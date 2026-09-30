Górnictwo

Koszt wydobycia węgla w spółce spadł poniżej 600 zł za tonę

Koszt wydobycia węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej spadł w II kw. br. poniżej 600 zł za tonę, zbliżając się do długoterminowego celu 560 zł za tonę - wynika z danych JSW. W 2024 r. koszt wydobycia tony węgla w JSW przekraczał średniorocznie 800 zł. Jak przekazała JSW we wtorek, w samym II kw. br. strata netto jej grupy wyniosła 427,5 mln zł, wobec 615,9 mln zł straty w I kw. 2026 r.

Pap

30 września 2026, 14:06
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Kamil Staciwa/ARC

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fot: Kamil Staciwa/ARC

Koszt wydobycia węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej spadł w II kw. br. poniżej 600 zł za tonę, zbliżając się do długoterminowego celu 560 zł za tonę - wynika z danych JSW. W 2024 r. koszt wydobycia tony węgla w JSW przekraczał średniorocznie 800 zł. Jak przekazała JSW we wtorek, w samym II kw. br. strata netto jej grupy wyniosła 427,5 mln zł, wobec 615,9 mln zł straty w I kw. 2026 r.

Na środowej konferencji wynikowej prezes spółki Bogusław Oleksy zaakcentował, że przy średniorocznym celu wskaźnika MCC (Mining Cash Cost) w 2026 r. na poziomie 588 zł za tonę, w II kw. 2026 r. spadł on o 7 proc. wobec I kw.: z 631,19 zł za tonę do 587,27 zł za tonę. 

Prezes JSW wyjaśnił, że najbardziej do spadku wskaźnika przyczyniło się obniżenie kosztu materiałów i energii (o 24,87 zł za tonę) oraz świadczeń pracowniczych (o 19,65 zł za tonę). W całym pierwszym półroczu br. MCC wyniósł 609,26 zł, wobec 777,73 zł rok wcześniej (spadek o 21,7 proc.) W całym 2025 r. MCC wynosił 732,08 zł, a w całym 2024 t. 804,52 zł. 

Długoterminowy cel

Długoterminowym celem założonym w ogłoszonym w poniedziałek przez JSW Programie Naprawczym na lata 2026-35 jest wartość ok. 560 zł. Produkcja węgla w II kw. br. wyniosła w JSW 3,226 mln ton, wobec 3,236 mln ton kwartał wcześniej. 

Średnia cena węgla koksowego wzrosła w tym czasie o 6,2 proc.: z 722,39 zł za tonę do 767,40 zł za tonę. Produkcja węgla za pierwsze półrocze br. wyniosła 6,462 mln ton (w tym 5,542 mln ton koksowego), co oznacza wzrost rok do roku o 4,2 proc., przy wzroście wydobycia węgla koksowego w stosunku energetycznego (rok wcześniej koksowego było 5,136 mln ton). 

Tegoroczny plan zakłada wydobycie 13,3 mln ton węgla ogółem. Nakłady inwestycyjne w całej grupie w II kw. ograniczono o 28,3 proc.: spadły one z 803,1 mln zł w I kw. br. do 576,2 mln zł. W tym czasie np. bezpośrednio związane z udostępnianiem frontów wydobywczych roboty korytarzowe zmniejszyły się o 13,7 proc.: z 16,9 km do 14,6 km. 

Jak tłumaczył wiceprezes ds. technicznych i operacyjnych Adam Rozmus, świadome ograniczanie wydatków inwestycyjnych w spółce wiąże się też m.in. z optymalizacją wykorzystania posiadanego majątku produkcyjnego. 

Produkcja koksu w grupie JSW spadła w II kw. o 10,9 proc. wobec I kw. br.: z 754 tys. ton do 672 tys. ton. Cena koksu w tym czasie wzrosła z 923,58 zł za tonę do 993,58 zł za tonę. Jednostkowy Cash Convertion Cost wzrósł w II kw. br. do 328,08 zł za tonę koksu, przy 274,16 zł za tonę w pierwszym kwartale - przede wszystkim ze względu na spadek wolumenu produkcji. 

W pierwszym półroczu br. grupa JSW wyprodukowała 1,426 mln ton koksu, co oznacza wzrost o 1,1 proc. rdr. W tegorocznym planie spółka założyła produkcję 3,3 mln ton koksu. W grupie JSW przychody ze sprzedaży wzrosły w II kw. br. wobec poprzedniego kwartału z 2,097 mld zł do 2,247 mld zł (osiągając w I poł. 2026 r. 4,434 mld zł, wobec 4,612 mld zł w I poł. 2025 r.).

 Największy pozytywny wpływ na wzrost przychodów miały wzrosty cen węgla i koksu oraz wpływ wolumenu sprzedaży węgla, natomiast negatywny - spadek wolumenu sprzedaży koksu. Koszty grupy JSW w I kw. br. wyniosły 3,231 mld zł, a w II kw. 2,878 mld zł (spadek o 10,9 proc.). 

Rok do roku koszty za półrocze spadły o 18 proc.: z 7,453 mld zł do 6,109 mld zł (najwięcej w materiałach, amortyzacji, świadczeniach na rzecz pracowników i usługach obcych). Kapitał obrotowy netto grupy JSW (z pozostałością 250 mln zł środków na Funduszu Inwestycji Zamkniętych) wyniósł na koniec I półrocza 2026 r. minus 5,262 mld zł. Środki pieniężne na 30 czerwca br. wyniosły natomiast 117 mln zł (na koniec I kw. 2026 r. było to 234 mln zł). 

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