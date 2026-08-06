NFOŚiGW otrzymał kolejny miliard złotych na program Czyste Powietrze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał kolejny miliard złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju na finansowanie programu Czyste Powietrze. Przekazanie środków zostało zrealizowane po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał kolejny miliard złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju na finansowanie programu Czyste Powietrze. Przekazanie środków zostało zrealizowane po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Program Czyste Powietrze pozwala właścicielom domów jednorodzinnych uzyskać dofinansowanie m.in. do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków. Wsparcie może obejmować między innymi zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych, w tym pomp ciepła.

Ponad 10,6 mld zł z KPO

W latach 2022–2026 NFOŚiGW pozyskał już ponad 10,6 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację programu Czyste Powietrze. Jednocześnie przygotowywane są wnioski o przekazanie kolejnych 1,8 mld zł.

Łącznie na realizację programu w ramach KPO zaplanowano 13,9 mld zł. Pozyskane środki mają finansować wypłaty dla beneficjentów, którzy inwestują w poprawę efektywności energetycznej swoich domów oraz wymianę starych pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła.

W ubiegłym roku Komisja Europejska potwierdziła realizację śródwskaźników programu Czyste Powietrze w ramach KPO. Obejmowały one między innymi liczbę wymienionych źródeł ciepła oraz budynków poddanych termomodernizacji.

Finalne rozliczenie programu w sierpniu

NFOŚiGW wspólnie z 16 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej przygotowuje się do rozliczenia finalnych wskaźników programu Czyste Powietrze w ramach KPO. Wojewódzkie fundusze odpowiadają za rozliczanie umów o dofinansowanie oraz wypłatę pieniędzy beneficjentom.

Zgodnie z zapowiedziami instytucje są gotowe do przeprowadzenia finalnego rozliczenia w sierpniu 2026 roku.

Audyt przed inwestycją i świadectwo po jej zakończeniu

Od kwietnia 2025 roku udział w programie wiąże się z obowiązkiem przeprowadzenia audytu energetycznego przed rozpoczęciem inwestycji. Po zakończeniu prac właściciel budynku musi uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej.

Dokument pozwala ocenić, w jakim stopniu przeprowadzona termomodernizacja wpłynęła na poprawę efektywności energetycznej budynku, w tym na ograniczenie zużycia ciepła.

Zmiany w programie Czyste Powietrze

20 lipca 2026 roku weszła w życie niewielka reforma programu. Jedna ze zmian rozszerzyła katalog wyjątków od zasady, zgodnie z którą wnioskodawca powinien posiadać nieruchomość przez co najmniej trzy lata.

Nowe przepisy przewidują również wyższe wsparcie na wybrane prace termomodernizacyjne. W przypadku tych inwestycji dofinansowanie zostało zwiększone o dodatkowe 10 proc.