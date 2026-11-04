Górnictwo

Wadliwe maszyny to jedna z przyczyn wypadków w górnictwie

Wyższy Urząd Górniczy wskazuje, że w latach 2021-2025 w podziemnych zakładach górniczych zaistniało 40 wypadków śmiertelnych i ciężkich, których przyczyną było nieprzestrzeganie przepisów w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji technicznych lub niezgodny z dokumentacją ich stan techniczny.

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

4 listopada 2026, 07:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC/Jarosław Galusek

Eksploatacja maszyn i urządzeń w złym stanie technicznym lub niezgodnie z instrukcją obsługi – to jedna z przyczyn wypadków w górnictwie

fot: ARC/Jarosław Galusek

Wyższy Urząd Górniczy wskazuje, że w latach 2021-2025 w podziemnych zakładach górniczych zaistniało 40 wypadków śmiertelnych i ciężkich, których przyczyną było nieprzestrzeganie przepisów w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji technicznych lub niezgodny z dokumentacją ich stan techniczny.

Najczęstszymi przyczynami wypadków były między innymi: spadnięcie, stoczenie, osunięcie się mas i brył skalnych, opad skał ze stropu i ociosu lub zawał, wstrząs górotworu, tąpnięcie, odprężenie, potknięcie, poślizgnięcie lub przewrócenie się osób, uderzenie narzędziami pracy oraz o inne przedmioty, a także upadek, stoczenie, obsunięcie się przedmiotów lub materiałów.

Eksploatacja maszyn i urządzeń w złym stanie technicznym lub niezgodnie z instrukcją obsługi – to jedna z przyczyn wypadków w górnictwie

Wyższy Urząd Górniczy wskazuje, że w latach 2021-2025 w podziemnych zakładach górniczych zaistniało 40 wypadków śmiertelnych i ciężkich, których przyczyną było nieprzestrzeganie przepisów w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji technicznych lub niezgodny z dokumentacją ich stan techniczny. W samym tylko 2025 r. w podziemnych zakładach górniczych miały miejsce 4 wypadki śmiertelne - 2 w kopalniach węgla kamiennego, 1 w kopalni rud miedzi oraz 1 w zakładzie prowadzącym działalność na podstawie art. 2 ust.1 Prawa geologicznego i górniczego -  oraz 3 wypadki ciężkie (wszystkie w kopalniach węgla kamiennego), będące następstwem niewłaściwej eksploatacji maszyn i urządzeń.

Odnotowano poza tym trzy wypadki ciężkie - wszystkie w kopalniach węgla kamiennego - będące następstwem niewłaściwej eksploatacji maszyn i urządzeń.

Niepokojącym zjawiskiem jest znaczny wzrost wypadków z przyczyn elektrycznych. W 2025 r., w ruchu zakładów górniczych zaistniało 9 wypadków, w wyniku których poszkodowanych zostało 10 pracowników, co daje wzrost o 4 wypadki w porównaniu do roku 2024. Wypadkom tym ulegli zarówno pracownicy zakładów górniczych, jak i podmiotów wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego.

 

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