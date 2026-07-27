Węzeł przesiadkowy Gliwice-Arena w budowie. Ponad 100 miejsc parkingowych i nowe połączenie piesze
W rejonie PreZero Areny Gliwice i Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” trwa budowa nowego węzła przesiadkowego. Inwestycja obejmuje m.in. ponad 100 miejsc parkingowych, infrastrukturę rowerową oraz nowe połączenie piesze między ul. Pszczyńską i Kujawską.
Postępy prac przy budowie węzła przesiadkowego Gliwice-Arena
W rejonie PreZero Areny Gliwice i Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” trwa budowa nowego węzła przesiadkowego. Inwestycja obejmuje m.in. ponad 100 miejsc parkingowych, infrastrukturę rowerową oraz nowe połączenie piesze między ul. Pszczyńską i Kujawską.
Nowe miejsca parkingowe i infrastruktura dla pasażerów
W ramach inwestycji powstaną 103 miejsca postojowe, w tym 6 przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano również wiatę na 10 rowerów oraz stację Metroroweru.
Na terenie węzła pojawią się także:
- tablice dynamicznej informacji pasażerskiej,
- biletomat,
- ławki,
- energooszczędne oświetlenie LED,
- nowe nasadzenia zieleni.
Istotnym elementem projektu będzie około 500-metrowy ciąg pieszy, przystosowany również do ruchu rowerowego. Połączy on węzeł z „Nowymi Gliwicami” oraz ul. Kujawską. Dodatkowo nad magistralą ciepłowniczą powstanie specjalna kładka, która poprawi dostępność komunikacyjną tej części miasta.
Lepsza komunikacja w mieście
Nowy węzeł zostanie włączony do istniejącej sieci transportu publicznego i skomunikowany z Centrum Przesiadkowym przy ul. Składowej. Dzięki temu możliwe będzie wygodne łączenie podróży samochodem, autobusem, rowerem i koleją.
Na placu budowy prowadzone są pierwsze roboty. Wykonano już:
- odcinki kanalizacji deszczowej,
- rozbiórkę dotychczasowych nawierzchni asfaltowych,
- korytowanie terenu od strony ul. Kujawskiej.
Rozpoczęto także montaż oświetlenia przyszłego ciągu pieszego.
W najbliższym czasie wykonawca planuje kontynuację prac przy kanalizacji oraz rozpoczęcie robót drogowych i ziemnych – zarówno od strony ul. Kujawskiej, jak i ul. Pszczyńskiej.
Za realizację zadania odpowiada firma General Development Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór, wyłoniona w przetargu. Umowę podpisano pod koniec maja, a wykonawca ma 1,5 roku na zakończenie prac.
Koszt inwestycji przekracza 6 mln zł. Aż 85% środków pochodzi z dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.
Sieć węzłów przesiadkowych w Gliwicach
W gliwickim Urzędzie Miasta przypominają, że projekt „Mobilna Metropolia” zakłada rozwój infrastruktury przesiadkowej w kilku częściach miasta. Oprócz Gliwice-Arena będą jeszcze trzy inne węzły:
- Węzeł w Łabędach. Trwają tam zaawansowane prace - Polskie Linie Kolejowe SA modernizują perony i torowisko oraz budują nowy wiadukt, a miasto kompleksowo przebudowuje okoliczny układ drogowy.
- Węzeł w rejonie estakady Heweliusza na osiedlu Kopernika. Na początku lipca miasto podpisało umowę z firmą AWT REKULTIVACE A.S. W pobliżu PLK SA budują już nowy przystanek Gliwice Kopernik w ramach przebudowy stacji kolejowej w Łabędach.
- Węzeł w Brzezince. Prace mają się rozpocząć jeszcze podczas tegorocznych wakacji. Nowa infrastruktura powstanie w miejscu obecnej pętli autobusowej. W połowie lipca Miasto Gliwice podpisało umowę z firmą FIL-BUD Sp. z o.o.