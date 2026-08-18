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W sobotę tramwaje wrócą na główną linię Katowice - Bytom

Spółka Tramwaje Śląskie w sobotę 22 sierpnia br. przywróci ruch tramwajowy na głównej linii Katowice - Bytom przez centrum Chorzowa - poinformował w poniedziałek chorzowski samorząd. We wtorek mają rozpocząć się jazdy testowe.

Pap

18 sierpnia 2026, 07:28
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: UM Chorzów

Dzięki powrotowi tramwajów na estakadę pasażerowie odzyskają bezpośrednie, strategiczne połączenie Bytomia z Katowicami

fot: UM Chorzów

Spółka Tramwaje Śląskie w sobotę 22 sierpnia br. przywróci ruch tramwajowy na głównej linii Katowice - Bytom przez centrum Chorzowa - poinformował w poniedziałek chorzowski samorząd. We wtorek mają rozpocząć się jazdy testowe.

Estakada nad chorzowskim rynkiem jest zamknięta od ponad roku, wraz z częścią tramwajową. Decyzję o zamknięciu lokalne władze podjęły na podstawie otrzymanej ekspertyzy technicznej. Wyłączono wówczas również ruch pod tą trasą.

Od maja br., po otrzymaniu ekspertyzy uzupełniającej, przywrócono ruch pod estakadą. 5 maja władze Chorzowa zaczęły przywracać ruch pieszy, a później ruch samochodowy. Decyzji o przywróceniu ruchu pojazdów na samej estakadzie wciąż nie ma.

Z końcem lipca br. chorzowski magistrat informował o rozpoczęciu przez Tramwaje Śląskie prac remontowych na odcinku W5 estakady. Chodzi o przylegający do zasadniczej estakady tramwajowy obiekt mostowy nad linią kolejową nr 131 Katowice - Bytom.

Chodziło przede wszystkim o uszczelnienie torowiska, mające zapobiec dalszemu uszkadzaniu konstrukcji estakady przez wodę. Miasto sygnalizowało wówczas, że wykonanie tych robót pozwoli na wznowienie ruchu tramwajowego na trasie łączącej Bytom z Katowicami.

W poniedziałek lokalny samorząd poinformował, że prace uszczelniające na torowisku zakończyły się w ostatnich dniach, dzięki czemu na odcinku estakady od ul. Krakusa do ul. Moniuszki zostanie wznowiony ruch tramwajowy.

“Tramwaje będą poruszały się po jednym torze jednocześnie, a na obiekcie mostowym będzie mógł znajdować się jeden skład tramwajowy. Takie zasady wynikają z zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej i są niezbędne dla bezpiecznego prowadzenia ruchu“ - uściśliło miasto.

Jak powiedział cytowany w informacji prezes Tramwajów Śląskich Krzysztof Mikuła, dzięki powrotowi tramwajów na estakadę pasażerowie odzyskają bezpośrednie, strategiczne połączenie Bytomia z Katowicami, co diametralnie poprawi wygodę i komfort podróżowania.

“Tramwaj będzie jedynym środkiem transportu publicznego, który nie będzie wymagał objazdów estakady na tej trasie. Linię nr 6 obsługiwał będzie tabor niskopodłogowy, w tym wagony z obecnej, nowej dostawy od Pesa Bydgoszcz“ - zapowiedział Mikuła.

Estakada w centrum Chorzowa pozostaje zamknięta od 2 czerwca 2025 r. Wtedy władze miasta otrzymały ekspertyzę, z której wynikało, że należy zrobić to niezwłocznie ze względu na fatalny stan techniczny obiektu, który w każdej chwili może ulec awarii lub katastrofie.

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