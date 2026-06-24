Energetyka

W środę maksymalne ceny paliw: benzyna Pb95 - 5,97 zł za litr, diesel - 6,11 zł za litr

W środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,97 zł, benzyny 98 - 6,68 zł, a diesla - 6,11 zł. Oznacza to, że w porównaniu z wtorkiem ceny maksymalne obu rodzajów benzyn są niższe, natomiast cena diesla się nie zmieniła.

Pap

24 czerwca 2026, 07:27
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

12 czerwca została opublikowana nowelizacja rozporządzenia, wydłużająca obowiązywanie niższych stawek VAT na niektóre paliwa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,97 zł, benzyny 98 - 6,68 zł, a diesla - 6,11 zł. Oznacza to, że w porównaniu z wtorkiem ceny maksymalne obu rodzajów benzyn są niższe, natomiast cena diesla się nie zmieniła.

We wtorek litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 5,98 zł, benzyny 98 - 6,69 zł, a diesla - 6,11 zł. 31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi ceny na czwartek.

Zgodnie z przepisami, resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

12 czerwca została opublikowana nowelizacja rozporządzenia, wydłużająca obowiązywanie niższych stawek VAT na niektóre paliwa. Ministerstwo Finansów poinformowało w ub. tygodniu, że nie będzie przedłużenia obniżki akcyzy na niektóre paliwa. Tym samym, od 16 do 30 czerwca, poza obniżką stawki VAT z 23 do 8 proc., będą obowiązywały ceny maksymalne na stacjach, które są codziennie wyznaczane przez ministra energii. Zgodnie z ustawą, ceny maksymalne obowiązują tak długo, jak obowiązuje obniżka stawek VAT.

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