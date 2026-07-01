Kraj i Świat

Wall Street w górę, Dow miał najlepsze pierwsze półrocze od 5 lat

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów. Dow Jones zanotował najlepsze pierwsze półrocze od pięciu lat, a Nasdaq miał najlepszy kwartał od 2020 roku. Rynki akcji miały bardzo udane pierwsze sześć miesięcy 2026 roku, a analitycy spekulują co będzie dalej.

Pap

1 lipca 2026, 08:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

USA

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów. Dow Jones zanotował najlepsze pierwsze półrocze od pięciu lat, a Nasdaq miał najlepszy kwartał od 2020 roku. Rynki akcji miały bardzo udane pierwsze sześć miesięcy 2026 roku, a analitycy spekulują co będzie dalej.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,26 proc. i wyniósł 52.319,20 pkt. To najwyższy poziom tego indeksu w historii.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,79 proc. i wyniósł 7.499,36 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 1,52 proc. do 26.213,72 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,46 proc. i wynosi 3.024,36 pkt.

Indeks VIX spada o 6,80 proc. do 16,45 pkt.

Amerykańskie giełdy zanotowały najlepsze pierwsze pół roku w ciągu ostatnich pięciu lat.

Najlepszy wynik

Indeks Dow Jones wzrósł o ponad 8 proc. w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku, co jest najlepszym osiągnięciem w pierwszej połowie roku od 2021 roku, kiedy to wzrósł o 12,7 proc.

Indeks S&P 500 również wzrósł o ponad 8 proc. w pierwszej połowie roku, a Nasdaq zanotował wzrost o ponad 11 proc. Dodatkowo, indeks Russell 2000 zyskał ponad 21 proc., notując najlepsze pierwsze półrocze od pierwszych sześciu miesięcy 1991 roku.

Początek roku charakteryzował się zmiennością. Indeksy osiągnęły rekordowe poziomy, a stało się tak pomimo gwałtownych wahań cen energii spowodowanych wojną w Iranie, a także niepewności co do stabilności wydatków na sztuczną inteligencję.

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