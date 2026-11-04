Węglowa spółka zawarła aneks do umowy wieloletniej na dostawę węgla

Bogdanka zawarła z Enea Wytwarzanie aneks do umowy wieloletniej na dostawę węgla, zawartej na okres do 31 grudnia 2036 r. - poinformowała Bogdanka w komunikacie.

Bogdanka zawarła z Enea Wytwarzanie aneks do umowy wieloletniej na dostawę węgla, zawartej na okres do 31 grudnia 2036 r. - poinformowała Bogdanka w komunikacie.

Jak podano, w zawartym w drodze renegocjacji aneksie, następuje zmiana warunków cenowych i wolumenowych dostaw węgla energetycznego w IV kwartale 2026 roku, uwzględniająca aktualną sytuację na rynku węgla energetycznego.

W wyniku zawarcia aneksu ulega aktualizacji: wycena wartości całej umowy wieloletniej obowiązującej w latach 2017 - 2036, która bez uwzględniania możliwych tolerancji lub opcji dodatkowych wynosi szacunkowo 26.727 mln zł netto, wycena wartości umowy wieloletniej w okresie 2026 - 2036, która bez uwzględniania możliwych tolerancji lub opcji dodatkowych wynosi szacunkowo 13.673 mln zł netto i jest wyższa o 1.088 mln zł tj. o 8,6 proc. od wartości podawanej wcześniej dla tego okresu.