i jest dobrze przygotowany do działania, może skuteczniej ograniczyć skutki pożaru, awarii czy skażenia. Dlatego inwestując w OSP, inwestujemy jednocześnie w bezpieczeństwo mieszkańców i ochronę naszego środowiska – podkreślił Mateusz Pindel, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Konkurs „Bezpieczny Strażak 2026” w liczbach

W całej edycji 2026 konkursu „Bezpieczny Strażak”, realizowanego przez katowicki Fundusz, wsparcie otrzymało łącznie 261 jednostek OSP z całego województwa śląskiego. Łączna kwota przyznanych dotacji przekroczyła 3,6 mln zł. Środki trafią na zakup sprzętu i wyposażenia, środków ochrony osobistej, a także pojazdów technicznych i specjalistycznych, co ma przełożyć się na wyższą gotowość operacyjną straży i lepsze zabezpieczenie środowiska przed skutkami poważnych zdarzeń.

WFOŚiGW w Katowicach konsekwentnie wspiera jednostki OSP nie tylko w doposażaniu i modernizacji infrastruktury, ale także w rozwoju młodych druhów. Fundusz podkreśla, że silna ochotnicza straż to również inwestycja w przyszłość lokalnych społeczności – poprzez szkolenia, udział w młodzieżowych drużynach pożarniczych i budowanie lokalnego potencjału ratowniczego.