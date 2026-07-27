Na tę drogę czeka cały region. Jest w większości gotowa

Prace na budowie trasy S1 z Mysłowic do Bierunia są gotowe w 60 proc. Taką informację przekazał Urząd Miasta w Bieruniu.

Prace na budowie trasy S1 z Mysłowic do Bierunia są gotowe w 60 proc. Taką informację przekazał Urząd Miasta w Bieruniu.

Finał inwestycji jest oczekiwany zwłaszcza przez kierowców z północnej, wschodniej i południowej części woj. śląskiego. To właśnie zakończenie budowy 10-kilometrowego z Mysłowic do Bierunia odcinka sprawi, że trasa S1 połączy lotnisko w Pyrzowicach z granicą państwa w Zwardoniu. Zakończenie robót drogowych planowane jest na III kwartał 2027 roku.

- Mieszkańcom Bierunia i całego południa Śląska, droga S1 umożliwi bezpośrednie i szybkie połączenie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, a także wygodny dojazd na lotnisko i sprawniejszy przejazd w kierunku północy województwa – podał Urząd Miasta w Bieruniu.

Będą nowe węzły i mosty

Największe zmiany w związku z budową ekspresówki nastąpiły w ostatnim czasie w Imielinie i Lędzinach. Najważniejsza z nich to otwarcie nowego przebiegu ul. Brata Alberta i ul. Gwarków. Jadąc od Imielina do Lędzin, kierowcy podążają nowym śladem drogi, który prowadzi przez nowo wybudowany wiadukt nad trasą S1.

Oprócz budowy samej drogi ekspresowej, inwestycja zakłada m.in. też powstanie węzłów drogowych: węzła Kosztowy II oraz węzła Lędziny, utworzenie miejsc obsługi podróżnych: MOP II Lędziny Wschód oraz MOP III Lędziny Zachód czy budowę 12 obiektów mostowych.

10-kilometrowy odcinek trasy rozpoczynać się będzie węzłem Mysłowice-Kosztowy, a zakończy na węźle Bieruń, który został już udostępniony kierowcom w marcu.