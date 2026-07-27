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Węzeł przesiadkowy Gliwice-Arena w budowie. Ponad 100 miejsc parkingowych i nowe połączenie piesze

W rejonie PreZero Areny Gliwice i Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” trwa budowa nowego węzła przesiadkowego. Inwestycja obejmuje m.in. ponad 100 miejsc parkingowych, infrastrukturę rowerową oraz nowe połączenie piesze między ul. Pszczyńską i Kujawską.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

27 lipca 2026, 14:07
źródło: portal gospodarka i ludzie

Postępy prac przy budowie węzła przesiadkowego Gliwice-Arena

W rejonie PreZero Areny Gliwice i Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” trwa budowa nowego węzła przesiadkowego. Inwestycja obejmuje m.in. ponad 100 miejsc parkingowych, infrastrukturę rowerową oraz nowe połączenie piesze między ul. Pszczyńską i Kujawską.

Nowe miejsca parkingowe i infrastruktura dla pasażerów

W ramach inwestycji powstaną 103 miejsca postojowe, w tym 6 przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano również wiatę na 10 rowerów oraz stację Metroroweru.

Na terenie węzła pojawią się także:

  • tablice dynamicznej informacji pasażerskiej,
  • biletomat,
  • ławki,
  • energooszczędne oświetlenie LED,
  • nowe nasadzenia zieleni.

Istotnym elementem projektu będzie około 500-metrowy ciąg pieszy, przystosowany również do ruchu rowerowego. Połączy on węzeł z „Nowymi Gliwicami” oraz ul. Kujawską. Dodatkowo nad magistralą ciepłowniczą powstanie specjalna kładka, która poprawi dostępność komunikacyjną tej części miasta.

Lepsza komunikacja w mieście

Nowy węzeł zostanie włączony do istniejącej sieci transportu publicznego i skomunikowany z Centrum Przesiadkowym przy ul. Składowej. Dzięki temu możliwe będzie wygodne łączenie podróży samochodem, autobusem, rowerem i koleją.

Na placu budowy prowadzone są pierwsze roboty. Wykonano już:

  • odcinki kanalizacji deszczowej,
  • rozbiórkę dotychczasowych nawierzchni asfaltowych,
  • korytowanie terenu od strony ul. Kujawskiej.

Rozpoczęto także montaż oświetlenia przyszłego ciągu pieszego.

W najbliższym czasie wykonawca planuje kontynuację prac przy kanalizacji oraz rozpoczęcie robót drogowych i ziemnych – zarówno od strony ul. Kujawskiej, jak i ul. Pszczyńskiej.

Za realizację zadania odpowiada firma General Development Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór, wyłoniona w przetargu. Umowę podpisano pod koniec maja, a wykonawca ma 1,5 roku na zakończenie prac.

Koszt inwestycji przekracza 6 mln zł. Aż 85% środków pochodzi z dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

Sieć węzłów przesiadkowych w Gliwicach

W gliwickim Urzędzie Miasta przypominają, że projekt „Mobilna Metropolia” zakłada rozwój infrastruktury przesiadkowej w kilku częściach miasta. Oprócz Gliwice-Arena będą jeszcze trzy inne węzły:

  • Węzeł w Łabędach. Trwają tam zaawansowane prace - Polskie Linie Kolejowe SA modernizują perony i torowisko oraz budują nowy wiadukt, a miasto kompleksowo przebudowuje okoliczny układ drogowy.
  • Węzeł w rejonie estakady Heweliusza na osiedlu Kopernika. Na początku lipca miasto podpisało umowę z firmą AWT REKULTIVACE A.S. W pobliżu PLK SA budują już nowy przystanek Gliwice Kopernik w ramach przebudowy stacji kolejowej w Łabędach.
  • Węzeł w Brzezince. Prace mają się rozpocząć jeszcze podczas tegorocznych wakacji. Nowa infrastruktura powstanie w miejscu obecnej pętli autobusowej. W połowie lipca Miasto Gliwice podpisało umowę z firmą FIL-BUD Sp. z o.o.
     

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