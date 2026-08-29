Gospodarka

Wakacje we wrześniu nawet o ponad 30 proc. tańsze niż w sierpniu

Pobyt w popularnych hotelach we wrześniu może być nawet o ponad 30 proc. tańszy niż w sierpniu; rośnie też popularność wyjazdów poza wakacyjnym szczytem - wynika z analiz firm z branży turystycznej. Po sezonie turyści wybierają głównie słoneczne kierunki - m.in. Grecję, Turcję, Egipt i Włochy.

Pap

29 sierpnia 2026, 10:38
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: pixabay.com

Wyjazdy jesienią bardzo popularne.

fot: pixabay.com

Pobyt w popularnych hotelach we wrześniu może być nawet o ponad 30 proc. tańszy niż w sierpniu; rośnie też popularność wyjazdów poza wakacyjnym szczytem - wynika z analiz firm z branży turystycznej. Po sezonie turyści wybierają głównie słoneczne kierunki - m.in. Grecję, Turcję, Egipt i Włochy.

Portal Wakacje.pl w oparciu o własne dane wyliczył, że we wrześniu 2025 r. za wyjazdy do najpopularniejszych krajów klienci płacili średnio o 10 proc. mniej niż w sierpniu. W październiku było to o 20 proc. mniej. "W tym roku w przypadku wybranych popularnych hoteli różnica między sierpniem a wrześniem sięga nawet 30-36 proc., co przy największych różnicach cen daje aż do 3-4,5 tys. zł oszczędności dla dwóch osób dorosłych" - wskazał portal. Dodał, że wynika to ze spadku popytu w miesiącach jesiennych.

Zwrócił przy tym uwagę, że coraz więcej Polaków decyduje się na urlop już po zakończeniu wakacji - liczba rezerwacji z wylotem we wrześniu i październiku rośnie rok do roku szybciej niż w przypadku lipca i sierpnia.

Zdaniem portalu, na wrześniowe i październikowe wakacje Polacy najchętniej wybierają kierunki, takie jak przede wszystkim Turcja, Egipt i Grecja. Zaraz za nimi jest Hiszpania i Tunezja, a dalej znajdują się: Bułgaria, Cypr, Włochy, Albania i Malta.

Jak dodano, rośnie jednak liczba rezerwacji w tym okresie na Bałkany - w przypadku Czarnogóry jest ich o 69 proc. więcej niż przed rokiem. Ponadto w przypadku wyjazdów do Złotych Piasków w Bułgarii odnotowano wzrost o 158 proc. rok do roku, a do Riwiery Albańskiej - o 60 proc. W przypadku hiszpańskiej Majorki liczba rezerwacji zwiększyła się z kolei o 67 proc. rdr.

Duże zainteresowanie jesiennymi wakacjami

Internetowe biuro podróży eSky w odpowiedzi na pytania PAP również wskazało, że widoczne jest "bardzo duże zainteresowanie" wyjazdami we wrześniu i październiku. "W 2026 r. mamy około 80 proc. więcej rezerwacji na podróże w tym okresie niż przed rokiem. Mniej turystów, łagodniejsze, ale wciąż wysokie temperatury, a także niższe ceny sprawiają, że podróżowanie po sezonie zyskuje na popularności" - wskazała Katarzyna Hauton z eSky.pl.

Dodała, że we wrześniu i październiku ceny wakacyjnych wyjazdów są średnio o ok. 22 proc. niższe niż w lipcu i sierpniu. Zwróciła też uwagę, że jesienią wśród najchętniej wybieranych przez Polaków słonecznych kierunków znajdują się przede wszystkim Włochy, Hiszpania, Grecja, Malta, Cypr i Turcja.

"Widzimy jednak również bardzo duże zainteresowanie rezerwacjami pakietów Lot+Hotel na zimę. Na znaczeniu zyskują zwłaszcza kierunki, których dostępność zwiększa się dzięki nowym regularnym połączeniom lotniczym, zwłaszcza linii niskokosztowych. Najlepszymi przykładami są Egipt i Wyspy Kanaryjskie. W przypadku tych krajów obserwujemy prawdziwy boom na zimowe rezerwacje" - dodała Hauton.

Eugeniusz Triasun z portalu rezerwacyjnego Travelist.pl wskazał w komentarzu dla PAP, że wyjazdy po sezonie cieszą się dużym zainteresowaniem, a zdecydowanie częściej od października wybierany jest wrzesień, na którego przypada obecnie 65 proc. rezerwacji w okresie wrzesień-październik. Liczba rezerwacji w październiku rok do roku zwiększył się jednak z 30 do 35 proc.

Triasun przekazał, że najpopularniejszym kierunkiem dla rezerwujących urlopy pozostaje Bałtyk, który odpowiada za 45 proc. wyjazdów jesienią. Rezerwacje w góry odpowiadają z kolei za 39 proc. całości. "Wrzesień przy tym częściej wolimy spędzać nad morzem: Bałtyk wybiera wtedy 47 proc. podróżnych, a góry 37 proc. W październiku proporcje się odwracają, góry rosną do 44 proc., a Bałtyk spada do 37 proc. Wśród najczęściej wybieranych miejscowości nad morzem są: Kołobrzeg, Gdańsk i Mielno, a w górach: Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój i Karpacz" - zaznaczył Triasun.

Powiązane tematy:

wakacje wakacyjne wyjazdy urlop jesienią

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Kraj i Świat

Minister Balczun o planie dla spółek Skarbu Państwa. „Inspirujemy się najlepszymi praktykami zagranicznymi”

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapowiedział, że porządkowanie portfela firm należących do Skarbu Państwa będzie kontynuowane. 

Branża zbrojeniowa

Pracę ma znaleźć nawet 500 osób. Jelcz rekrutuje do zakładu w Raciborzu

Trwa rekrutacja do raciborskiej fabryki Jelcza. Poszukiwani są specjaliści na różne stanowiska.

Rynek

Na Wall Street małe zmiany, rynek czekał na wyniki Nvidii

Środa na Wall Street zakończyła się małymi zmianami głównych indeksów. W centrum uwagi inwestorów były najnowsze dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Rynek czekał też na publikację wyników kwartalnych przez Nvidię, co nastąpi po zamknięciu sesji.

Produkcja

Państwowy gigant chce kontynuować podwyższanie kapitału zakładowego

Grupa Azoty chce kontynuować proces podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do około 33,7 mln akcji - poinformowała w środę Grupa. Wiceprezes Azotów Jacek Podgórski wskazał, że emisja jest częścią szerszego planu odbudowy stabilności finansowej Grupy.