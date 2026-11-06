Górnictwo

Węgiel jak farba i cement. Karolinka z PGG trafiła do marketów budowlanych

Kup węgiel jak farbę czy cement - Polska Grupa Górnicza wprowadziła Karolinkę Błękitny do oferty sieci marketów budowlanych OBI. - To ważne wydarzenie dla naszej firmy, a przede wszystkim kolejna możliwość wygodnego zakupu produktu PGG przez klientów indywidualnych – zaznaczają w górniczej spółce.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

6 listopada 2026, 11:13
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGG

Węgiel Karolinka Błękitny

fot: PGG

Kup węgiel jak farbę czy cement - Polska Grupa Górnicza wprowadziła Karolinkę Błękitny do oferty sieci marketów budowlanych OBI. - To ważne wydarzenie dla naszej firmy, a przede wszystkim kolejna możliwość wygodnego zakupu produktu PGG przez klientów indywidualnych – zaznaczają w górniczej spółce.

Większa dostępność dla klientów indywidualnych

Węgiel z PGG można kupić w ponad 60 sklepach sieci OBI. Nowe rozwiązanie ma przede wszystkim ułatwić zakupy osobom, które nie potrzebują od razu większej ilości opału. W marketach Karolinkę Błękitny można kupować w workach, dostosowując wielkość zakupu do bieżących potrzeb — nawet pojedynczym workiem.

PGG podkreśla, że taka forma sprzedaży jest szczególnie wygodna dla klientów, którzy wolą zaopatrywać się stopniowo i nie chcą organizować dodatkowego miejsca do długotrwałego przechowywania paliwa.

 

PGG o współpracy z OBI

Spółka ocenia rozpoczęcie współpracy jako ważny krok w rozwoju sprzedaży detalicznej. W komunikacie zaznaczyła, że uruchomienie dostaw było wymagającym przedsięwzięciem, możliwym dzięki zaangażowaniu i współpracy zespołów obu firm.

- Doceniamy partnerskie podejście naszego kontrahenta i z optymizmem patrzymy na dalszy rozwój współpracy – zaznaczają w Polskiej Grupie Górniczej.

Wejście węgla do sieci marketów budowlanych zwiększa liczbę punktów, w których klienci indywidualni mogą kupić opał bez zamawiania całej palety czy większej partii. Dla PGG to także rozszerzenie sprzedaży detalicznej poza własne kanały dystrybucji.

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