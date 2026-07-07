Po szychcie

Wakacje na terenie byłej kopalni? Dlaczego nie!

Muzeum Saturn w Czeladzi organizuje wakacje na terenach dawnej kopalni Saturn. Dzieci mogą tam świetnie spędzić czas.

Monika Krezel

Monika Krężel

7 lipca 2026, 08:09
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Muzeum Saturn w Czeladzi

Warsztaty dla dzieci organizuje Muzeum Saturn w Czeladzi

fot: Muzeum Saturn w Czeladzi

Muzeum 5 Muzeum 6 Muzeum 3

+4 Zobacz galerię

Muzeum 4 Muzeum 2

Galeria
(7 zdjęć)

Muzeum Saturn w Czeladzi organizuje wakacje na terenach dawnej kopalni Saturn. Dzieci mogą tam świetnie spędzić czas.

Muzeum Saturn mieści się w cechowni byłej kopalni, gdzie w atrakcyjny sposób prezentuje dziedzictwo górnictwa regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Można tam zobaczyć m.in. multimedialną wystawę, która łączy efekty multimedialne, nowoczesne formy wystawiennicze, aby pokazać codzienność pracy górników, rozwój przemysłu.

Wystawa przygotowana jest w ten sposób, by zwiedzały ją całe rodziny – od przedszkolaków po seniorów. Dla najmłodszych przygotowano bawialnię, w której można m.in. wyciągać kubły z węglem, bawić się wagonikami górniczymi, można poprowadzić tramwaj przez zagłębiowskie miasta, jest fotobudka. 

Teraz, w cechowni kopalni Saturn organizowane są też wakacyjne zajęcia dla dzieci.

- Zapraszamy grupy zorganizowane do odkrywania historii podczas zwiedzania z przewodnikiem terenów dawnej kopalni Saturn. Program wizyty można wzbogacić o kreatywne warsztaty plastyczne, które w atrakcyjny sposób przybliżają dziedzictwo regionu - zachęca Muzeum Saturn.

Na zdjęciach jest grupa z MDK nr 2 w Bytomiu.

Powiązane tematy:

muzeum saturn kopalnia saturn zajęcia dla dzieci

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Kultura

Tak wygląda górnicze marzenie i to nie zmienia się od wieków

Ogródek - to marzenie niemal każdej górniczej rodziny. Sposób na spędzanie czasu po pracy, bezpieczne miejsce dla dzieci i wnuków. Forma relaksu z całą rodziną. Pierwsze wzmianki o ogrodach przydomowych pochodzą z 1893 r.? Już na początku XX w. ogrody powstały w Chorzowie, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Toszku i Siemianowicach. Obecnie tylko śląski okręg do 627 ROD-ów i niemal 100 tysięcy działkowców!

Po szychcie

Urząd skarbowy wystawił na sprzedaż australijskie monety kolekcjonerskie i granulat srebra

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach wystawił na sprzedaż monety kolekcjonerskie wykonane ze srebra. Ich łączna szacunkowa wartość to niemal 39 tys. zł. Szczególną uwagę zwraca 1-kilogramowa moneta o średnicy 10 cm i nominale 30 dolarów australijskich.

Polecane
Kultura

Letnie spacery z Instytutem Korfantego. Poznaj Katowice i Śląsk z zupełnie innej strony

Lato to doskonały czas, by spojrzeć na znane miejsca z zupełnie nowej perspektywy. W sezonie wakacyjnym Instytut im. Wojciecha Korfantego przygotował bogaty program spacerów miejskich, które pozwolą odkryć historię, architekturę, sztukę i niematerialne dziedzictwo Katowic oraz innych miast województwa śląskiego. W ramach czterech tematycznych cykli odbędzie się łącznie 17 bezpłatnych spacerów – pieszych i rowerowych.

Polecane
Historia

Uwaga, Zabytkowa Kopalnia Węgla Jawiszowice czeka na turystów!

Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau w Brzeszczach, która ma pod opieką Zabytkową Kopalnię Węgla Jawiszowice, w lipcu udostępniła ją do zwiedzania także turystom indywidualnym. Pierwsze wycieczki już się odbyły, można się zapisywać na sierpniowe terminy.