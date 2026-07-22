Ekoprofity

WFOŚiGW w Katowicach wspiera bezpieczeństwo dostaw wody w Tychach. Ponad 620 tys. zł na inwestycje

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał dwie umowy pożyczki z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Tychach. Łączna wartość wsparcia przekracza 620 tys. zł i zostanie przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa dostaw wody pitnej oraz modernizację infrastruktury wodociągowej.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

22 lipca 2026, 11:08
źródło: portal gospodarka i ludzie

WFOŚiGW w Katowicach podpisał dwie umowy pożyczki z RPWiK w Tychach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał dwie umowy pożyczki z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Tychach. Łączna wartość wsparcia przekracza 620 tys. zł i zostanie przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa dostaw wody pitnej oraz modernizację infrastruktury wodociągowej.

Inwestycje w bezpieczeństwo i niezawodność

Większa część środków – ponad 478 tys. zł – trafi na realizację zadania „Bezpieczeństwo dostaw wody pitnej w rejonie Alei Bielskiej w Tychach”. Projekt ma kluczowe znaczenie dla stabilności systemu wodociągowego w tej części miasta, szczególnie w kontekście rosnących potrzeb mieszkańców oraz konieczności zapewnienia ciągłości dostaw.

Drugie zadanie, o wartości ponad 141 tys. zł, obejmuje „Przebudowę sieci wodociągowych azbestowo-cementowych w Tychach – etap 9”. To kolejny etap systematycznej wymiany przestarzałej infrastruktury, która nie spełnia już współczesnych standardów technicznych i środowiskowych.

Umowy zostały podpisane przez przedstawicieli obu instytucji. Ze strony WFOŚiGW w Katowicach dokumenty sygnowała Iwona Gejdel-Targosz, zastępca prezesa zarządu. RPWiK w Tychach reprezentowali prezes zarządu Aleksandra Zamasz oraz wiceprezes Damian Maguda.

Korzyści dla mieszkańców

Realizacja obu przedsięwzięć przełoży się bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców Tychów. Inwestycje:

  • zwiększą niezawodność systemu wodociągowego,
  • poprawią bezpieczeństwo dostaw wody pitnej,
  • przyczynią się do modernizacji infrastruktury komunalnej.

Działania te wpisują się w szerszą strategię wzmacniania bezpieczeństwa wodnego w regionie oraz sukcesywnej wymiany przestarzałych sieci na nowoczesne i bardziej odporne na awarie.
 

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

EkoObiektyw

Nowoczesna gospodarka odpadami w Katowicach przyspiesza. Dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach zakończyło modernizację linii sortowniczej odpadów zbieranych selektywnie w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Inwestycja została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Smog dym
Z myślą o środowisku

Zmiany w programie Czyste Powietrze. Łatwiejszy dostęp, wyższe dotacje i więcej czasu na inwestycje

Łatwiejszy dostęp do programu dla właścicieli domów, wyższe wsparcie na termomodernizację i więcej czasu na realizację inwestycji – to zmiany w programie Czyste Powietrze, które zaczną obowiązywać od 20 lipca 2026 r.

EkoObiektyw

Śląscy pszczelarze dostali dofinansowanie z WFOŚIGW w Katowicach na wymianę uli

Śląscy pszczelarze wymienią w tym roku około 320 uli na nowe. Połowę kosztów pokryje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Z myślą o środowisku

Ruszył nabór w programie „Zamień piec na sieć” realizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął nabór wniosków w programie „Zamień piec na sieć”, który ma przyspieszyć modernizację systemów grzewczych w regionie. Przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą sięgnąć po dotacje i preferencyjne pożyczki na inwestycje w sieci ciepłownicze oraz odnawialne źródła energii, z dofinansowaniem sięgającym nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych. 