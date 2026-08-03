Licznik „Mikroretencji” w woj. śląskim kręci się coraz mocniej. Złożono już ponad tysiąc wniosków
Program „Mikroretencji” w województwie śląskim nabiera tempa. Od startu naboru 22 czerwca do 31 lipca mieszkańcy złożyli już 1122 wnioski na łączną kwotę 7 801 435 zł – informują w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
fot: WFOŚiGW w Katowicach
WFOŚiGW w Katowicach realizuje program "Mikroretencja"
fot: WFOŚiGW w Katowicach
Program „Mikroretencji” w województwie śląskim nabiera tempa. Od startu naboru 22 czerwca do 31 lipca mieszkańcy złożyli już 1122 wnioski na łączną kwotę 7 801 435 zł – informują w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Na co można dostać dofinansowanie?
Wsparcie jest przeznaczone dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą zatrzymywać i wykorzystywać deszczówkę. Program obejmuje m.in.:
- zbieranie deszczówki z dachów, chodników i podjazdów,
- magazynowanie wody w zbiornikach,
- retencjonowanie wód opadowych w gruncie,
- wykorzystanie zgromadzonej wody, na przykład do podlewania ogrodu.
Dofinansowanie może wynieść nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 8 000 zł. Dofinansowanie będzie udzielane na zakończone już przedsięwzięcia w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych.
Minimalne wymagania projektu:
wartość kosztów kwalifikowanych: 2 tys. zł,
suma pojemności zbiorników do magazynowania wody opadowej: 2m³,
powierzchnia, z której retencjonowana jest woda: 50m².
Rekordowa pula środków
Do dyspozycji mieszkańców województwa śląskiego WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył rekordową w skali kraju pulę 20 600 000 zł. To sprawia, że program jest jedną z ciekawszych form wsparcia dla osób, które chcą ograniczać zużycie wody i lepiej gospodarować wodami opadowymi.
Jak złożyć wniosek?
Wnioski przyjmowane są wyłącznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Szczegóły programu oraz informacje dla grantobiorców dostępne są na stronie WFOŚiGW w Katowicach.
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