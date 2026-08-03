Ekoprofity

Licznik „Mikroretencji” w woj. śląskim kręci się coraz mocniej. Złożono już ponad tysiąc wniosków

Program „Mikroretencji” w województwie śląskim nabiera tempa. Od startu naboru 22 czerwca do 31 lipca mieszkańcy złożyli już 1122 wnioski na łączną kwotę 7 801 435 zł – informują w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

3 sierpnia 2026, 16:07
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach realizuje program "Mikroretencja"

fot: WFOŚiGW w Katowicach

Program „Mikroretencji” w województwie śląskim nabiera tempa. Od startu naboru 22 czerwca do 31 lipca mieszkańcy złożyli już 1122 wnioski na łączną kwotę 7 801 435 zł – informują w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na co można dostać dofinansowanie?

Wsparcie jest przeznaczone dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą zatrzymywać i wykorzystywać deszczówkę. Program obejmuje m.in.:

  • zbieranie deszczówki z dachów, chodników i podjazdów,
  • magazynowanie wody w zbiornikach,
  • retencjonowanie wód opadowych w gruncie,
  • wykorzystanie zgromadzonej wody, na przykład do podlewania ogrodu.

Dofinansowanie może wynieść nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 8 000 zł. Dofinansowanie będzie udzielane na zakończone już przedsięwzięcia w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Minimalne wymagania projektu:

  • wartość kosztów kwalifikowanych: 2 tys. zł,

  • suma pojemności zbiorników do magazynowania wody opadowej: 2m³,

  • powierzchnia, z której retencjonowana jest woda: 50m².

Rekordowa pula środków

Do dyspozycji mieszkańców województwa śląskiego WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył rekordową w skali kraju pulę 20 600 000 zł. To sprawia, że program jest jedną z ciekawszych form wsparcia dla osób, które chcą ograniczać zużycie wody i lepiej gospodarować wodami opadowymi.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są wyłącznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Szczegóły programu oraz informacje dla grantobiorców dostępne są na stronie WFOŚiGW w Katowicach.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Powiązane tematy:

wfośigw w katowicach Program Mikroretencja zbieranie deszczówki

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Z myślą o środowisku

Już wszystko wiadomo, za energię taniej nie zapłacimy

To było do przewidzenia. Komisja Europejska chce utrzymać bezpłatny przydział uprawnień po 2030 r., ale ma zamiar ściślej powiązać go z inwestycjami w dekarbonizację

Ekoprofity

WFOŚiGW w Katowicach wspiera bezpieczeństwo dostaw wody w Tychach. Ponad 620 tys. zł na inwestycje

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał dwie umowy pożyczki z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Tychach. Łączna wartość wsparcia przekracza 620 tys. zł i zostanie przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa dostaw wody pitnej oraz modernizację infrastruktury wodociągowej.

EkoObiektyw

Nowoczesna gospodarka odpadami w Katowicach przyspiesza. Dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach zakończyło modernizację linii sortowniczej odpadów zbieranych selektywnie w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Inwestycja została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Smog dym
Z myślą o środowisku

Zmiany w programie Czyste Powietrze. Łatwiejszy dostęp, wyższe dotacje i więcej czasu na inwestycje

Łatwiejszy dostęp do programu dla właścicieli domów, wyższe wsparcie na termomodernizację i więcej czasu na realizację inwestycji – to zmiany w programie Czyste Powietrze, które zaczną obowiązywać od 20 lipca 2026 r.