Artykuł sponsorowany

Wakacje z Kolejami Śląskimi za 10 zł

Koleje Śląskie zachęcają do rodzinnych wakacyjnych podróży. Od 29 czerwca do 31 sierpnia rodzice i opiekunowie podróżujący od poniedziałku do piątku z dziećmi będą mogli kupić bilet jednorazowy za jedyne 10 zł. Oferta jest dostępna w aplikacji mobilnej Kaeśka oraz na stronie: www.kolejeslaskie.pl

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29 czerwca 2026, 08:33
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Koleje Śląskie

Koleje Śląskie na lato

fot: Koleje Śląskie

Koleje Śląskie zachęcają do rodzinnych wakacyjnych podróży. Od 29 czerwca do 31 sierpnia rodzice i opiekunowie podróżujący od poniedziałku do piątku z dziećmi będą mogli kupić bilet jednorazowy za jedyne 10 zł. Oferta jest dostępna w aplikacji mobilnej Kaeśka oraz na stronie: www.kolejeslaskie.pl

Z promocyjnych przejazdów będą mogły skorzystać maksymalnie dwie osoby dorosłe podróżujące z co najmniej jednym dzieckiem do 16. roku życia, któremu przysługuje ulga ustawowa. Każdy z dorosłych zapłaci za jednorazowy bilet na przejazd w jedną stronę tylko 10 zł. Oferta jest nielimitowana, co oznacza, że można kupić dowolną liczbę promocyjnych biletów przez całe wakacje. Promocja obowiązuje w pociągach Kolei Śląskich z wyłączeniem odcinków Bohumin – Chałupki, Trzebinia – Kraków Płaszów i Kęty – Zakopane.

Spontaniczne wycieczki

Wakacje sprzyjają spontanicznym wyjazdom – nad jezioro, w góry czy do jednej z wielu atrakcji regionu. Koleje Śląskie zachęcają, by w podróż wybrać się pociągiem – bez korków, problemów z parkowaniem i konieczności planowania podróży z dużym wyprzedzeniem.

Konsekwentnie inwestujemy w rozwój Kolei Śląskich i nowoczesny tabor, który podnosi komfort podróżowania mieszkańców. Nadchodzące wakacje to doskonały moment, by odkrywać region, korzystać z jego bogatej oferty turystycznej i przekonać się, że kolej jest wygodnym, dostępnym i atrakcyjnym środkiem transportu –  mówi Grzegorz Boski, wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Impulsy 2 z rodzinnymi strefami

Komfort rodzinnych podróży zwiększają nowoczesne Impulsy 2. Oferują one m.in. strefy rodzinne z interaktywną grą edukacyjną dla dzieci, dzięki której najmłodsi pasażerowie mogą wcielić się w poszukiwaczy zaginionych klejnotów ukrytych w tajemniczej kolejowej kopalni. 

Wybór kolei to nie tylko sposób na uniknięcie korków, ale często również na szybsze dotarcie do celu.

Podróż pociągiem to często nie tylko wygodniejsza, ale również szybsza alternatywa dla samochodu. Przykładowo przejazd z Chorzowa Batorego do Tarnowskich Gór zajmuje około 31 minut pociągiem i około 45 minut autem – mówi Tomasz Niedziela, wiceprezes Kolei Śląskich ds. handlowych.

Najlepiej z Kaeśką

Wakacyjna oferta jest dostępna w Kaeśce – aplikacji mobilnej oraz sklepie internetowym Kolei Śląskich, dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej. Kaeśka pozwala wygodnie wyszukiwać połączenia, kupować bilety i zarządzać podróżą. Pasażerowie mogą sprawdzić przewidywane napełnienie pociągów, dokupić bilet na przewóz roweru, większego bagażu lub psa, a także skorzystać z płatności Apple Pay i Google Pay. 

Kaeśka sprawia, że zaplanowanie spontanicznej wycieczki jest szybkie i intuicyjne. W kilka chwil można sprawdzić połączenie, kupić bilet i ruszyć w drogę. Dzięki wakacyjnej ofercie rodziny mogą przez całe lato korzystać z nielimitowanej liczby promocyjnych przejazdów – dodaje Tomasz Niedziela i zachęca do odkrywania regionu z Kolejami Śląskimi.

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