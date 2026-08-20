Polska Grupa Górnicza wprowadziła nowe rozwiązanie w swoim sklepie internetowym. Klienci mogą teraz odstąpić od umowy bezpośrednio z poziomu Profilu Klienta, bez konieczności wypełniania dodatkowych formularzy i wysyłania pism.

Polska Grupa Górnicza wprowadziła nowe rozwiązanie w swoim sklepie internetowym. Klienci mogą teraz odstąpić od umowy bezpośrednio z poziomu Profilu Klienta, bez konieczności wypełniania dodatkowych formularzy i wysyłania pism.

Łatwiejszy zwrot zakupów w sklepie PGG

Nowa funkcjonalność jest odpowiedzią na zmiany w unijnych przepisach dotyczących ochrony konsumentów oraz zakupów dokonywanych przez internet.

Aby odstąpić od umowy, klient musi zalogować się do swojego Profilu Klienta i przejść do wybranego zamówienia. Następnie należy wybrać opcję „ODSTĄP OD UMOWY”.

Wszystko można zrobić online

Polska Grupa Górnicza podkreśla, że nowe rozwiązanie ma uprościć procedurę odstąpienia od umowy zawartej przez internet. Klienci nie muszą już korzystać z dodatkowych formularzy ani przesyłać tradycyjnych pism.

Cały proces można przeprowadzić szybko i online, bezpośrednio w panelu użytkownika sklepu PGG. Funkcja jest dostępna przy zamówieniach widocznych w Profilu Klienta.

Nowe rozwiązanie ma sprawić, aby odstąpienie od umowy było równie proste jak jej zawarcie.