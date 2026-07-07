Wakacje w kopalni Wujek. Historia i zabawa w jednym miejscu

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach organizuje wakacje dla dzieci. W planach dobra zabawa i poznawanie historii. Wstęp na zajęcia jest wolny.

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach organizuje wakacje dla dzieci. W planach dobra zabawa i poznawanie historii. Wstęp na zajęcia jest wolny.

Muzeum, które mieści się przy katowickiej kopalni Wujek przygotowało bogaty program na lipiec. Na dwa kolejne wtorki, 14 i 21 lipca, zaplanowano wakacyjne spotkania z planszówkami. Będzie to okazja, by poprzez gry poznać historię. Spotkania przy planszy będą odbywać się w godz. 10-18.

W środę, 8 lipca, będzie można zapoznać się ze śląskimi legendami. Jak informuje ŚCWiS, uczestnicy własnoręcznie ozdobią torby wizerunkami m.in. Skarbnika, Beboka, Utopca czy Połednicy. Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.30.



Zaplanowano też warsztaty artystyczne. W piątek, 10 lipca, uczestnicy stworzą historie, które następnie będą ilustrowane akwarelami. Początek warsztatów o godz. 12.