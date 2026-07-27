W rejonie PreZero Areny Gliwice i Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” trwa budowa nowego węzła przesiadkowego. Inwestycja obejmuje m.in. ponad 100 miejsc parkingowych, infrastrukturę rowerową oraz nowe połączenie piesze między ul. Pszczyńską i Kujawską.

W rejonie PreZero Areny Gliwice i Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” trwa budowa nowego węzła przesiadkowego. Inwestycja obejmuje m.in. ponad 100 miejsc parkingowych, infrastrukturę rowerową oraz nowe połączenie piesze między ul. Pszczyńską i Kujawską.

Nowe miejsca parkingowe i infrastruktura dla pasażerów

W ramach inwestycji powstaną 103 miejsca postojowe, w tym 6 przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano również wiatę na 10 rowerów oraz stację Metroroweru.

Na terenie węzła pojawią się także:

tablice dynamicznej informacji pasażerskiej,

biletomat,

ławki,

energooszczędne oświetlenie LED,

nowe nasadzenia zieleni.

Istotnym elementem projektu będzie około 500-metrowy ciąg pieszy, przystosowany również do ruchu rowerowego. Połączy on węzeł z „Nowymi Gliwicami” oraz ul. Kujawską. Dodatkowo nad magistralą ciepłowniczą powstanie specjalna kładka, która poprawi dostępność komunikacyjną tej części miasta.

Lepsza komunikacja w mieście

Nowy węzeł zostanie włączony do istniejącej sieci transportu publicznego i skomunikowany z Centrum Przesiadkowym przy ul. Składowej. Dzięki temu możliwe będzie wygodne łączenie podróży samochodem, autobusem, rowerem i koleją.

Na placu budowy prowadzone są pierwsze roboty. Wykonano już:

odcinki kanalizacji deszczowej,

rozbiórkę dotychczasowych nawierzchni asfaltowych,

korytowanie terenu od strony ul. Kujawskiej.

Rozpoczęto także montaż oświetlenia przyszłego ciągu pieszego.

W najbliższym czasie wykonawca planuje kontynuację prac przy kanalizacji oraz rozpoczęcie robót drogowych i ziemnych – zarówno od strony ul. Kujawskiej, jak i ul. Pszczyńskiej.

Za realizację zadania odpowiada firma General Development Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór, wyłoniona w przetargu. Umowę podpisano pod koniec maja, a wykonawca ma 1,5 roku na zakończenie prac.

Koszt inwestycji przekracza 6 mln zł. Aż 85% środków pochodzi z dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

Sieć węzłów przesiadkowych w Gliwicach

W gliwickim Urzędzie Miasta przypominają, że projekt „Mobilna Metropolia” zakłada rozwój infrastruktury przesiadkowej w kilku częściach miasta. Oprócz Gliwice-Arena będą jeszcze trzy inne węzły: