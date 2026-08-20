Górnicza spółka szuka wiceprezesa. Są obostrzenia

KGHM szuka wiceprezesa do spraw korporacyjnych. Ogłoszenie ukazało się 19 sierpnia.

KGHM szuka wiceprezesa do spraw korporacyjnych. Ogłoszenie ukazało się 19 sierpnia.

Zgłoszenia kandydatek/kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. będą przyjmowane do dnia 31 sierpnia 2026 r. do godz. 15.00 w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. – budynek D-4, pokój 207.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach na adres: KGHM Polska Miedź S.A. ul. M. Skłodowskiej - Curie 48, 59-301 Lubin (Departament Obsługi Organów Korporacyjnych, budynek D-4, pokój 207) z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A.”.

Kandydatki/kandydaci na Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. powinni:

posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,

posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska Członkini/Członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub wyrazić zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej w ustawie, w przypadku powołania w skład zarządu,

Kandydatki/kandydaci na Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. powinni także:

korzystać z pełni praw publicznych,

posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Kandydatką/kandydatem na Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Kandydatki/kandydaci na Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. ponadto powinni:

posiadać doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi,

posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek publicznych,

posiadać wyróżniające zdolności organizatorskie, komunikacyjne, swobodę poruszania się w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz umiejętność pracy w złożonych zespołach menedżerskich,

posiadać specjalistyczną wiedzę o działalności Spółki w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydatka/kandydat aplikuje,

posiadać wiedzę umożliwiającą prowadzenie spraw Spółki o zasięgu globalnym, w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydatka/kandydat aplikuje, przy czym prowadzenie spraw Spółki oznacza odpowiedzialność za funkcjonowanie powierzonych pionów zarówno w kraju jak i za granicą,

posiadać operacyjną znajomość języka angielskiego, dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków obcych.

Więcej o wymogach (tutaj)

KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Jego sercem jest największe w Europie złoże rudy miedzi zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej.