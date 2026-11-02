We wrześniu droższy węgiel dla energetyki i ciepłownictwa

Krajowy węgiel dostarczany z kopalń do energetyki we wrześniu 2026 r. był droższy o 3,8 proc. niż w sierpniu br., a węgiel dla ciepłownictwa podrożał o 2,9 proc. - wynika z najnowszych indeksów cenowych ARP.

Krajowy węgiel dostarczany z kopalń do energetyki we wrześniu 2026 r. był droższy o 3,8 proc. niż w sierpniu br., a węgiel dla ciepłownictwa podrożał o 2,9 proc. - wynika z najnowszych indeksów cenowych ARP.

Wobec września 2025 r. węgiel dla energetyki był we wrześniu br. tańszy o 0,2 proc., a węgiel dla ciepłownictwa - tańszy o 5 proc. Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) co miesiąc publikuje indeksy obrazujące poziom krajowych cen węgla dla energetyki i ciepłownictwa.

W poniedziałek opublikował najnowsze dane za wrzesień br. Wartość krajowego indeksu węgla dla energetyki wyniosła we wrześniu 330,44 za tonę (w ujęciu jakościowym 15,2 zł za gigadżul), wobec 318,26 zł za tonę (14,43 zł za gigadżul) w sierpniu, 297,99 zł za tonę (13,77 zł za gigadżul) w lipcu, 292,50 zł za tonę (13,62 zł za gigadżul) w czerwcu i 305,21 zł za tonę (14,04 zł za gigadżul) w maju.

Indeks węgla dla ciepłownictwa osiągnął we wrześniu 426,92 zł za tonę (18,54 zł gigadżul), wobec 414,97 zł za tonę (18,06 za gigadżul) w sierpniu, 424,03 zł za tonę (18,34 zł za megadżul) w lipcu, 405,38 zł za tonę (17,66 za gigadżul) w czerwcu i 406,88 zł za tonę (17,54 za gigadżul) w maju. Średnia wartość indeksu PSCMI1 dla III kwartału 2026 r. wyniosła 318,01 zł za tonę (14,58 zł za gigadżul).

Ceny węgla na świecie były nadal stabilne

W porównaniu z III kw. 2025 r. poprzedniego roku zmalał on o 3,9 proc., a w porównaniu do II kw. 2026 r. wzrósł o 5,2 proc. Średnia wartość indeksu PSCMI2 dla III kw. br. wyniosła 422,84 zł za tonę (18,35 zł za gigadżul). W porównaniu z III kw. ub. roku zmalał on o 4,3 proc., a w porównaniu do II kw. br. wzrósł o 4 proc.

Z danych ARP wynika też, że we wrześniu 2026 r. ceny węgla na świecie były nadal stabilne - w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) nie zmieniły się w porównaniu z sierpniem 2026 r. i były niższe o 6,5 proc. niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. W przeliczeniu na warunki portów ARA wartość polskich indeksów wyniosła we wrześniu 2026 r. 101,35 dolarów za tonę węgla dla energetyki oraz 123,45 dolarów za tonę węgla dla ciepłownictwa.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). Dla całego 2025 r. indeks PSCMI1 osiągnął poziom 333,79 zł za tonę (15,47 zł za gigadżul). To o 31,1 proc. mniej niż w 2024 r.

Z kolei indeks PSCMI2 w całym 2025 r. wyniósł 455,66 zł za tonę (19,65 zł za gigadżul), czyli o 18,1 proc. mniej niż w 2024 r. Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia akcyzy, kosztów ubezpieczenia i dostawy.