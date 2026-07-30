Wezmą JOP-a i założą biznes? Niekoniecznie

Czy osoby, które skorzystały z odpraw i zarejestrowały się w urzędzie pracy są zainteresowane szkoleniami lub rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej? Sprawdźmy, co mówią dane z Jastrzębia-Zdroju

Jednorazowe Odprawy Pieniężne. Co planują górnicy, którzy z nich skorzystali?

Czy osoby, które skorzystały z odpraw i zarejestrowały się w urzędzie pracy są zainteresowane szkoleniami lub rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej? Sprawdźmy, co mówią dane z Jastrzębia-Zdroju

Umowę dotacyjną między Jastrzębską Spółką Węglową a Ministerstwem Energii wprowadzającą Jednorazowe Odprawy Pieniężne (JOP) podpisano pod koniec maja. Jak informowała wtedy JSW, osłony w postaci urlopów górniczych i JOP-ów obejmą ponad 4,2 tys. pracowników spółki, a w tym roku mają kosztować budżet państwa ok. 500 mln zł. JSW zakłada, że w 2026 roku z urlopów górniczych skorzysta ponad 3 tys. osób.

Co po wzięciu JOP-a?

O dane dotyczące pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy korzystają z proponowanych osłon zapytaliśmy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu Zdroju.

Według stanu na 24 lipca 2026 roku w PUP zarejestrowanych było 107 osób, które otrzymały jednorazową odprawę pieniężną w związku z odejściem z górnictwa. Spośród nich 40 osób zadeklarowało zamiar ubiegania się o świadczenie przedemerytalne, 11 jest zainteresowanych udziałem w szkoleniach, a 6 planuje skorzystać z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej – poinformował netTG.pl jastrzębski PUP.

Wśród mieszkańców samego Jastrzębia-Zdroju, którzy stanowią dużą część pracowników JSW, z proponowanych osłon zdecydowało się skorzystać 849 osób.

W tej grupie 120 osób miało otrzymać jednorazową odprawę pieniężną, natomiast 729 osób świadczenia z tytułu urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla – mówią dane Powiatowego Urzędu Pracy.

Powyższe liczby mówią więc, że zainteresowanie takimi formami aktywizacji, jak szkolenia czy dofinansowanie na własny biznes na razie jest w Jastrzębiu-Zdroju niewielkie. W miarę korzystania przez kolejne osoby z osłon, może to być coraz większym wyzwaniem dla lokalnego rynku pracy. Jastrzębski PUP, podobnie jak inne tego typu instytucje, proponuje odchodzącym z górnictwa m.in. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, wsparcie w przekwalifikowaniu, czy wspomniane szkolenia oraz finansowe wsparcie na założenie własnej działalności.