Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach zakończyło modernizację linii sortowniczej odpadów zbieranych selektywnie w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Inwestycja została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach zakończyło modernizację linii sortowniczej odpadów zbieranych selektywnie w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Inwestycja została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Modernizacja linii sortowniczej odpadów zbieranych selektywnie w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów MPGK Katowice pozwoli skuteczniej odzyskiwać cenne surowce, zwiększyć efektywność sortowania i ograniczyć ilość odpadów trafiających na składowiska.

- To bardzo ważne dla realizowania gospodarki o obiegu zamkniętym, by jak najwięcej odpadów wykorzystywać ponownie jako surowce – podkreślają w MPGK Katowice.

W ramach inwestycji:

zmodernizowano linię sortowniczą,

powstały nowe obiekty i infrastruktura technologiczna,

zamontowano urządzenia zwiększające efektywność procesu,

stworzono warunki do skuteczniejszego odzysku surowców i ograniczenia ilości odpadów.



Dofinansowanie z NFOŚiGW

Inwestycja została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

11 633 909 zł – dotacja,

27 145 790 zł – pożyczka.

Zmodernizowaną linię otwarto we wtorek, 14 lipca 2026 r. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Paweł Augustyn, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Iwona Gejdel-Targosz, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Nowoczesna gospodarka odpadami to jeden z kluczowych elementów transformacji środowiskowej naszego regionu. Cieszy nas, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu i skutecznemu wykorzystaniu środków publicznych powstają inwestycje, które zwiększają poziom odzysku surowców, ograniczają ilość odpadów trafiających na składowiska i realnie wpływają na poprawę jakości środowiska. To kolejny krok w kierunku bardziej efektywnej i odpowiedzialnej gospodarki o obiegu zamkniętym na Śląsku – podkreśliła Iwona Gejdel-Targosz.

WFOŚiGW od lat wspiera nowoczesne inwestycje w składowanie, segregację i przetwarzanie odpadów. Tylko w latach 2014-2026 MPGK w Katowicach otrzymało ze strony funduszu wsparcie o łącznej wartości ponad 48,3 mln zł.