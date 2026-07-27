Ważna droga w Bytomiu po remoncie. Kierowcy odczują różnicę

Zakończył się remont kolejnego odcinka ul. Strzelców Bytomskich w śródmieściu Bytomia – od ul. Cegielnianej do ul. Odrzańskiej. - Remont był konieczny ze względu na liczne spękania i nierówności oraz ubytki w nawierzchni jezdni – podkreślają w bytomskim magistracie.

Zakończył się remont kolejnego odcinka ul. Strzelców Bytomskich w śródmieściu Bytomia – od ul. Cegielnianej do ul. Odrzańskiej. - Remont był konieczny ze względu na liczne spękania i nierówności oraz ubytki w nawierzchni jezdni – podkreślają w bytomskim magistracie.

Nowa nawierzchnia i krawężniki na ul. Strzelców Bytomskich

Na odcinku ul. Strzelców Bytomskich od ul. Cegielnianej do ul. Odrzańskiej wymieniono asfaltową nawierzchnię jezdni i częściowo wyregulowano oraz wymieniono krawężniki. Inwestycja kosztowała 1,1 mln zł – ponad 470 tys. zł na ten cel miasto pozyskało z rządowych środków Rezerwy Subwencji Ogólnej, reszta pochodziła z budżetu miasta.

- Remont był konieczny ze względu na liczne spękania i nierówności oraz ubytki w nawierzchni jezdni, które miały wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców oraz pasażerów komunikacji autobusowej – zaznaczają w bytomskim Urzędzie Miejskim.

Ul. Strzelców Bytomskich – jedna z kluczowych arterii Bytomia

To kolejne prace na ul. Strzelców Bytomskich. Jak przypominają w bytomskim magistracie w grudniu 2025 roku zakończył się wart ponad 1,25 mln zł remont odcinka drogi od ul. Cegielnianej do ul. Chrzanowskiego. Wymieniona została nawierzchnia i część krawężników. Inwestycja została również dofinansowana ze środków Rządowej Rezerwy Subwencji Ogólnej.

Ulica Strzelców Bytomskich to jedna z najważniejszych i najbardziej zatłoczonych dróg w Bytomiu. Arteria jest częścią drogi krajowej nr 11 i łączy śródmieście z północnymi dzielnicami miasta oraz Tarnowskimi Górami, a także z obwodnicą i autostradą A1.