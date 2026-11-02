Polskie kopalnie we wrześniu br. wydobyły 3,411 mln ton węgla kamiennego, o 20 tys. ton więcej niż rok wcześniej - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Sprzedaż we wrześniu wyniosła 3,555 mln ton, o niemal 500 tys. ton więcej rok do roku.

Polskie kopalnie we wrześniu br. wydobyły 3,411 mln ton węgla kamiennego, o 20 tys. ton więcej niż rok wcześniej - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Sprzedaż we wrześniu wyniosła 3,555 mln ton, o niemal 500 tys. ton więcej rok do roku.

Dane o miesięcznych poziomach wydobycia i sprzedaży katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), monitorujący rynek węgla i sytuację w krajowym górnictwie, publikuje na początku drugiego miesiąca przypadającego po podsumowywanym.

Zgodnie z opublikowanymi w poniedziałek szczegółowymi danymi za wrzesień br. wydobycie wyniosło w tym miesiącu 3,411 mln ton, podczas gdy w sierpniu 3,215 mln ton, w lipcu 3,426 mln ton, w czerwcu 3,424 mln ton i w maju 3,610 mln ton.

Przedsezonowy wzrost sprzedaży

We wrześniu widać było już przedsezonowy wzrost sprzedaży: wyniosła ona 3,555 mln ton, podczas gdy w sierpniu 3,481 mln ton, w lipcu 3,347 mln ton, w czerwcu 2,991 mln ton i w maju 3,451 mln ton. Przed rokiem, we wrześniu 2025 r., produkcja węgla kamiennego w polskich kopalniach była wyższa: wyniosła 3,752 mln ton, a w sierpniu ub. roku niższa, z wynikiem 3,089 mln ton. Natomiast sprzedaż rok temu wynosiła 3,824 mln ton, a w sierpniu 3,194 mln ton.

Wyniki sprzedaży przy malejącym wydobyciu przekładały się na stopniowe kurczenie się kopalnianych zwałów: we wrześniu 2026 r. składowano na nich 2,732 ton węgla, w sierpniu 2,896 mln ton, w lipcu 3,175 mln ton i w czerwcu 3,119 mln ton. Przed rokiem we wrześniu zwały wynosiły 5,436 mln ton, a w sierpniu 2025 r. 5,525 mln ton.

Zatrudnienie w dół

Zatrudnienie w sektorze wyniosło na koniec września br. 62 tys. 111 osób, podczas gdy na koniec sierpnia br. było to 62 tys. 673 osób. Rok wcześniej stan zatrudnienia wynosił 71 tys. 666 osób po wrześniu i 71 tys. 816 osób po sierpniu 2025 r.

W całym 2025 r. polskie kopalnie wydobyły 42,8 mln ton węgla kamiennego, o 1,2 mln ton mniej niż w 2024 r.

przedaż sięgnęła blisko 43,2 mln ton, o ponad 0,6 mln ton więcej rok do roku. W 2024 r. polskie kopalnie wydobyły prawie 44 mln ton węgla, a sprzedały 42,5 mln ton. W 2023 r. wydobycie wyniosło 48,3 mln ton, a sprzedaż ok. 46,2 mln ton. Wydobycie za 2022 r. przekroczyło 52,8 mln ton, sprzedano ok. 52,4 mln ton.