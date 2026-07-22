Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał dwie umowy pożyczki z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Tychach. Łączna wartość wsparcia przekracza 620 tys. zł i zostanie przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa dostaw wody pitnej oraz modernizację infrastruktury wodociągowej.

WFOŚiGW w Katowicach podpisał dwie umowy pożyczki z RPWiK w Tychach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał dwie umowy pożyczki z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Tychach. Łączna wartość wsparcia przekracza 620 tys. zł i zostanie przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa dostaw wody pitnej oraz modernizację infrastruktury wodociągowej.

Inwestycje w bezpieczeństwo i niezawodność

Większa część środków – ponad 478 tys. zł – trafi na realizację zadania „Bezpieczeństwo dostaw wody pitnej w rejonie Alei Bielskiej w Tychach”. Projekt ma kluczowe znaczenie dla stabilności systemu wodociągowego w tej części miasta, szczególnie w kontekście rosnących potrzeb mieszkańców oraz konieczności zapewnienia ciągłości dostaw.

Drugie zadanie, o wartości ponad 141 tys. zł, obejmuje „Przebudowę sieci wodociągowych azbestowo-cementowych w Tychach – etap 9”. To kolejny etap systematycznej wymiany przestarzałej infrastruktury, która nie spełnia już współczesnych standardów technicznych i środowiskowych.

Umowy zostały podpisane przez przedstawicieli obu instytucji. Ze strony WFOŚiGW w Katowicach dokumenty sygnowała Iwona Gejdel-Targosz, zastępca prezesa zarządu. RPWiK w Tychach reprezentowali prezes zarządu Aleksandra Zamasz oraz wiceprezes Damian Maguda.

Korzyści dla mieszkańców

Realizacja obu przedsięwzięć przełoży się bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców Tychów. Inwestycje:

zwiększą niezawodność systemu wodociągowego,

poprawią bezpieczeństwo dostaw wody pitnej,

przyczynią się do modernizacji infrastruktury komunalnej.

Działania te wpisują się w szerszą strategię wzmacniania bezpieczeństwa wodnego w regionie oraz sukcesywnej wymiany przestarzałych sieci na nowoczesne i bardziej odporne na awarie.

