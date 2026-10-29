We wrześniu zarejestrowano blisko 244 tys. samochodów używanych, czyli o 8,8 proc. więcej niż w sierpniu - wynika z raportu przygotowanego przez Otomoto. Na platformie we wrześniu aktywnych było ponad 233 tys. ogłoszeń dot. sprzedaży auta.

We wrześniu zarejestrowano blisko 244 tys. samochodów używanych, czyli o 8,8 proc. więcej niż w sierpniu - wynika z raportu przygotowanego przez Otomoto. Na platformie we wrześniu aktywnych było ponad 233 tys. ogłoszeń dot. sprzedaży auta.

W publikacji, powołując się na dane CEPiK, podano że we wrześniu zarejestrowano 243 tys. 969 samochodów używanych, o 8,8 proc. więcej niż w sierpniu. W ujęciu rocznym rynek wtórny pozostawał jednak niemal stabilny, notując niewielki spadek o 0,4 proc. Podkreślono, że po dziewięciu miesiącach 2026 roku liczba rejestracji aut używanych jest praktycznie na poziomie ubiegłego roku (+0,04 proc. r/r).

W raporcie podano również, że we wrześniu na platformie Otomoto aktywnych było 233 tys. 556 ogłoszeń - o 7,1 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie podaż była o 3 proc. niższa niż przed rokiem. W sierpniu różnica rok do roku wynosiła 6 proc. mniej. W informacji przekazano, że ożywienie widoczne jest również na rynku samochodów nowych. We wrześniu liczba aktywnych ogłoszeń na Otomoto wyniosła 26 tys. 147, co oznacza wzrost o 14 proc. rdr i o 0,6 proc. względem sierpnia.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że choć przeciętny czas aktywności ogłoszeń samochodów używanych pozostaje stabilny, to różnice pojawiają się pomiędzy poszczególnymi rodzajami napędu. Najkrócej na nabywcę czekają samochody z instalacją LPG. W przypadku ofert prywatnych ogłoszenie jest aktywne średnio przez 29 dni, a u “profesjonalnych sprzedających“ - przez 33 dni.

Hybrydy sprzedawane przez osoby prywatne potrzebują średnio 32 dni, a samochody elektryczne - 33 dni. Inaczej wygląda sytuacja w ofertach biznesowych: zarówno auta hybrydowe, jak i elektryczne pozostają aktywne średnio przez 40-42 dni. Podobnego czasu wymagają diesle - odpowiednio 38 dni w ofertach prywatnych i 42 dni w biznesowych.

Firma poinformowała też o danych dot. motocykli. Średnia liczba aktywnych ogłoszeń jednośladów wyniosła we wrześniu 29 tys. 978, rosnąc o 1,4 proc. m/m i o 10,1 proc. r/r. “Wrzesień przyniósł wyraźne powakacyjne ożywienie po stronie podaży. Wzrost liczby aktywnych ogłoszeń o ponad 7 proc. w ciągu miesiąca zwiększa wybór dostępny dla kupujących, a jednocześnie zmniejsza różnicę względem ubiegłego roku.

Co ważne, większa oferta nie oznacza istotnego wydłużenia procesu sprzedaży - średni czas aktywności ogłoszeń pozostał na poziomie 37 dni w przypadku sprzedających prywatnych i 40 dni w segmencie biznesowym. To pokazuje, że rynek wchodzi w jesień z większą podażą, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego tempa sprzedaży“ - podkreśliła, cytowana w informacji Agata Filipowska z Otomoto.