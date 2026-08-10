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WFOŚiGW przekaże 2,1 mln zł na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Jednostki służb ratowniczych z województwa śląskiego mogą ubiegać się o dotacje pokrywające do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

10 sierpnia 2026, 12:55
źródło: portal gospodarka i ludzie

WFOŚiGW w Katowicach ogłosił nabór wniosków na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Jednostki służb ratowniczych z województwa śląskiego mogą ubiegać się o dotacje pokrywające do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Na realizację programu przeznaczono 2,1 mln zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1”.

Wnioski można składać od 10 do 31 sierpnia 2026 roku. Poziom dofinansowania wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Kto może otrzymać dotację?

O środki mogą ubiegać się podmioty znajdujące się na liście zatwierdzonej w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Porozumienie zostało zawarte 21 maja 2026 roku pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy udziale Ministra Klimatu i Środowiska.

Wnioski tylko przez internet

WFOŚiGW w Katowicach przypomina, że dokumenty w ramach naboru można składać wyłącznie za pośrednictwem Nowego Portalu Beneficjenta.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wymaganych dokumentów i zasad ubiegania się o dotację, są dostępne w dokumentacji programu.

Większe bezpieczeństwo mieszkańców

Zakup nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych ma przełożyć się na większą skuteczność działań służb, szybszą reakcję na zagrożenia oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców województwa śląskiego. Modernizacja wyposażenia jest szczególnie istotna podczas akcji związanych z pożarami, wypadkami oraz innymi zagrożeniami dla ludzi i środowiska.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

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