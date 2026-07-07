Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął nabór wniosków w programie „Zamień piec na sieć”, który ma przyspieszyć modernizację systemów grzewczych w regionie. Przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą sięgnąć po dotacje i preferencyjne pożyczki na inwestycje w sieci ciepłownicze oraz odnawialne źródła energii, z dofinansowaniem sięgającym nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

WFOŚiGW w Katowicach rozpoczął nabór wniosków w programie "Zamień piec na sieć"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął nabór wniosków w programie „Zamień piec na sieć”, który ma przyspieszyć modernizację systemów grzewczych w regionie. Przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą sięgnąć po dotacje i preferencyjne pożyczki na inwestycje w sieci ciepłownicze oraz odnawialne źródła energii, z dofinansowaniem sięgającym nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Przedsiębiorstwa ciepłownicze, które chcą inwestować w nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła mogą składać wnioski w programie „Zamień piec na sieć” realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Będą mogli skorzystać z dotacji i preferencyjnych pożyczek.

Alokacja programu „Zamień piec na sieć”:

3 000 000 zł – w formie dotacji

pożyczki – bez ograniczeń alokacji, z możliwością zwiększenia puli środków

Program wspiera inwestycje polegające na:

podłączaniu budynków do sieci ciepłowniczej

montażu pomp ciepła lub kotłów na biomasę (gdy podłączenie do sieci nie jest możliwe)

instalacji fotowoltaicznych – opcjonalnie z magazynami energii

Dofinansowanie może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych, w formie dotacji i preferencyjnej pożyczki.

Dotacja:

do 250 000 zł na jedno przedsięwzięcie (nie więcej niż 35% kosztów kwalifikowanych)

Preferencyjna pożyczka:

uzupełnia finansowanie nawet do 100% kosztów kwalifikowanych

oprocentowanie 0,8 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3% w skali roku) lub stopa bazowa powiększona o marżę

okres spłaty od 4 do 20 lat

karencja do 18 miesięcy

- Inwestycje w ciepło sieciowe i odnawialne źródła energii to mniej emisji, lepsza jakość powietrza i nowoczesna infrastruktura dla mieszkańców województwa śląskiego – podkreślają w WFOŚiGW w Katowicach.

Nabór trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. lub do wyczerpania alokacji dotacji. Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach, poprzez e-Doręczenia lub Portal beneficjenta.