Ruszył nabór w programie „Zamień piec na sieć” realizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął nabór wniosków w programie „Zamień piec na sieć”, który ma przyspieszyć modernizację systemów grzewczych w regionie. Przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą sięgnąć po dotacje i preferencyjne pożyczki na inwestycje w sieci ciepłownicze oraz odnawialne źródła energii, z dofinansowaniem sięgającym nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych.
WFOŚiGW w Katowicach rozpoczął nabór wniosków w programie "Zamień piec na sieć"
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął nabór wniosków w programie „Zamień piec na sieć”, który ma przyspieszyć modernizację systemów grzewczych w regionie. Przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą sięgnąć po dotacje i preferencyjne pożyczki na inwestycje w sieci ciepłownicze oraz odnawialne źródła energii, z dofinansowaniem sięgającym nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych.
Przedsiębiorstwa ciepłownicze, które chcą inwestować w nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła mogą składać wnioski w programie „Zamień piec na sieć” realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Będą mogli skorzystać z dotacji i preferencyjnych pożyczek.
Alokacja programu „Zamień piec na sieć”:
- 3 000 000 zł – w formie dotacji
- pożyczki – bez ograniczeń alokacji, z możliwością zwiększenia puli środków
Program wspiera inwestycje polegające na:
- podłączaniu budynków do sieci ciepłowniczej
- montażu pomp ciepła lub kotłów na biomasę (gdy podłączenie do sieci nie jest możliwe)
- instalacji fotowoltaicznych – opcjonalnie z magazynami energii
Dofinansowanie może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych, w formie dotacji i preferencyjnej pożyczki.
Dotacja:
- do 250 000 zł na jedno przedsięwzięcie (nie więcej niż 35% kosztów kwalifikowanych)
Preferencyjna pożyczka:
- uzupełnia finansowanie nawet do 100% kosztów kwalifikowanych
- oprocentowanie 0,8 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3% w skali roku) lub stopa bazowa powiększona o marżę
- okres spłaty od 4 do 20 lat
- karencja do 18 miesięcy
- Inwestycje w ciepło sieciowe i odnawialne źródła energii to mniej emisji, lepsza jakość powietrza i nowoczesna infrastruktura dla mieszkańców województwa śląskiego – podkreślają w WFOŚiGW w Katowicach.
Nabór trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. lub do wyczerpania alokacji dotacji. Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach, poprzez e-Doręczenia lub Portal beneficjenta.
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