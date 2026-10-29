Węzeł Chorzów na A4 czeka przebudowa. Umowa już podpisana

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę na przebudowę skrzyżowania łącznic węzła Chorzów z drogami lokalnymi przy autostradzie A4. Inwestycję o wartości ponad 5,6 mln zł zrealizuje firma Strabag Infrastruktura Południe z Wrocławia, a prace mają się zakończyć w III kwartale 2027 roku - informują w GDDKiA.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę na przebudowę skrzyżowania łącznic węzła Chorzów z drogami lokalnymi przy autostradzie A4. Inwestycję o wartości ponad 5,6 mln zł zrealizuje firma Strabag Infrastruktura Południe z Wrocławia, a prace mają się zakończyć w III kwartale 2027 roku - informują w GDDKiA.

Co się zmieni na węźle Chorzów?

Najważniejszą zmianą będzie budowa sygnalizacji świetlnej na przecięciu łącznic węzła Chorzów z drogami lokalnymi. Jak informuje GDDKiA, ma ona poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i ułatwić włączanie się do ruchu oraz zjazd z autostrady.

W ramach kontraktu wykonawca przebuduje północną łącznicę węzła w kierunku Wrocławia wraz ze skrzyżowaniem z ul. Batorego. Wydłużony zostanie pas do skrętu w lewo, a geometria dróg zostanie skorygowana. Od strony ul. Oświęcimskiej pas do skrętu w lewo powstanie od podstaw.

Przebudowa obejmie także infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów. Zmodernizowany zostanie istniejący ciąg pieszo-rowerowy, chodnik, przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów, który zostanie doświetlony.

Zadanie przewiduje również:

wymianę bramownicy nad łącznicami węzła,

wymianę nawierzchni na jezdni i poboczach łącznic krzyżujących się z ul. Batorego i Oświęcimską oraz na ciągach pieszo-rowerowych,

przebudowę systemu odwodnienia drogi,

zabezpieczenie infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, m.in. sieci elektroenergetycznej,

wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego i pionowego.

Kiedy zakończą się prace?

GDDKiA przewiduje, że prace w terenie zakończą się w III kwartale przyszłego roku. Okres gwarancji jakości na wykonane roboty wyniesie siedem lat.

Celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacyjnych na ważnym przecięciu autostrady A4 z drogami lokalnymi. Sygnalizacja świetlna ma ułatwić wjazd na A4 i zjazd z niej, a dodatkowe oraz wydłużone pasy lewoskrętne zwiększą przepustowość skrzyżowań.

Obecnie zatory tworzą się przede wszystkim w relacji z ul. Batorego na A4 w stronę Katowic. GDDKiA wskazuje, że modernizacja ograniczy także ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, w tym z udziałem pieszych i rowerzystów.