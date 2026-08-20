Górnictwo

Węgiel wraca do łask. Polacy chcą się nim ogrzewać

Sprzedaż kotłów na węgiel wzrosła w drugim kwartale 2026 r. o 15-20 proc. – szacuje Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG). Branża wskazuje, że wpływ miały na to m.in. ceny pelletu, a węgiel jest obecnie łatwiej dostępny i tańszy.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

20 sierpnia 2026, 11:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Pixabay.com

Wzrosła sprzedaż kotłów węglowych

fot: Pixabay.com

Sprzedaż kotłów na węgiel wzrosła w drugim kwartale 2026 r. o 15-20 proc. – szacuje Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG). Branża wskazuje, że wpływ miały na to m.in. ceny pelletu, a węgiel jest obecnie łatwiej dostępny i tańszy.

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych opublikowało raport „Drugi kwartał 2026 w branży instalacyjno-grzewczej w Polsce”. Według szacunków SPIUG w tym okresie wzrost sprzedaży odnotowano w większości głównych grup produktowych (całkowity wolumen sprzedaży urządzeń grzewczych wzrósł o 16,7 proc.), jednak szczególną uwagę zwraca ponowne zainteresowanie kotłami na węgiel.

„Niepokojące ożywienie zainteresowania kotłami węglowymi”

SPIUG szacuje, że wzrost sprzedaży kotłów na węgiel wyniósł 15-20 proc. W raporcie wskazano, że wpływ miało na to zamieszanie związanym z cenami pelletu, bo wzrost zainteresowania kotłami na biomasę wyhamował. Dodano, że prawdopodobnie jest to także wynik „działań ukierunkowanych na zniechęcanie użytkowników do kotłów gazowych czy pomp ciepła”. A wzrost sprzedaży kotłów na węgiel jest przez SPIUG postrzegany negatywnie.

- Niepokojące ożywienie zainteresowania kotłami węglowymi, które przez część inwestorów są postrzegane jako tańsza alternatywa dla urządzeń na pellet, może negatywnie wpływać na tempo transformacji energetycznej. Paliwo węglowe jest obecnie lepiej dostępne i tańsze. Konieczne są działania na rzecz edukacji (branża) oraz przede wszystkim poprawy płynności działania programów wspierających wymianę jak „Czyste Powietrze” – czytamy w raporcie SPIUG.

Choć według szacunków SPIUG wzrosło zainteresowanie kotłami węglowymi, to jednak odnawialne źródła energii cieszą się coraz większą popularnością. Wzrost sprzedaży kolektorów słonecznych wyniósł w II kwartale 2026 r. 102 proc. w porównaniu z II kwartałem 2025 r.

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