Ważna spółka energetyczna szuka członka zarządu

ORLEN Termika opublikowała ogłoszenie o poszukiwaniu członka zarządu. Jest jeszcze kilka dni na zgłoszenia.

ORLEN Termika opublikowała ogłoszenie o poszukiwaniu członka zarządu. Jest jeszcze kilka dni na zgłoszenia.

Jak czytamy w ogłoszeniu, do głównych zadań nowego członka zarządu będzie należało współzarządzanie spółką w ramach zarządu i realizacja jej strategii. Innym wymogiem będzie efektywna współpraca w Grupie Kapitałowej. ORLEN Termika na zgłoszenia czeka do 7 września.

Od kandydatów oczekiwane są:

Doświadczenie: Min. 5 lat stażu pracy (lub działalności gospodarczej) oraz min. 3 lata na stanowiskach kierowniczych/samodzielnych.

Min. 5 lat stażu pracy (lub działalności gospodarczej) oraz min. 3 lata na stanowiskach kierowniczych/samodzielnych. Wykształcenie: Wyższe (polskie lub uznane w Polsce).

Wyższe (polskie lub uznane w Polsce). Umiejętności: Zarządzanie zespołami, praca pod presją, wysokie rozwinięte zdolności interpersonalne, organizacyjne i etyczne oraz dyspozycyjność.

Zarządzanie zespołami, praca pod presją, wysokie rozwinięte zdolności interpersonalne, organizacyjne i etyczne oraz dyspozycyjność. Język obcy: Znajomość języka angielskiego na poziomie biznesowym (mile widziana).

O stanowisko nie mogą ubiegać się osoby, których aktywność rodzi konflikt interesów ze spółką – m. in. powiązane z partiami politycznymi lub związkami zawodowymi.

Na początku sierpnia spółka poinformowała już o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu. W jego skład wszedł wówczas Andrzej Niedbalski.