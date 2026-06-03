Na Śląsku wciąż trzy branże dominują, jeśli chodzi o wypadki przy pracy. Górnictwo, w którym duża liczba wypadków spowodowanych jest specyfiką pracy pod ziemią oraz złożonymi warunkami środowiskowymi. Budownictwo – tam wypadki związane są najczęściej z pracą na wysokościach, użyciem ciężkiego sprzętu oraz dynamicznymi warunkami pracy. I wreszcie przetwórstwo przemysłowe, gdzie wypadki wynikają z pracy przy wysokich temperaturach i użyciu ciężkiego sprzętu.

Okręgowy Inspektorat Pracy sporządził roczne sprawozdanie z działalności za 2025 r.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym najwięcej poszkodowanych zatrudnionych było w górnictwie – 42,1 proc., budownictwie – 21,1 proc. oraz w przetwórstwie przemysłowym – 15,8 proc.

Wśród badanych w 2025 r. wypadków najliczniejsza grupa poszkodowanych zatrudniona była w przetwórstwie przemysłowym – 28,4 proc., budownictwie – 20,4 proc., górnictwie i wydobywaniu – 17,7 proc., handlu i naprawach – 8,3 proc. oraz transporcie i magazynowaniu – 3,7 proc.

W wypadkach przy pracy zbadanych w 2025 r. - poszkodowanych było 76 osób, w tym 4 osoby ze skutkiem śmiertelnym, a 12 odniosło ciężkie obrażenia. W 2024 r. w tej sekcji w zbadanych wypadkach poszkodowanych było 78 osób, w tym 5 osób ze skutkiem śmiertelnym oraz 14 osób z ciężkim uszkodzeniem ciała.

Jeśli chodzi o górnictwo – w 2025 r. w zbadanych wypadkach poszkodowanych zostało 66 osób, w tym 8 osób ze skutkiem śmiertelnym, a 6 osób odniosło ciężkie obrażenia.

W 2024 r. w tej sekcji w zbadanych wypadkach poszkodowanych było 88 osób, w tym 7 osób ze skutkiem śmiertelnym oraz 4 osoby z ciężkim uszkodzeniem ciała,

Wśród wypadków ciężkiego uszkodzenia ciała najwięcej poszkodowanych zatrudnionych było w przetwórstwie przemysłowym – 30,4 proc. (w odniesieniu do wszystkich poszkodowanych w tej kategorii wypadków), w budownictwie – 21,4 proc, w handlu i naprawach – 12,5 proc.

W wyniku kontroli przeprowadzonych w związku z realizacją tematu „Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz prawna ochrona pracy w podziemnych zakładach górniczych” udzielono ogółem 157 porad.

„Z analizy wyników kontrolnych oraz danych statystycznych dotyczących ujawnionych nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynika, że należy kontynuować działania kontrolne w branży górniczej. Struktura przemysłu wydobywczego w Polsce ulega obecnie dynamicznym przeobrażeniom, a wraz z nią zmienia się skala zagrożeń w ruchu zakładów górniczych, co musi znaleźć odzwierciedlenie w adekwatnym rozłożeniu akcentów w ramach realizowanych przez inspektorów pracy zadań nadzorczo-kontrolnych.

W związku z prowadzonym procesem wygaszania poszczególnych kopalń zachodzi potrzeba nadzoru nad przebiegiem tych prac, a w szczególności nad pracami zleconymi firmom zewnętrznym. Jednocześnie wdrożenie przepisów o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego skutkuje redukcją zatrudnienia oraz alokacją pracowników, którzy będą przenoszeni do czynnych kopalń. Proces ten może skutkować naruszeniem przepisów o czasie pracy oraz wpłynąć na bezpieczeństwo pracowników.

W związku z powyższym należy zintensyfikować działania nadzorcze również w tym obszarze, tj. kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy. Równocześnie pamiętając, że podstawową misją inspektorów pracy jest ochrona życia i zdrowia pracowników górnictwa, należy w trakcie prowadzonych kontroli przekonywać, doradzać i zachęcać do stosowania rozwiązań zgodnych z przepisami bhp. Równolegle należy prowadzić działania prewencyjne skierowane zarówno do pracodawców, osób kierujących pracownikami, szeregowych pracowników, a także pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy” – zwrócono uwagę w sprawozdaniu.

W kontekście działań prewencyjno-promocyjnych w 2025 r. na szczególną uwagę zasługuje również realizacja flagowej inicjatywy edukacyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach – projektu „Akademia Dobrych Praktyk” realizowanego we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP – Oddział w Katowicach. Akademia, wpisująca się w założenia Śląskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy, została stworzona z myślą o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w branżach wysokiego ryzyka, takich jak górnictwo, budownictwo i przemysł przetwórczy. Projekt stanowił przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń między służbami BHP, pracodawcami oraz kadrą zarządzającą zakładów pracy.

Efektem Akademii było wypracowanie praktycznych rozwiązań możliwych do wdrożenia w codziennej działalności zakładów pracy, zwiększenie świadomości w zakresie prewencji wypadków, stresu zawodowego i procedur bezpieczeństwa, a także opracowanie dokumentu „Złote Zasady BHP dla Śląska” mogącego stanowić regionalny wzorzec działań prewencyjnych. Projekt przyczynił się do integracji środowiska zawodowego, wzmocnienia współpracy między służbami BHP, pracodawcami i Państwową Inspekcją Pracy oraz do stworzenia trwałych kanałów wymiany wiedzy i doświadczeń.