Śląscy pszczelarze wymienią w tym roku około 320 uli na nowe. Połowę kosztów pokryje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Śląscy pszczelarze wymienią w tym roku około 320 uli na nowe. Połowę kosztów pokryje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Pszczoły są małe, ale ich znaczenie dla naszego ekosystemu jest ogromne. Przekazaliśmy dotację na wymianę starych uli na nowe, bo to dom pełen życia – miejsce, w którym rozwija się rodzina pszczela i powstaje przyszłość naszych ekosystemów – mówi Mateusz Pindel, prezes WFOŚiGW w Katowicach. – Inwestycja w rozwój pszczelarstwa to także inwestycja w ludzi, dlatego w ramach projektu odbędą się warsztaty dla pszczelarzy, ale również dla mieszkańców województwa śląskiego – dodaje.

Umowę pomiędzy Śląskim Związkiem Pszczelarzy a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach podpisano w środę, 8 lipca 2026 r., na trutowisku w Lesie Murckowskim w Katowicach. Fundusz na wymianę uli przeznaczył 113 tys. złotych .

Śląscy pszczelarze wymienią około 320 uli

W ramach umowy podpisanej pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a ŚZP zostanie zakupionych około 320 nowych uli. Dzięki dofinansowaniu pszczelarz pokryje tylko połowę wartości ula, czyli około 350 złotych. Pszczelarze zobowiązali się także do przeprowadzenia szkoleń i warsztatów, które mają podnieść świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży.

Śląski Związek Pszczelarzy - jeden z największych w Polsce - skupia ponad 2,5 tys. pszczelarzy, zrzeszonych w 70 kołach. Jedna trzecia z nich to pszczelarze mający mniej niż 10 uli. Pszczelarze śląskiego związku posiadają ponad 44 tys. rodzin pszczelich.