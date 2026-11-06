Kup węgiel jak farbę czy cement - Polska Grupa Górnicza wprowadziła Karolinkę Błękitny do oferty sieci marketów budowlanych OBI. - To ważne wydarzenie dla naszej firmy, a przede wszystkim kolejna możliwość wygodnego zakupu produktu PGG przez klientów indywidualnych – zaznaczają w górniczej spółce.

Kup węgiel jak farbę czy cement - Polska Grupa Górnicza wprowadziła Karolinkę Błękitny do oferty sieci marketów budowlanych OBI. - To ważne wydarzenie dla naszej firmy, a przede wszystkim kolejna możliwość wygodnego zakupu produktu PGG przez klientów indywidualnych – zaznaczają w górniczej spółce.

Większa dostępność dla klientów indywidualnych

Węgiel z PGG można kupić w ponad 60 sklepach sieci OBI. Nowe rozwiązanie ma przede wszystkim ułatwić zakupy osobom, które nie potrzebują od razu większej ilości opału. W marketach Karolinkę Błękitny można kupować w workach, dostosowując wielkość zakupu do bieżących potrzeb — nawet pojedynczym workiem.

PGG podkreśla, że taka forma sprzedaży jest szczególnie wygodna dla klientów, którzy wolą zaopatrywać się stopniowo i nie chcą organizować dodatkowego miejsca do długotrwałego przechowywania paliwa.