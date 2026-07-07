Wakacje na terenie byłej kopalni? Dlaczego nie!

Muzeum Saturn w Czeladzi organizuje wakacje na terenach dawnej kopalni Saturn. Dzieci mogą tam świetnie spędzić czas.

Muzeum Saturn w Czeladzi organizuje wakacje na terenach dawnej kopalni Saturn. Dzieci mogą tam świetnie spędzić czas.

Muzeum Saturn mieści się w cechowni byłej kopalni, gdzie w atrakcyjny sposób prezentuje dziedzictwo górnictwa regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Można tam zobaczyć m.in. multimedialną wystawę, która łączy efekty multimedialne, nowoczesne formy wystawiennicze, aby pokazać codzienność pracy górników, rozwój przemysłu.

Wystawa przygotowana jest w ten sposób, by zwiedzały ją całe rodziny – od przedszkolaków po seniorów. Dla najmłodszych przygotowano bawialnię, w której można m.in. wyciągać kubły z węglem, bawić się wagonikami górniczymi, można poprowadzić tramwaj przez zagłębiowskie miasta, jest fotobudka.

Teraz, w cechowni kopalni Saturn organizowane są też wakacyjne zajęcia dla dzieci.

- Zapraszamy grupy zorganizowane do odkrywania historii podczas zwiedzania z przewodnikiem terenów dawnej kopalni Saturn. Program wizyty można wzbogacić o kreatywne warsztaty plastyczne, które w atrakcyjny sposób przybliżają dziedzictwo regionu - zachęca Muzeum Saturn.

Na zdjęciach jest grupa z MDK nr 2 w Bytomiu.