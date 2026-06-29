Wakacje z Kolejami Śląskimi za 10 zł

Koleje Śląskie zachęcają do rodzinnych wakacyjnych podróży. Od 29 czerwca do 31 sierpnia rodzice i opiekunowie podróżujący od poniedziałku do piątku z dziećmi będą mogli kupić bilet jednorazowy za jedyne 10 zł. Oferta jest dostępna w aplikacji mobilnej Kaeśka oraz na stronie: www.kolejeslaskie.pl

Koleje Śląskie zachęcają do rodzinnych wakacyjnych podróży. Od 29 czerwca do 31 sierpnia rodzice i opiekunowie podróżujący od poniedziałku do piątku z dziećmi będą mogli kupić bilet jednorazowy za jedyne 10 zł. Oferta jest dostępna w aplikacji mobilnej Kaeśka oraz na stronie: www.kolejeslaskie.pl

Z promocyjnych przejazdów będą mogły skorzystać maksymalnie dwie osoby dorosłe podróżujące z co najmniej jednym dzieckiem do 16. roku życia, któremu przysługuje ulga ustawowa. Każdy z dorosłych zapłaci za jednorazowy bilet na przejazd w jedną stronę tylko 10 zł. Oferta jest nielimitowana, co oznacza, że można kupić dowolną liczbę promocyjnych biletów przez całe wakacje. Promocja obowiązuje w pociągach Kolei Śląskich z wyłączeniem odcinków Bohumin – Chałupki, Trzebinia – Kraków Płaszów i Kęty – Zakopane.

Spontaniczne wycieczki

Wakacje sprzyjają spontanicznym wyjazdom – nad jezioro, w góry czy do jednej z wielu atrakcji regionu. Koleje Śląskie zachęcają, by w podróż wybrać się pociągiem – bez korków, problemów z parkowaniem i konieczności planowania podróży z dużym wyprzedzeniem.

– Konsekwentnie inwestujemy w rozwój Kolei Śląskich i nowoczesny tabor, który podnosi komfort podróżowania mieszkańców. Nadchodzące wakacje to doskonały moment, by odkrywać region, korzystać z jego bogatej oferty turystycznej i przekonać się, że kolej jest wygodnym, dostępnym i atrakcyjnym środkiem transportu – mówi Grzegorz Boski, wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Impulsy 2 z rodzinnymi strefami

Komfort rodzinnych podróży zwiększają nowoczesne Impulsy 2. Oferują one m.in . strefy rodzinne z interaktywną grą edukacyjną dla dzieci, dzięki której najmłodsi pasażerowie mogą wcielić się w poszukiwaczy zaginionych klejnotów ukrytych w tajemniczej kolejowej kopalni.

Wybór kolei to nie tylko sposób na uniknięcie korków, ale często również na szybsze dotarcie do celu.

– Podróż pociągiem to często nie tylko wygodniejsza, ale również szybsza alternatywa dla samochodu. Przykładowo przejazd z Chorzowa Batorego do Tarnowskich Gór zajmuje około 31 minut pociągiem i około 45 minut autem – mówi Tomasz Niedziela, wiceprezes Kolei Śląskich ds. handlowych.

Najlepiej z Kaeśką

Wakacyjna oferta jest dostępna w Kaeśce – aplikacji mobilnej oraz sklepie internetowym Kolei Śląskich, dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej. Kaeśka pozwala wygodnie wyszukiwać połączenia, kupować bilety i zarządzać podróżą. Pasażerowie mogą sprawdzić przewidywane napełnienie pociągów, dokupić bilet na przewóz roweru, większego bagażu lub psa, a także skorzystać z płatności Apple Pay i Google Pay.