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Śląscy pszczelarze dostali dofinansowanie z WFOŚIGW w Katowicach na wymianę uli

Śląscy pszczelarze wymienią w tym roku około 320 uli na nowe. Połowę kosztów pokryje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

9 lipca 2026, 11:04
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Śląscy pszczelarze otrzymali dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na wymianę uli

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

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Śląscy pszczelarze wymienią w tym roku około 320 uli na nowe. Połowę kosztów pokryje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Umowę pomiędzy Śląskim Związkiem Pszczelarzy a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach podpisano w środę, 8 lipca 2026 r., na trutowisku w Lesie Murckowskim w Katowicach. Fundusz na wymianę uli przeznaczył 113 tys. złotych

- Pszczoły są małe, ale ich znaczenie dla naszego ekosystemu jest ogromne. Przekazaliśmy dotację na wymianę starych uli na nowe, bo to dom pełen życia – miejsce, w którym rozwija się rodzina pszczela i powstaje przyszłość naszych ekosystemów – mówi Mateusz Pindel, prezes WFOŚiGW w Katowicach. – Inwestycja w rozwój pszczelarstwa to także inwestycja w ludzi, dlatego w ramach projektu odbędą się warsztaty dla pszczelarzy, ale również dla mieszkańców województwa śląskiego – dodaje.

Śląscy pszczelarze wymienią około 320 uli

W ramach umowy podpisanej pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a ŚZP zostanie zakupionych około 320 nowych uli. Dzięki dofinansowaniu pszczelarz pokryje tylko połowę wartości ula, czyli około 350 złotych. Pszczelarze zobowiązali się także do przeprowadzenia szkoleń i warsztatów, które mają podnieść świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży. 

Śląski Związek Pszczelarzy - jeden z największych w Polsce - skupia ponad 2,5 tys. pszczelarzy, zrzeszonych w 70 kołach. Jedna trzecia z nich to pszczelarze mający mniej niż 10 uli. Pszczelarze śląskiego związku posiadają ponad 44 tys. rodzin pszczelich.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

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