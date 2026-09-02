Energetyka

Ważna spółka energetyczna szuka członka zarządu

ORLEN Termika opublikowała ogłoszenie o poszukiwaniu członka zarządu. Jest jeszcze kilka dni na zgłoszenia. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

2 września 2026, 11:38
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Pixabay

Poszukiwany członek zarządu ORLEN Termika.

fot: Pixabay

ORLEN Termika opublikowała ogłoszenie o poszukiwaniu członka zarządu. Jest jeszcze kilka dni na zgłoszenia. 

Jak czytamy w ogłoszeniu, do głównych zadań nowego członka zarządu będzie należało współzarządzanie spółką w ramach zarządu i realizacja jej strategii. Innym wymogiem będzie efektywna współpraca w Grupie Kapitałowej. ORLEN Termika na zgłoszenia czeka do 7 września.

Od kandydatów oczekiwane są:

  • Doświadczenie: Min. 5 lat stażu pracy (lub działalności gospodarczej) oraz min. 3 lata na stanowiskach kierowniczych/samodzielnych.
  • Wykształcenie: Wyższe (polskie lub uznane w Polsce).
  • Umiejętności: Zarządzanie zespołami, praca pod presją, wysokie rozwinięte zdolności interpersonalne, organizacyjne i etyczne oraz dyspozycyjność.
  • Język obcy: Znajomość języka angielskiego na poziomie biznesowym (mile widziana).

O stanowisko nie mogą ubiegać się osoby, których aktywność rodzi konflikt interesów ze spółką – m. in. powiązane z partiami politycznymi lub związkami zawodowymi.

Na początku sierpnia spółka poinformowała już o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu. W jego skład wszedł wówczas Andrzej Niedbalski.

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