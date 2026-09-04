W województwie śląskim 27 mld zł z KPO

Do woj. śląskiego trafia 27 mld zł z KPO - to branżowe centra umiejętności, miejsca w żłobkach czy miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami - mówiła w piątek w Dąbrowie Górniczej minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Do woj. śląskiego trafia 27 mld zł z KPO - to branżowe centra umiejętności, miejsca w żłobkach czy miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami - mówiła w piątek w Dąbrowie Górniczej minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Szefowa MFiPR przyjechała do Dąbrowy Górniczej, aby otworzyć panel konferencji "Regeneracja" pt. "Kogo dzisiaj stać na odwagę fiskalną". Na wcześniejszym briefingu zwróciła uwagę, że w wartym 240 mld zł programie KPO (w którym ok. 150 mld zł jest już w Polsce, a kolejne 90 mld zł spłynie do końca roku), 27 mld zł trafia do woj. śląskiego.

Inwestycje na 10 lat

- Inwestycje z KPO będą trwały przez najbliższe dziesięć lat, nakręcając rozwój Polski i polską gospodarkę. (...) Województwo śląskie naprawdę ogromnie korzysta z KPO. To jest 27 mld zł dla woj. śląskiego, 143 tys. umów i konkretne inwestycje - mówiła.

Wymieniła wśród nich: 10 działających już branżowych centrów umiejętności, nowe miejsca w żłobkach, 254 nowych autobusów miejskich, wsparcie dla 125 podmiotów ekonomii społecznej do miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, 365 mln zł na modernizację kolei czy 10 mln zł dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii na remont zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Poinformowała też, że przed Dąbrową Górniczą odwiedziła firmę Aluron z siedzibą w Zawierciu.

- 100 proc. polskiego kapitału, 18 mln zł z KPO na najnowocześniejszą firmę produkcyjną aluminiowych ram okiennych w Europie i 100 dodatkowych miejsc pracy - zaznaczyła.

Minister nawiązała ponadto do czwartkowej informacji o odblokowaniu 287 mln zł funduszy europejskich (z FEnIKSa) dla Tramwajów Śląskich, zablokowanych przez Prokuraturę Europejską w związku ze śledztwem korupcyjnym dot. tej spółki. To środki na budowę tzw. tramwaju na południe w Katowicach oraz linii tramwajowej wzdłuż ul. 11 Listopada w Sosnowcu.

- 287 mln zł wsparcia dla tramwajów w Katowicach, w Sosnowcu. Państwo wiecie w jakim kontekście było to zablokowane. Cieszę się, że udało się odblokować. Ministerstwo podjęło stosowne wysiłki, także z Komisją Europejską, asertywnie, skutecznie z założeniem: co się zadziało, to się zadziało, jeżeli są winni, muszą zostać rozliczeni i ukarani, ale mieszkańcy nie mogą cierpieć - stwierdziła szefowa MFiPR.

Podkreśliła, że środki KPO już dzisiaj czynią z Polski lidera rozwoju ekonomicznego w Europie i przez najbliższą dekadę będą dawały nowe miejsca pracy oraz polski rozwój.

- Chciałabym, no cóż, udzielić może trochę takiej małej lekcji rozwoju i gospodarki różnym ludziom, w tym niestety politykom opozycji, którzy chodzą i krzyczą, że KPO to jest dług. Otóż naprawdę jest różnica między chwilówką wziętą na to, żeby ją przepić, a następnego dnia na kacu spłacać, a inwestycjami, które dają miejsca pracy, dobrą jakość życia, lepszą opiekę zdrowotną, lepszą komunikację - mówiła minister funduszy.

Pełczyńska-Nałęcz zaakcentowała, że bez takich inwestycji nie ma rozwoju, a KPO jest dzisiaj największym motorem polskiego rozwoju gospodarczego. Wskazała, że według szacunków Komisji Europejskiej, KPO już w tym roku daje ok. 1,5 proc. polskiego wzrostu.